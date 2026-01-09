Куда поедут россияне в январе — направления уже определились

После завершения новогодних каникул туристическая активность россиян смещается от праздничных дат к более спокойным поездкам. Анализ бронирований показывает, что интерес распределяется между внутренними направлениями и зарубежными странами, при этом доля поездок за границу заметно выросла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Соотношение поездок по России и за рубеж

Платформа проанализировала отельные бронирования россиян на период с 12 по 31 января. Согласно полученным данным, 54% заказов приходятся на поездки по России, тогда как 46% — на зарубежные направления. При этом в OneTwoTrip отметили, что за год доля бронирований за границей увеличилась почти на 10%.

Лидеры среди зарубежных направлений

Среди иностранных стран в январе наибольшей популярностью у россиян пользуется Таиланд.

"Среди зарубежных направлений, востребованных у россиян, в январе лидирует Таиланд: на страну приходится 13,8% отельных заказов, что, однако, на 25% меньше прошлого года. В топ-3 также вошли Турция с долей 9,3% и Италия с 5,9%", — сообщили в OneTwoTrip.

Средняя стоимость проживания в отелях Таиланда составляет 16,4 тыс. рублей в сутки, в Турции — 12,6 тыс. рублей, в Италии — 17,2 тыс. рублей. Помимо этого, в десятку самых популярных зарубежных направлений вошли ОАЭ, Франция, Китай, Вьетнам, Испания, Япония и Белоруссия.

Внутренний туризм: города-лидеры

Внутри страны наибольший спрос после январских каникул зафиксирован на поездки в Москву. На столицу приходится 23,1% всех бронирований, при средней стоимости номера 11,7 тыс. рублей в сутки.

Второе место занимает Санкт-Петербург с долей 15,2%, третьим стал курорт Эсто-Садок — 4,3%. В десятку самых востребованных направлений также вошли Адлер, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Краснодар и Екатеринбург.