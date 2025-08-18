Тайна лёгкости: Алентова рассказала, почему завидовала Табакову без тени злобы

Он всегда оставался загадкой — даже для тех, кто был рядом. Вера Алентова призналась, что долгие годы не могла понять, каким образом Олег Табаков достигал такой удивительной легкости в игре, и именно это вызывало у неё зависть — светлую, искреннюю, без тени злобы.

"Человек-праздник" для коллег и зрителей

Народная артистка России Вера Алентова в беседе с "Газетой.Ru" вспомнила Олега Табакова, которому 17 августа могло бы исполниться 90 лет. Будущий основатель театра "Табакерка" и один из создателей "Современника" стал для поколения студентов образцом неподражаемого таланта.

"В студенческие годы мы обожали его искрящийся талант. В "Современник" нам, студентам, попасть было очень трудно, но мы не сдавались — и всегда уходили в восхищении от его актерских находок, иногда совсем неожиданных, но удивительно точных. Его хотелось взломать, как игрушку, чтобы посмотреть изнутри — как он это делает, как придумывает, как настолько точно доносит все зрителю, не напрягаясь, легко и грациозно? Уже повзрослев и встретив Олега Павловича на съемочной площадке, я продолжала завидовать белой завистью его легкости, очаровательным импровизациям. В моих воспоминаниях он остался человеком-праздником — как и для моего мужа, который его боготворил", — поделилась Алентова.

Роль в истории театра и кино

Табаков был не только актером, но и педагогом, наставником целых поколений артистов. Его "Табакерка" стала стартовой площадкой для многих звёзд российского кино и театра. Легкость, с которой он сочетал серьёзные роли с комедийными, и умение импровизировать превратили его в символ свободы на сцене.

Олег Павлович нередко удивлял коллег своей методикой — он не заучивал текст механически, а словно проживал его заново в каждом спектакле. Это позволяло спектаклям звучать по-новому даже через годы, и зрители возвращались снова и снова, чтобы увидеть "того самого" Табакова.

Воспоминания о любимых фильмах

Олег Табаков ушёл из жизни 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет, но его имя навсегда осталось в истории советского и российского кино. Для миллионов зрителей он — Андрей Болконский в "Войне и мире", Остап Бендер в "Двенадцати стульях", обаятельный второстепенный герой в "Москве слезам не верит" или ироничный персонаж из "Ширли-мырли".