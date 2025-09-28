Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Греция, Испания, Италия и Франция — куда рванули туристы летом 2025-го

Спрос россиян на Европу летом 2025 вырос на 15–20% — данные АТОР

Этим летом Европа снова оказалась в числе главных направлений для российских туристов. По данным отраслевых экспертов, спрос на поездки вырос на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

Вице-президент АТОР и руководитель Space Travel Артур Мурадян объяснил рост интереса сочетанием нескольких факторов.

"Первый — понимание визовой истории. Туристы понимали за сколько, как и где получать визы. Второй фактор — относительная стабильность логистики", — заявил Артур Мурадян.

По его словам, перелёты через соседние страны сделали поездки в Европу более доступными и предсказуемыми по стоимости.

Где отдыхали чаще всего

Наибольшей популярностью пользовались Греция, Испания, Италия и Франция. Эти направления сохраняют лидерство у россиян благодаря мягкому климату, пляжному отдыху и развитой туристической инфраструктуре.

Для транзита в Европу чаще всего использовались международные узлы в Стамбуле, Дубае, Абу-Даби и аэропорты стран Закавказья. Такая логистика позволила обойти ограничения прямого авиасообщения и сохранить приемлемые цены.

Динамика по визам

По данным АТОР, в 2024 году россияне подали 606,6 тысячи заявлений на шенгенские визы. Одобрение получили 541,8 тысячи туристов. Уровень отказов остался относительно низким, что также поддержало уверенность у путешественников.

Сравнение популярных направлений

Страна Почему популярна Особенности для туристов
Греция Пляжный отдых, демократичные цены Упрощённая логистика через Стамбул
Испания Комбинация пляжа и экскурсионки Высокий спрос на Барселону и побережье
Италия Культура, гастрономия Популярность Рима, Венеции, Милана
Франция Париж, Лазурный берег Дорогие отели, но высокий престиж

Советы шаг за шагом

  1. Заблаговременно подавайте документы на визу — оптимально за 2-3 месяца.

  2. Планируйте перелёты с транзитом: наиболее надёжные маршруты через Турцию и ОАЭ.

  3. Бронируйте отели с возможностью бесплатной отмены — это снизит риски при задержке визы.

  4. Используйте туристические страховки, покрывающие медицинские расходы в Европе.

  5. Следите за курсом евро: покупка валюты заранее помогает сэкономить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать подачу на визу до последнего.

  • Последствие: срыв поездки из-за задержек.

  • Альтернатива: обратиться к аккредитованным визовым центрам заранее.

  • Ошибка: выбирать редкие маршруты через третьи страны.

  • Последствие: высокие цены и риск отмены рейса.

  • Альтернатива: планировать вылет через Стамбул или Дубай.

  • Ошибка: не учитывать расходы на транспорт в Европе.

  • Последствие: непредвиденные траты на месте.

  • Альтернатива: покупать ж/д и авиабилеты внутри ЕС заранее.

А что если ситуация изменится?

Если в ближайшие годы Евросоюз введёт новые ограничения, туристический поток может снизиться. Однако спрос на Европу остаётся устойчивым, и путешественники будут искать альтернативные маршруты. Возможен рост интереса к Балканам, Турции и Северной Африке.

Плюсы и минусы поездок в Европу

Плюсы Минусы
Богатая культурная программа Высокие цены в популярных городах
Хорошая логистика через транзитные узлы Нет прямых рейсов из России
Разнообразие направлений — от пляжа до экскурсий Визовые ограничения и ожидания
Привычный уровень сервиса Завышенные цены на аренду авто и жильё летом

FAQ

Как выбрать страну для отпуска в Европе?
Ориентируйтесь на цели поездки: Греция — пляж, Италия — культура, Испания — гастрономия и шопинг.

Сколько стоит шенгенская виза?
Базовый сбор составляет 80 евро, но дополнительно оплачиваются услуги визовых центров и страховка.

Что лучше: индивидуальная поездка или турпакет?
Турпакет удобнее для новичков и дешевле по совокупной цене. Опытные туристы часто предпочитают самостоятельные маршруты.

Мифы и правда

  • Миф: визы получить почти невозможно.

  • Правда: в 2024 году большинство заявок россиян было одобрено.

  • Миф: перелёты в Европу слишком дорогие.

  • Правда: при бронировании через Стамбул или ОАЭ цены остаются доступными.

  • Миф: туристов из России в Европе не ждут.

  • Правда: спрос на услуги от российских клиентов остаётся высоким, особенно в Греции и Италии.

3 интересных факта

  1. Лидером по числу выданных виз россиянам в 2024 году стала Греция.

  2. В Испании доля российских туристов на побережье Коста-Брава вернулась к уровням 2019 года.

  3. Франция фиксирует рост интереса россиян к винным турам и гастрономическим маршрутам.

Исторический контекст

  • 2013-2014 годы: пик популярности Европы среди россиян перед введением санкций.

  • 2016 год: спад из-за экономических ограничений и курсовых колебаний.

  • 2019 год: восстановление турпотока и рост интереса к Испании и Италии.

  • 2022-2023 годы: падение числа поездок из-за политической ситуации.

  • 2024-2025 годы: постепенное возвращение интереса к европейским направлениям.

