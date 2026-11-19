По итогам 2026 года объем грузоперевозок внутренним водным транспортом России составит около 72 млн тонн. На фоне общего снижения грузопотока в этом сегменте фиксируется рост пассажирских перевозок: ожидаемый объем достигнет 13,1 млн человек по сравнению с 12,9 млн в предыдущем году.

Данные показатели представили заместитель министра транспорта Александр Пошивай и заместитель руководителя Росморречфлота Федор Шишлаков на сессии «Транспорт России: пульс регионов — ритм страны» в рамках «Транспортной недели — 2026».

По словам Александра Пошивая, в навигацию 2026 года в европейской части страны задействовано около 100 круизных судов, еще семь работают на реках Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность внутренних водных путей РФ превышает 101 тыс. км, из которых гарантированные габариты судовых ходов обеспечены на 48 тыс. км. За счет средств федерального бюджета в текущем сезоне содержится 94 тыс. км путей.

Развитие инфраструктуры частично опирается на региональное финансирование. Федор Шишлаков отметил, что в 2026 году благодаря совместному участию субъектов удалось улучшить параметры судовых ходов на 2,8 тыс. км. Росморречфлот заключил десять соответствующих соглашений. В качестве примера привели Алтайский край, который с 2015 года софинансирует содержание путей, что позволило перераспределить часть грузопотока с автотранспорта на водный.

В настоящее время готовится Концепция развития внутреннего водного транспорта до 2035 года с прогнозом до 2050 года. Документ охватит вопросы безопасности судоходства, модернизации инфраструктуры, кадрового обеспечения, организации северного завоза и оптимизации распределения грузов между разными видами транспорта.