Чиангмай
Чиангмай
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:10

Пока мир притормозил, россияне поехали: Таиланд поставил рекорд по турпотоку из РФ

Россияне увеличивают число поездок в Таиланд на 8,8% за год — Турпром

На фоне общего снижения въездного турпотока Таиланд в 2025 году неожиданно зафиксировал рекордный интерес со стороны россиян. Пока другие рынки демонстрировали спад, граждане России не только сохранили, но и нарастили присутствие в королевстве, выведя страну в число ключевых направлений своего зарубежного отдыха. Об этом сообщает издание "Турпром".

Рекорд на фоне общего спада

По данным Министерства туризма Таиланда, в 2025 году страну посетили 32 974 321 иностранный турист, что на 7,23% меньше, чем годом ранее. Однако российский турпоток пошёл в противоположном направлении. Количество туристов из России достигло исторического максимума — 1 898 837 человек, увеличившись на 8,8% по сравнению с 2024 годом.

Россия вошла в пятёрку стран — лидеров по числу туристов в Таиланде, уступив лишь Малайзии, Китаю и Индии, но обогнав Южную Корею. Эксперты связывают это с устойчивым интересом россиян к пляжному отдыху, длительным пребыванием и развитой туристической инфраструктурой страны.

Какие курорты выбирают россияне

Как отмечает "Турпром", предпочтения российских туристов остаются достаточно стабильными. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются пляжные курорты. В первую очередь это Пхукет — благодаря сочетанию развитой инфраструктуры, разнообразия отелей и насыщенной ночной жизни.

Не теряет спроса и Паттайя, которая привлекает доступными ценами и широким выбором развлечений. Самуи, напротив, чаще выбирают туристы, ориентированные на спокойный отдых и уединение.

"Пхукет и Паттайя остаются самыми популярными направлениями для русских туристов, особенно для тех, кто предпочитает активный отдых и ночные развлечения. Самуи выбирают в основном семьи с детьми, которые ищут спокойствия и уединения", — отметил эксперт по Таиланду Сергей Новиков.

Размещение и формат отдыха

По данным издания, россияне в Таиланде чаще всего выбирают отели категории 4-5 звёзд, ценя комфорт и широкий спектр услуг. Особенно востребованы объекты, работающие по системе "всё включено", что характерно прежде всего для семейных поездок.

При этом растёт интерес к апартаментам и виллам. Такой формат размещения, по словам экспертов, позволяет туристам путешествовать большими компаниями, получать больше личного пространства и экономить на питании за счёт самостоятельного приготовления еды.

Экскурсии и впечатления

Помимо пляжей, россияне активно интересуются экскурсионными программами. Наибольшим спросом пользуются поездки на острова Пхи-Пхи и Симиланские острова, а также посещение буддийских храмов, включая Ват Арун и Ват Пхо. Неизменно популярным остаётся и тайский массаж, который туристы рассматривают как важную часть отдыха.

Эксперты "Турпром" отмечают, что рекордный турпоток из России подчёркивает особую роль российских туристов в экономике Таиланда. Даже в условиях общего спада именно они становятся одним из факторов устойчивости туристической отрасли страны.

