Греция, Испания, Италия и Франция — куда рванули туристы летом 2025-го

Этим летом Европа снова оказалась в числе главных направлений для российских туристов. По данным отраслевых экспертов, спрос на поездки вырос на 15-20% по сравнению с прошлым годом.

Вице-президент АТОР и руководитель Space Travel Артур Мурадян объяснил рост интереса сочетанием нескольких факторов.

"Первый — понимание визовой истории. Туристы понимали за сколько, как и где получать визы. Второй фактор — относительная стабильность логистики", — заявил Артур Мурадян.

По его словам, перелёты через соседние страны сделали поездки в Европу более доступными и предсказуемыми по стоимости.

Где отдыхали чаще всего

Наибольшей популярностью пользовались Греция, Испания, Италия и Франция. Эти направления сохраняют лидерство у россиян благодаря мягкому климату, пляжному отдыху и развитой туристической инфраструктуре.

Для транзита в Европу чаще всего использовались международные узлы в Стамбуле, Дубае, Абу-Даби и аэропорты стран Закавказья. Такая логистика позволила обойти ограничения прямого авиасообщения и сохранить приемлемые цены.

Динамика по визам

По данным АТОР, в 2024 году россияне подали 606,6 тысячи заявлений на шенгенские визы. Одобрение получили 541,8 тысячи туристов. Уровень отказов остался относительно низким, что также поддержало уверенность у путешественников.

Сравнение популярных направлений

Страна Почему популярна Особенности для туристов Греция Пляжный отдых, демократичные цены Упрощённая логистика через Стамбул Испания Комбинация пляжа и экскурсионки Высокий спрос на Барселону и побережье Италия Культура, гастрономия Популярность Рима, Венеции, Милана Франция Париж, Лазурный берег Дорогие отели, но высокий престиж

Советы шаг за шагом

Заблаговременно подавайте документы на визу — оптимально за 2-3 месяца. Планируйте перелёты с транзитом: наиболее надёжные маршруты через Турцию и ОАЭ. Бронируйте отели с возможностью бесплатной отмены — это снизит риски при задержке визы. Используйте туристические страховки, покрывающие медицинские расходы в Европе. Следите за курсом евро: покупка валюты заранее помогает сэкономить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать подачу на визу до последнего.

Последствие: срыв поездки из-за задержек.

Альтернатива: обратиться к аккредитованным визовым центрам заранее.

Ошибка: выбирать редкие маршруты через третьи страны.

Последствие: высокие цены и риск отмены рейса.

Альтернатива: планировать вылет через Стамбул или Дубай.

Ошибка: не учитывать расходы на транспорт в Европе.

Последствие: непредвиденные траты на месте.

Альтернатива: покупать ж/д и авиабилеты внутри ЕС заранее.

А что если ситуация изменится?

Если в ближайшие годы Евросоюз введёт новые ограничения, туристический поток может снизиться. Однако спрос на Европу остаётся устойчивым, и путешественники будут искать альтернативные маршруты. Возможен рост интереса к Балканам, Турции и Северной Африке.

Плюсы и минусы поездок в Европу

Плюсы Минусы Богатая культурная программа Высокие цены в популярных городах Хорошая логистика через транзитные узлы Нет прямых рейсов из России Разнообразие направлений — от пляжа до экскурсий Визовые ограничения и ожидания Привычный уровень сервиса Завышенные цены на аренду авто и жильё летом

FAQ

Как выбрать страну для отпуска в Европе?

Ориентируйтесь на цели поездки: Греция — пляж, Италия — культура, Испания — гастрономия и шопинг.

Сколько стоит шенгенская виза?

Базовый сбор составляет 80 евро, но дополнительно оплачиваются услуги визовых центров и страховка.

Что лучше: индивидуальная поездка или турпакет?

Турпакет удобнее для новичков и дешевле по совокупной цене. Опытные туристы часто предпочитают самостоятельные маршруты.

Мифы и правда

Миф: визы получить почти невозможно.

Правда: в 2024 году большинство заявок россиян было одобрено.

Миф: перелёты в Европу слишком дорогие.

Правда: при бронировании через Стамбул или ОАЭ цены остаются доступными.

Миф: туристов из России в Европе не ждут.

Правда: спрос на услуги от российских клиентов остаётся высоким, особенно в Греции и Италии.

3 интересных факта

Лидером по числу выданных виз россиянам в 2024 году стала Греция. В Испании доля российских туристов на побережье Коста-Брава вернулась к уровням 2019 года. Франция фиксирует рост интереса россиян к винным турам и гастрономическим маршрутам.

Исторический контекст