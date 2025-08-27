Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Малый театр
© commons.wikimedia.org by T3ru is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:54

Забытый текст императрицы ожил: Малый театр готовит премьеру, которую ждали 250 лет

Малый театр впервые поставит пьесу Екатерины II "Расстроенная семья"

Малый театр готовит настоящую сенсацию: впервые в истории России на сцене будет показана пьеса, написанная императрицей Екатериной II. Спектакль "Расстроенная семья" появится в афише 270-го юбилейного сезона театра.

"У нас очень масштабные планы на всех площадках", — рассказал главный режиссёр театра Алексей Дубровский в беседе с "Интерфакс".

Екатерина II — драматург

Мало кто знает, что Екатерина II была не только правительницей и реформатором, но и автором театральных пьес. Её комедия "Расстроенная семья" до сих пор никогда не ставилась на российской сцене. Исправить эту историческую несправедливость решился режиссёр Андрей Максимов: премьера состоится зимой на Малой сцене на Ордынке.

Кстати, Екатерина II оставила после себя целый ряд литературных произведений — от драматургии до политических трактатов. Однако театральное наследие императрицы долгое время оставалось в тени.

Юбилейный сезон и громкие премьеры

Юбилейный 270-й сезон Малого театра обещает зрителям сразу несколько заметных событий. В сентябре здесь представят "Весьма остроумную и превесёлую комедию о виндзорских женушках" — постановку Александра Вельмакина. В главной роли выступит народная артистка России Светлана Аманова.

В ноябре театр предложит свою версию "Анны Карениной". Главную роль сыграет Полина Долинская, а режиссёрское решение предложит Андрей Прикотенко.

От Набокова до Цвейга

Параллельно в репертуаре появятся спектакли по произведениям зарубежных классиков. Режиссёр Владимир Данай этой зимой выпустит постановку "Защита Лужина" по одноимённому роману Владимира Набокова.

А на новой камерной сцене на Серпуховской пройдёт премьера спектакля Аси Князевой по новеллам Стефана Цвейга — мастера психологической прозы, чьи произведения давно завоевали мировую славу.

Весна и масштабные проекты

Весной публика увидит "Белую гвардию" Михаила Булгакова в постановке Алексея Дубровского. Этот спектакль представят на исторической сцене театра. В филиале же готовится "Пигмалион" Бернарда Шоу, над которым работает Глеб Подгородинский.

Финальной точкой сезона станет постановка Владимира Драгунова "Гиперболоид инженера Гарина" по роману Алексея Толстого. Её покажут в филиале на Ордынке.

