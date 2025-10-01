Никакой политики — только выгода: курорты Турции перешли на прагматичный режим

В этом туристическом сезоне на турецких курортах заметно изменилось отношение к российским отдыхающим. По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, бизнес всё чаще ориентируется на экономическую выгоду и старается создавать для россиян максимально комфортные условия.

Встреча с мэром Аланьи

В августе Мальцев провёл беседу с мэром курортного города Аланья Османом Тарыком Озчеликом и руководителями гостиничных ассоциаций.

"Я подчеркивал важность создания комфортных условий для российских гостей. Если они хотят, чтобы русский турист чаще посещал их страну, необходимо отслеживать, чтобы не возникало негативных настроений", — отметил он.

По его словам, мэр и представители туристической отрасли внимательно отнеслись к предложениям и заверили, что будут придерживаться политики гостеприимства.

Экономика и интересы бизнеса

Мальцев объяснил, что интерес к российским туристам продиктован не модными трендами, а экономической целесообразностью.

"Русские туристы — это те, кто приносят деньги и не доставляют забот. Это основа экономики многих курортных городов", — заявил он.

Он добавил, что кратковременные политизированные тенденции быстро уходят, а экономический интерес остаётся ключевым мотиватором для гостиничного бизнеса.

Опыт других стран

Глава уральского туризма также затронул ситуацию в других направлениях. В Грузии, по его словам, всё ещё можно встретить оскорбительные надписи в адрес россиян, что снижает привлекательность страны для туристов.

В Европе же, как отметил Мальцев, три года назад подобные проявления встречались чаще, но сейчас они почти исчезли. "Надеюсь, что и в Грузии ситуация изменится", — добавил он.

Итог: здравый смысл побеждает

Мальцев уверен, что позитивные перемены на турецких курортах связаны не только с работой профессионалов, но и с усталостью общества от политических конфликтов.

"Постепенно побеждает здравый смысл: бизнесу важно, чтобы туристы чувствовали себя комфортно и возвращались вновь", — резюмировал он.

Таким образом, Турция демонстрирует готовность сохранять курс на доброжелательное отношение к российским путешественникам, что способствует росту турпотока и укреплению экономических связей.