Одежда в чемодане
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:24

Российский турист меняет Краснодарский край на Вьетнам: в чем секрет внезапного выбора

Объем продаж внутренних туров в России сократился на 10,6% — АТОР

Еще несколько лет назад внутренний туризм в России демонстрировал устойчивый рост, а курорты юга страны работали на пределе загрузки. Однако в 2025 году картина резко изменилась: популярные российские направления столкнулись с заметным спадом спроса, тогда как зарубежные курорты, напротив, приняли рекордное число россиян. Об этом сообщает агентство РИА Новости, анализируя данные отраслевой статистики и профильных организаций.

Рекордный интерес к зарубежным направлениям

Одним из главных бенефициаров изменения туристических предпочтений стал Вьетнам. По данным Национального управления по туризму Вьетнама (VNAT), в 2025 году страну посетили 689 714 россиян, что почти втрое превышает показатели предыдущего года. В 2024 году туристический поток составлял 232 300 визитов, а рост за год достиг 196,9%.

Этот результат позволил не только компенсировать спад предыдущих лет, но и обновить исторический максимум. Прежний рекорд был зафиксирован в 2019 году — 646 524 визита, и в 2025 году он был превышен на 6,7%. Благодаря этому Россия впервые за долгое время вошла в топ-10 въездных рынков Вьетнама, заняв седьмое место, тогда как годом ранее в этом рейтинге не фигурировала.

Спад внутреннего туризма

На фоне роста выездных поездок рынок организованного внутреннего туризма в России показал отрицательную динамику. Как подсчитали в Ассоциации туроператоров России, в 2025 году объем продаж организованных туров по стране сократился на 10,6%. Это стало заметным разворотом тренда после нескольких лет роста.

Для сравнения, в 2024 году организованный внутренний турпоток увеличился на 8%. Однако уже в начале 2025 года негативная динамика стала очевидной и сохранялась до конца года, что серьезно сказалось на загрузке курортов и доходах туристического бизнеса.

Краснодарский край и смена приоритетов

Ключевой причиной спада в АТОР называют снижение интереса к главному пляжному направлению страны — Краснодарскому краю. Особенно заметно это отразилось на Анапе. Если в 2024 году курорт принял 5,5 млн туристов, то в 2025 году их число сократилось примерно до 2 млн.

Часть путешественников переориентировалась на отдых в Крыму, однако значительная доля сделала выбор в пользу зарубежных направлений. Этому способствовало укрепление рубля, сделавшее выездной туризм более доступным по цене. При этом компенсировать снижение внутреннего турпотока за счет роста числа иностранных гостей российскому туристическому бизнесу пока не удалось.

