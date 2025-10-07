Женщина 44 лет и пять дней свободы: кто на самом деле путешествует по России
Какой он — современный путешественник по России? Эксперты "Сбераналитики" провели масштабное исследование внутреннего туризма и составили портрет среднестатистического туриста. Выяснилось, что чаще всего это женщина 44 лет, которая предпочитает короткие поездки длительностью около пяти дней и готова тратить на отдых всё больше.
Кто путешествует по России
Исследование показало, что женщины значительно активнее мужчин в вопросах внутреннего туризма. Они чаще организуют поездки самостоятельно, выбирают комфортное жильё и планируют маршруты заранее. Средний возраст туриста — 44 года, что говорит о зрелой аудитории, для которой важны удобство, безопасность и культурная программа.
Большинство путешествий длится около пяти дней. За это время туристы успевают посетить главные достопримечательности, попробовать местную кухню и сделать короткий перерыв от работы.
Как меняются расходы
По данным аналитиков, ежедневные траты на питание, экскурсии и сувениры в 2025 году составили в среднем 2343 рубля, что на 9,5% больше, чем годом ранее. В расчёт не включаются проживание и транспорт, то есть сумма отражает только "повседневные расходы на месте".
Рост затрат объясняется не только инфляцией, но и тем, что путешественники стали позволять себе больше: бронируют экскурсии, ходят в рестораны, покупают местные деликатесы и изделия ручной работы.
"Среднестатистический турист в России — это 44-летняя женщина, которая путешествует 5 дней", — отмечают аналитики "Сбераналитики".
Доходы отдыхающих растут
Один из самых заметных трендов — рост числа обеспеченных туристов. Если раньше большинство путешественников имело средний доход, то теперь ситуация изменилась.
-
21% россиян, отправляющихся в поездки, зарабатывают от 70 до 100 тыс. рублей в месяц.
-
14% получают от 100 до 140 тыс. рублей.
-
Ещё 16% зарабатывают более 140 тыс. рублей.
Таким образом, доля туристов с доходом выше 100 тысяч рублей выросла на 10 процентных пунктов за год. Это говорит о том, что отдых внутри страны становится популярным не только среди тех, кто ищет бюджетные варианты, но и среди платежеспособной аудитории.
Где отдыхают чаще всего
С января по август 2025 года россияне совершили 123 миллиона поездок по стране — это на 3% больше, чем за весь предыдущий год. Пик пришёлся на лето:
-
июнь - 17 млн поездок,
-
июль - 21 млн,
-
август - 22 млн.
Совокупные расходы путешественников на внутренних маршрутах достигли 1,4 трлн рублей, что отражает уверенное восстановление туризма после пандемийных лет.
Лидеры направлений
Абсолютным лидером среди туристических направлений стала Москва - на неё приходится 14,1% всех поездок. На втором месте — Московская область (13,5%), а замыкает тройку Санкт-Петербург (6,5%).
В топ-10 популярных регионов также вошли:
-
Кубань - 6,4%,
-
Ленинградская область - 4,3%,
-
Татарстан - 2,5%,
-
Свердловская область, Владимирская, Ростовская и Нижегородская - от 2,2% до 1,7%.
Такое распределение показывает, что внутренний туризм становится всё более разнообразным: россияне путешествуют не только по столицам, но и по регионам с развитой культурной и природной инфраструктурой.
Таблица "Плюсы и минусы внутреннего туризма"
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Доступность
|Не требует визы и загранпаспорта
|Не всегда дешёвые авиабилеты
|Разнообразие маршрутов
|Есть пляжи, горы, культурные центры
|Недостаток инфраструктуры в малых городах
|Экономика
|Деньги остаются в стране
|Высокие цены в популярных направлениях
|Качество сервиса
|Постепенно улучшается
|Всё ещё неравномерно по регионам
А что если россияне начнут путешествовать ещё больше?
Если тренд на рост доходов сохранится, количество внутренних поездок может вырасти на 10-15% уже в ближайшие годы. Это создаст новые рабочие места, увеличит спрос на гостиницы и сервисные услуги, а также простимулирует развитие транспортной сети.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: откладывать отпуск в России, считая его дорогим.
Последствие: упускаете шанс открыть уникальные направления, где уже развиваются комфортные отели и гастротуризм.
Альтернатива: планировать поездку заранее — раннее бронирование и использование кешбэка позволяют сэкономить до 30%.
Советы шаг за шагом: как сэкономить на путешествии по России
-
Выбирайте внепиковое время — май, сентябрь или октябрь.
-
Используйте туристические приложения и бонусные программы.
-
Сравнивайте предложения разных перевозчиков и отелей.
-
Планируйте маршрут с учётом бесплатных музеев и достопримечательностей.
-
Покупайте сувениры и продукты у местных производителей — это дешевле и аутентичнее.
Мифы и правда
Миф: отдых в России дороже, чем за границей.
Правда: при раннем планировании и выборе альтернативных направлений поездка может быть вдвое дешевле.
Миф: внутри страны нечего смотреть.
Правда: число культурных маршрутов, фестивалей и гастротуров растёт с каждым годом.
Миф: туристическая инфраструктура отстаёт.
Правда: за последние пять лет открылись десятки новых отелей, эко-турбаз и SPA-комплексов.
3 интересных факта
• Средняя длительность поездки в России увеличилась на один день по сравнению с 2023 годом.
• Каждый третий турист бронирует жильё через мобильные приложения.
• Более 40% путешественников выбирают гастрономические маршруты — от Суздаля до Кавказа.
Исторический контекст
Активный рост внутреннего туризма в России начался после 2020 года, когда закрытие границ подтолкнуло граждан исследовать собственную страну. С тех пор количество поездок стабильно растёт, а регионы всё активнее инвестируют в туристическую инфраструктуру.
Сегодня Россия постепенно превращается в одну из самых динамично развивающихся туристических систем Европы — с богатым выбором направлений от Арктики до Черного моря.
