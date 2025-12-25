Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:40

Российский учитель исчез на месяцы в Таиланде: посольство РФ выясняет обстоятельства задержания

Посольство РФ в Таиланде проверяет задержание россиянина из Приамурья — Ильин, консул

Посольство РФ в Таиланде выясняет обстоятельства задержания россиянина из Амурской области и готово оказать консульскую помощь. Поводом для реакции дипмиссии стало обращение отца задержанного. Об этом сообщает ТАСС.

Что известно о запросе в посольство

Как уточнил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, инициатива исходила от семьи.

"К нам обратился отец задержанного с просьбой прояснить обстоятельства задержания его сына и, в случае необходимости, оказать ему консульскую помощь. Мы сейчас этим занимаемся", — сказал он.

Версия волонтёров: задержание в Паттайе

Ранее, как пишет ТАСС, лидер одной из групп российских волонтёров в Таиланде Светлана Шерстобоева сообщила, что уроженец Амурской области находится в полицейском участке в городе Паттайя. По её словам, сам задержанный рассказал, что работал в королевстве школьным учителем. Он утверждает, что его уволили за опоздания, а после этого задержали за нарушение иммиграционного законодательства.

Сообщение SHOT: тюрьма и проблемы с визой

По сведениям SHOT, согласно которым 40-летний Сергей несколько лет назад переехал из Благовещенска в Таиланд и в 2022 году устроился преподавателем английского языка и физкультуры. После двух опозданий его уволили, а затем аннулировали визу. Как утверждается, мужчина попытался выехать через Бангкок, чтобы обновить штамп о разрешённом сроке пребывания и вернуться, но был задержан и отправлен в тюрьму.

По данным SHOT, близкие забили тревогу после того, как мужчина перестал выходить на связь.

