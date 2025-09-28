Греция, Испания, Италия и Франция — куда рванули туристы летом 2025-го
Этим летом Европа снова оказалась в числе главных направлений для российских туристов. По данным отраслевых экспертов, спрос на поездки вырос на 15-20% по сравнению с прошлым годом.
Вице-президент АТОР и руководитель Space Travel Артур Мурадян объяснил рост интереса сочетанием нескольких факторов.
"Первый — понимание визовой истории. Туристы понимали за сколько, как и где получать визы. Второй фактор — относительная стабильность логистики", — заявил Артур Мурадян.
По его словам, перелёты через соседние страны сделали поездки в Европу более доступными и предсказуемыми по стоимости.
Где отдыхали чаще всего
Наибольшей популярностью пользовались Греция, Испания, Италия и Франция. Эти направления сохраняют лидерство у россиян благодаря мягкому климату, пляжному отдыху и развитой туристической инфраструктуре.
Для транзита в Европу чаще всего использовались международные узлы в Стамбуле, Дубае, Абу-Даби и аэропорты стран Закавказья. Такая логистика позволила обойти ограничения прямого авиасообщения и сохранить приемлемые цены.
Динамика по визам
По данным АТОР, в 2024 году россияне подали 606,6 тысячи заявлений на шенгенские визы. Одобрение получили 541,8 тысячи туристов. Уровень отказов остался относительно низким, что также поддержало уверенность у путешественников.
Сравнение популярных направлений
|Страна
|Почему популярна
|Особенности для туристов
|Греция
|Пляжный отдых, демократичные цены
|Упрощённая логистика через Стамбул
|Испания
|Комбинация пляжа и экскурсионки
|Высокий спрос на Барселону и побережье
|Италия
|Культура, гастрономия
|Популярность Рима, Венеции, Милана
|Франция
|Париж, Лазурный берег
|Дорогие отели, но высокий престиж
Советы шаг за шагом
-
Заблаговременно подавайте документы на визу — оптимально за 2-3 месяца.
-
Планируйте перелёты с транзитом: наиболее надёжные маршруты через Турцию и ОАЭ.
-
Бронируйте отели с возможностью бесплатной отмены — это снизит риски при задержке визы.
-
Используйте туристические страховки, покрывающие медицинские расходы в Европе.
-
Следите за курсом евро: покупка валюты заранее помогает сэкономить.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: откладывать подачу на визу до последнего.
-
Последствие: срыв поездки из-за задержек.
-
Альтернатива: обратиться к аккредитованным визовым центрам заранее.
-
Ошибка: выбирать редкие маршруты через третьи страны.
-
Последствие: высокие цены и риск отмены рейса.
-
Альтернатива: планировать вылет через Стамбул или Дубай.
-
Ошибка: не учитывать расходы на транспорт в Европе.
-
Последствие: непредвиденные траты на месте.
-
Альтернатива: покупать ж/д и авиабилеты внутри ЕС заранее.
А что если ситуация изменится?
Если в ближайшие годы Евросоюз введёт новые ограничения, туристический поток может снизиться. Однако спрос на Европу остаётся устойчивым, и путешественники будут искать альтернативные маршруты. Возможен рост интереса к Балканам, Турции и Северной Африке.
Плюсы и минусы поездок в Европу
|Плюсы
|Минусы
|Богатая культурная программа
|Высокие цены в популярных городах
|Хорошая логистика через транзитные узлы
|Нет прямых рейсов из России
|Разнообразие направлений — от пляжа до экскурсий
|Визовые ограничения и ожидания
|Привычный уровень сервиса
|Завышенные цены на аренду авто и жильё летом
FAQ
Как выбрать страну для отпуска в Европе?
Ориентируйтесь на цели поездки: Греция — пляж, Италия — культура, Испания — гастрономия и шопинг.
Сколько стоит шенгенская виза?
Базовый сбор составляет 80 евро, но дополнительно оплачиваются услуги визовых центров и страховка.
Что лучше: индивидуальная поездка или турпакет?
Турпакет удобнее для новичков и дешевле по совокупной цене. Опытные туристы часто предпочитают самостоятельные маршруты.
Мифы и правда
-
Миф: визы получить почти невозможно.
-
Правда: в 2024 году большинство заявок россиян было одобрено.
-
Миф: перелёты в Европу слишком дорогие.
-
Правда: при бронировании через Стамбул или ОАЭ цены остаются доступными.
-
Миф: туристов из России в Европе не ждут.
-
Правда: спрос на услуги от российских клиентов остаётся высоким, особенно в Греции и Италии.
3 интересных факта
-
Лидером по числу выданных виз россиянам в 2024 году стала Греция.
-
В Испании доля российских туристов на побережье Коста-Брава вернулась к уровням 2019 года.
-
Франция фиксирует рост интереса россиян к винным турам и гастрономическим маршрутам.
Исторический контекст
-
2013-2014 годы: пик популярности Европы среди россиян перед введением санкций.
-
2016 год: спад из-за экономических ограничений и курсовых колебаний.
-
2019 год: восстановление турпотока и рост интереса к Испании и Италии.
-
2022-2023 годы: падение числа поездок из-за политической ситуации.
-
2024-2025 годы: постепенное возвращение интереса к европейским направлениям.
