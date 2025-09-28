Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Домашняя тренировка мужчины
Домашняя тренировка мужчины
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Сидеть, крутиться и рисковать: почему популярное движение оказалось под подозрением

Физиотерапевт Брайс Гастингс рассказал о риске русских скручиваний для поясницы

Русские скручивания давно стали классическим упражнением для укрепления мышц живота и всего корпуса. Они требуют минимум оборудования, легко адаптируются под любой уровень подготовки и могут выполняться дома или в зале. Несмотря на споры о безопасности, это движение остаётся популярным благодаря простоте и эффективности.

Что такое русские скручивания

Во время упражнения человек садится на пол, сгибает ноги в коленях и поочерёдно поворачивает корпус в стороны. Основная нагрузка ложится на косые мышцы живота, которые стабилизируют движение. Прямая мышца живота, сгибатели бёдер и разгибатели спины удерживают корпус в наклонном положении, а косые заставляют тело вращаться.

Силу упражнения можно регулировать. Новички выполняют его без утяжелений, а более опытные используют медбол, гантель или гирю.

Могут ли русские скручивания навредить

Существует мнение, что это движение опасно для поясницы.

"Полусидячее положение в паре с округлением спины сдавливает переднюю часть межпозвоночных дисков", — пояснил физиотерапевт Брайс Гастингс.

По его словам, постоянное выполнение в неправильной технике может сдвигать жидкое содержимое дисков и провоцировать повреждения. Однако прямых исследований, доказывающих вред именно русских скручиваний, нет. Если держать спину прямой и не вращать поясницу, риск минимален. При проблемах со спиной лучше заменить это движение на боковую планку.

Советы шаг за шагом

  1. Сядьте на коврик, согнув ноги под углом чуть больше 90°.

  2. Откиньтесь назад так, чтобы корпус и бёдра образовали прямой угол.

  3. Вытяните руки вперёд, напрягите пресс и держите спину ровно.

  4. Поверните корпус вправо, затем влево, следя, чтобы пупок оставался направленным вперёд.

  5. Для усложнения поднимите ноги от пола или возьмите утяжеление — медбол, гантель или даже бутылку с водой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Округление спины → чрезмерная нагрузка на поясницу → держите позвоночник в нейтральном положении, используйте гимнастический коврик для контроля.

  • Вращение поясницы → сдавливание межпозвоночных дисков → выполняйте поворот плечами и грудной клеткой, сохраняя нижнюю часть спины стабильной.

  • Движение ног → часть нагрузки уходит с пресса → зафиксируйте бёдра, можно использовать фитнес-резинку для контроля.

А что если…

Если вам сложно удерживать прямую спину, начните с вариации, где стопы стоят на полу. Позже переходите к поднятым ногам. А если нужен дополнительный драйв, используйте мяч для бросков о пол — так упражнение станет ещё более динамичным и кардио-нагружающим.

FAQ

Как выбрать утяжеление для русских скручиваний?
Начните с лёгкого медбола 2-3 кг. Если техника стабильна, постепенно увеличивайте вес.

Сколько стоит оборудование для упражнения?
Медбол стоит от 1500 рублей, гантели можно найти по цене от 1000 рублей, а резинки — около 500 рублей.

Что лучше: русские скручивания или планка?
Планка безопаснее для спины и развивает статическую силу, а русские скручивания делают акцент на вращательных движениях и динамике.

Мифы и правда

  • Миф: русские скручивания быстро убирают жир на животе.

  • Правда: они укрепляют мышцы, но сжигание жира зависит от питания и общей активности.

  • Миф: упражнение одинаково эффективно для всех.

  • Правда: при проблемах с позвоночником оно может быть небезопасным.

  • Миф: без утяжеления скручивания бесполезны.

  • Правда: даже с собственным весом они дают ощутимую нагрузку.

3 интересных факта

  • Русские скручивания часто используют бегуны и теннисисты для развития вращательной силы.
  • В фитнес-программах CrossFit это упражнение включают как часть комплекса для кора.
  • Вариация с мини-резинкой позволяет прокачать не только пресс, но и плечевой пояс.

Исторический контекст

  1. В 1980-х годах упражнение стало популярным в спортивной гимнастике.

  2. В 1990-х его активно применяли фитнес-клубы США как часть тренировок на пресс.

  3. Сегодня русские скручивания включают в программы домашнего фитнеса и онлайн-тренировок.

Русские скручивания остаются одним из самых доступных способов укрепить корпус, если выполнять их с правильной техникой и разумной нагрузкой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Баринов забил победный гол: сегодня в 11:39

Железнодорожники снова на ходу: победа вывела "Локо" в лидеры РПЛ

В напряжённом матче десятого тура РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Рубином» и вышел в лидеры. Узнайте, что стало решающим фактором встречи.

Читать полностью » Фитнес-тренер Алекс Сильвер-Фэган: 20 минут йоги заменяют кардио и силовую тренировку сегодня в 10:34

20 минут вместо спортзала: тренировки, которые держат тело в форме и экономят часы

Можно ли оставаться в форме, если нет времени на спортзал? Эксперт предлагает простые форматы занятий для самых занятых людей.

Читать полностью » Боковая планка и птица-собака укрепляют корпус и помогают восстановиться после травм — физиотерапевты сегодня в 9:10

Домашние тренировки могут обернуться травмами: главные ошибки, о которых молчат

Эффективный комплекс из четырёх связок упражнений, который можно выполнить дома без оборудования и при этом задействовать всё тело.

Читать полностью » Тренировка икр: эффективные упражнения и ошибки, которые мешают росту мышц сегодня в 8:10

Тайна античных атлетов: упражнения, которые снова становятся актуальными

Узнайте, почему икры так трудно накачать, какие упражнения работают лучше всего и как избежать ошибок в тренировках.

Читать полностью » Учёные: тренировки с эспандером сопоставимы по эффективности с работой с гантелями сегодня в 7:10

Маленькая резинка против большого железа: кто выйдет победителем

Тренировка с эспандером может заменить зал и дать мощную нагрузку на все мышцы. В статье — подробные схемы, советы и развенчание мифов.

Читать полностью » Физиотерапевт Аарон Хоршиг пояснил, как правильно ставить стопу в болгарских выпадах сегодня в 6:10

Приседания больше не №1: вот кто отобрал у них корону

Узнайте, почему болгарские выпады считаются одним из самых эффективных упражнений для ног и как правильно включить их в тренировку.

Читать полностью » Динамическая разминка улучшает подвижность суставов и снижает риск травм — данные тренеров сегодня в 5:10

Обычная зарядка с секретом: почему её используют спортсмены и офисные работники

Короткий комплекс упражнений поможет снять напряжение, улучшить гибкость и зарядить энергией. Узнайте, как встроить его в свой день.

Читать полностью » Ветеринарный союз сообщил, что у собак число костей достигает 321 сегодня в 4:25

Собаки кажутся мягкими, но их кости скрывают больше тайн, чем у людей

Под шерстью собаки скрывается сложная костная система. Узнайте, почему хвост важен, как устроены лапы и чем строение отличается от человеческого.

Читать полностью »

Новости
Дом

Декоративная штукатурка для стен: виды, преимущества и недостатки
Дом

Утепление стен изнутри в частном доме: материалы и технология монтажа
Дом

Фактурная штукатурка: виды, преимущества и недостатки отделочного материала
Дом

Гипсокартонные откосы: плюсы, минусы и технология монтажа
Наука

Нецензурная лексика активирует мотивацию мозга
Дом

Облицовка дома кирпичом: преимущества, виды и особенности монтажа
Дом

Эксперты рассказали, какие материалы подходят для утепления газобетонных стен
Технологии

Московская биржа заменит зарубежное ПО на российское к 2027 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet