Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Олег Табаков
Олег Табаков
© commons.wikimedia.org by Premier.gov.ru is licensed under CC BY 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:17

Тайна лёгкости: Алентова рассказала, почему завидовала Табакову без тени злобы

Народная артистка Вера Алентова вспомнила Олега Табакова в день его 90-летия

Он всегда оставался загадкой — даже для тех, кто был рядом. Вера Алентова призналась, что долгие годы не могла понять, каким образом Олег Табаков достигал такой удивительной легкости в игре, и именно это вызывало у неё зависть — светлую, искреннюю, без тени злобы.

"Человек-праздник" для коллег и зрителей

Народная артистка России Вера Алентова в беседе с "Газетой.Ru" вспомнила Олега Табакова, которому 17 августа могло бы исполниться 90 лет. Будущий основатель театра "Табакерка" и один из создателей "Современника" стал для поколения студентов образцом неподражаемого таланта.

"В студенческие годы мы обожали его искрящийся талант. В "Современник" нам, студентам, попасть было очень трудно, но мы не сдавались — и всегда уходили в восхищении от его актерских находок, иногда совсем неожиданных, но удивительно точных. Его хотелось взломать, как игрушку, чтобы посмотреть изнутри — как он это делает, как придумывает, как настолько точно доносит все зрителю, не напрягаясь, легко и грациозно? Уже повзрослев и встретив Олега Павловича на съемочной площадке, я продолжала завидовать белой завистью его легкости, очаровательным импровизациям. В моих воспоминаниях он остался человеком-праздником — как и для моего мужа, который его боготворил", — поделилась Алентова.

Роль в истории театра и кино

Табаков был не только актером, но и педагогом, наставником целых поколений артистов. Его "Табакерка" стала стартовой площадкой для многих звёзд российского кино и театра. Легкость, с которой он сочетал серьёзные роли с комедийными, и умение импровизировать превратили его в символ свободы на сцене.

Олег Павлович нередко удивлял коллег своей методикой — он не заучивал текст механически, а словно проживал его заново в каждом спектакле. Это позволяло спектаклям звучать по-новому даже через годы, и зрители возвращались снова и снова, чтобы увидеть "того самого" Табакова.

Воспоминания о любимых фильмах

Олег Табаков ушёл из жизни 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет, но его имя навсегда осталось в истории советского и российского кино. Для миллионов зрителей он — Андрей Болконский в "Войне и мире", Остап Бендер в "Двенадцати стульях", обаятельный второстепенный герой в "Москве слезам не верит" или ироничный персонаж из "Ширли-мырли".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Леди Гага получила тысячи комментариев от фанатов вчера в 7:42

Леди Гага в эпицентре футбольного флешмоба: фанаты заполнили её соцсети

Российские фанаты превратили хит Леди Гаги в гимн футболисту Батракову и заспамили её соцсети. Как футбольный хет-трик стал вирусным трендом?

Читать полностью » Квентин Тарантино объяснил, почему не стал снимать фильм вчера в 6:37

Фильм, которого ждали, но не увидят: почему Тарантино отказался от "Кинокритика"

Квентин Тарантино рассказал, почему отказался снимать фильм "Кинокритик", хотя в главной роли планировался Брэд Питт, а действие разворачивалось в 70-х.

Читать полностью » Фигуристка Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме вчера в 5:33

Когда фигуристка становится футболисткой: новый проект, который удивит поклонников Медведевой

Фигуристка Евгения Медведева дебютирует в кино в роли футболистки в фильме "Тренировка гнева", где спорт сталкивается с острой темой общественного давления.

Читать полностью » The Hollywood Reporter: Лили Коллинз снимется в комедии Amazon MGM вчера в 4:29

Три города, два проекта и одна звезда: новые роли Лили Коллинз

Лили Коллинз готовится к двум громким премьерам: в Лондоне стартуют съемки новой комедии от Amazon MGM, а в Венеции продолжается "Эмили в Париже".

Читать полностью » Театр вчера в 3:25

Айти-легенда выходит на сцену: московский театр готовит спектакль о Джобсе

Впервые в России театр готовит музыкально-поэтическое шоу о Стиве Джобсе. Что еще войдет в репертуар нового сезона "У Никитских ворот"?

Читать полностью » Nike предложил стажировку фанату Air Max 95 из Ливерпуля после шуточного письма вчера в 2:19

Шутка, которая вышла из-под контроля: фанат кроссовок получил шанс управлять Nike

Шуточное письмо фаната кроссовок из Ливерпуля в Nike обернулось вирусной историей: отказ компании неожиданно привёл его к стажировке в Орегоне.

Читать полностью » Рэпер Шон Кингстон приговорён в США к трём годам тюрьмы за мошенничество вчера в 0:52

Музыка против закона: почему американский суд не пожалел известного рэпера

Рэпер Шон Кингстон получил три года тюрьмы за мошенничество с предметами роскоши. Как работала схема и какие доказательства привели его на скамью подсудимых?

Читать полностью » Утечка сюжета 16.08.2025 в 23:55

TikTok выдал сюжет "Шрека 5" точнее трейлера — и это стало проблемой

Фанатская теория в TikTok якобы разгадала сюжет "Шрека 5" и могла вынудить DreamWorks переписать мультфильм с нуля. Так ли это на самом деле?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Кардиолог Омельяненко рассказала, когда побочные эффекты статинов не требуют отмены препарата
Наука и технологии

Парадокс Арктики: почему медузы разные по обе стороны границы
Садоводство

Размножение винограда: 3 проверенных метода, чтобы ягод стало больше
Спорт и фитнес

Учёные Wheaton College назвали упражнения, уменьшающие риск гневных реакций
Туризм

Практичные советы по сбору легкой сумки в самолёт
Питомцы

Собаки чувствуют насыщение, но эволюция и генетика заставляют их переедать
Еда

Как приготовить салат из крабовых палочек с кукурузой и чесноком – пошаговая инструкция
Еда

Как сделать говяжью колбасу с идеальным балансом специй: рекомендации по приготовлению
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru