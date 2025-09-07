Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Грузовик Iveco
Грузовик Iveco
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:32

Грузовики в России стареют быстрее, чем обновляются: кто заплатит за износ автопарка

"Автостат Инфо": парк грузовиков в России к июню 2025 года вырос до 2,59 млн единиц

Грузовой транспорт в России продолжает стареть, несмотря на активное присутствие китайских производителей и постепенное обновление автопарка. По данным "Автостат Инфо", к концу июня 2025 года в стране числится 2,59 млн грузовиков. За полгода этот показатель вырос всего на 0,8% — прибавка составила 20,6 тысячи машин. Однако структура обновления вызывает тревогу у экспертов.

Лидеры среди брендов

Основу российского парка по-прежнему составляют отечественные марки. На долю КАМАЗа, ГАЗа и "Урала" приходится большая часть зарегистрированных автомобилей. В сумме российские бренды удерживают 56% (1,45 млн машин) против 44% (1,15 млн) у иномарок. Но прирост за последние месяцы почти полностью обеспечили зарубежные производители: 16,3 тысячи машин против 4,3 тысячи у отечественных.

Среди иностранных брендов главные позиции занимают не китайские, а европейские марки. Наибольшее количество грузовиков в эксплуатации имеют Volvo (112,7 тыс.), MAN (104,4 тыс.) и Scania (96,3 тыс.). Эти производители десятилетиями формировали доверие российских перевозчиков, и их техника до сих пор остается востребованной.

Китайский след

При этом драйвером роста стали именно китайские бренды. Поставки Shacman, Fuso, Hyundai и Sitrak заметно усилили присутствие Поднебесной на российском рынке. Но их активность не меняет главной тенденции: автопарк остается старым. Китайская техника не способна быстро вытеснить устаревшие грузовики, которых в России две трети от общего числа.

По информации аналитиков, большая часть грузовиков была произведена до 2016 года. Только 7,9 тысячи автомобилей относятся к 2025 году, что ничтожно мало на фоне общего парка. Максимум поставок пришёлся на 2023 год, когда на российские дороги вышли 157 тысяч новых машин. После этого рынок замедлился.

Проблемы старого автопарка

Возраст грузовиков напрямую влияет на эффективность перевозок. Старая техника требует более частого ремонта, потребляет больше топлива и хуже соответствует современным экологическим и техническим требованиям. Для бизнеса это означает рост затрат и снижение конкурентоспособности.

Эксперты отмечают, что парк грузовиков в России сегодня живёт "на износ". Новые машины появляются слишком медленно, чтобы изменить ситуацию. При этом спрос на транспортные услуги не падает, и многие компании вынуждены эксплуатировать устаревшие автомобили до предела.

