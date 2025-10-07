Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:24

Женщина 44 лет и пять дней свободы: кто на самом деле путешествует по России

Сбераналитика: среднестатистический турист в России — женщина 44 лет, путешествующая 5 дней

Какой он — современный путешественник по России? Эксперты "Сбераналитики" провели масштабное исследование внутреннего туризма и составили портрет среднестатистического туриста. Выяснилось, что чаще всего это женщина 44 лет, которая предпочитает короткие поездки длительностью около пяти дней и готова тратить на отдых всё больше.

Кто путешествует по России

Исследование показало, что женщины значительно активнее мужчин в вопросах внутреннего туризма. Они чаще организуют поездки самостоятельно, выбирают комфортное жильё и планируют маршруты заранее. Средний возраст туриста — 44 года, что говорит о зрелой аудитории, для которой важны удобство, безопасность и культурная программа.

Большинство путешествий длится около пяти дней. За это время туристы успевают посетить главные достопримечательности, попробовать местную кухню и сделать короткий перерыв от работы.

Как меняются расходы

По данным аналитиков, ежедневные траты на питание, экскурсии и сувениры в 2025 году составили в среднем 2343 рубля, что на 9,5% больше, чем годом ранее. В расчёт не включаются проживание и транспорт, то есть сумма отражает только "повседневные расходы на месте".

Рост затрат объясняется не только инфляцией, но и тем, что путешественники стали позволять себе больше: бронируют экскурсии, ходят в рестораны, покупают местные деликатесы и изделия ручной работы.

"Среднестатистический турист в России — это 44-летняя женщина, которая путешествует 5 дней", — отмечают аналитики "Сбераналитики".

Доходы отдыхающих растут

Один из самых заметных трендов — рост числа обеспеченных туристов. Если раньше большинство путешественников имело средний доход, то теперь ситуация изменилась.

  • 21% россиян, отправляющихся в поездки, зарабатывают от 70 до 100 тыс. рублей в месяц.

  • 14% получают от 100 до 140 тыс. рублей.

  • Ещё 16% зарабатывают более 140 тыс. рублей.

Таким образом, доля туристов с доходом выше 100 тысяч рублей выросла на 10 процентных пунктов за год. Это говорит о том, что отдых внутри страны становится популярным не только среди тех, кто ищет бюджетные варианты, но и среди платежеспособной аудитории.

Где отдыхают чаще всего

С января по август 2025 года россияне совершили 123 миллиона поездок по стране — это на 3% больше, чем за весь предыдущий год. Пик пришёлся на лето:

  • июнь - 17 млн поездок,

  • июль - 21 млн,

  • август - 22 млн.

Совокупные расходы путешественников на внутренних маршрутах достигли 1,4 трлн рублей, что отражает уверенное восстановление туризма после пандемийных лет.

Лидеры направлений

Абсолютным лидером среди туристических направлений стала Москва - на неё приходится 14,1% всех поездок. На втором месте — Московская область (13,5%), а замыкает тройку Санкт-Петербург (6,5%).

В топ-10 популярных регионов также вошли:

  • Кубань - 6,4%,

  • Ленинградская область - 4,3%,

  • Татарстан - 2,5%,

  • Свердловская область, Владимирская, Ростовская и Нижегородская - от 2,2% до 1,7%.

Такое распределение показывает, что внутренний туризм становится всё более разнообразным: россияне путешествуют не только по столицам, но и по регионам с развитой культурной и природной инфраструктурой.

Таблица "Плюсы и минусы внутреннего туризма"

Аспект Плюсы Минусы
Доступность Не требует визы и загранпаспорта Не всегда дешёвые авиабилеты
Разнообразие маршрутов Есть пляжи, горы, культурные центры Недостаток инфраструктуры в малых городах
Экономика Деньги остаются в стране Высокие цены в популярных направлениях
Качество сервиса Постепенно улучшается Всё ещё неравномерно по регионам

А что если россияне начнут путешествовать ещё больше?

Если тренд на рост доходов сохранится, количество внутренних поездок может вырасти на 10-15% уже в ближайшие годы. Это создаст новые рабочие места, увеличит спрос на гостиницы и сервисные услуги, а также простимулирует развитие транспортной сети.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать отпуск в России, считая его дорогим.
Последствие: упускаете шанс открыть уникальные направления, где уже развиваются комфортные отели и гастротуризм.
Альтернатива: планировать поездку заранее — раннее бронирование и использование кешбэка позволяют сэкономить до 30%.

Советы шаг за шагом: как сэкономить на путешествии по России

  1. Выбирайте внепиковое время — май, сентябрь или октябрь.

  2. Используйте туристические приложения и бонусные программы.

  3. Сравнивайте предложения разных перевозчиков и отелей.

  4. Планируйте маршрут с учётом бесплатных музеев и достопримечательностей.

  5. Покупайте сувениры и продукты у местных производителей — это дешевле и аутентичнее.

Мифы и правда

Миф: отдых в России дороже, чем за границей.
Правда: при раннем планировании и выборе альтернативных направлений поездка может быть вдвое дешевле.

Миф: внутри страны нечего смотреть.
Правда: число культурных маршрутов, фестивалей и гастротуров растёт с каждым годом.

Миф: туристическая инфраструктура отстаёт.
Правда: за последние пять лет открылись десятки новых отелей, эко-турбаз и SPA-комплексов.

3 интересных факта

• Средняя длительность поездки в России увеличилась на один день по сравнению с 2023 годом.
• Каждый третий турист бронирует жильё через мобильные приложения.
• Более 40% путешественников выбирают гастрономические маршруты — от Суздаля до Кавказа.

Исторический контекст

Активный рост внутреннего туризма в России начался после 2020 года, когда закрытие границ подтолкнуло граждан исследовать собственную страну. С тех пор количество поездок стабильно растёт, а регионы всё активнее инвестируют в туристическую инфраструктуру.

Сегодня Россия постепенно превращается в одну из самых динамично развивающихся туристических систем Европы — с богатым выбором направлений от Арктики до Черного моря.

