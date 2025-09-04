Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Игорь Николаев
Игорь Николаев
© commons.wikimedia.org by Alexey Kudenko is licensed under CC-BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:57

"Третье сентября" оказалось золотым: сколько стоила песня, ставшая мемом

Сергей Дворцов сообщил гонорары Николаева и Крутого за песню "Третье сентября"

История создания и судьба песни "Третье сентября" давно обросла мифами и подробностями, которые с каждым годом лишь укрепляют её культовый статус. Композиция, исполненная Михаилом Шуфутинским, стала не только популярным шлягером 90-х, но и явлением в российской культуре: теперь уже сложно представить 3 сентября без мемов, шуток и "Шуфутинова дня".

Сколько заработали авторы

Недавно стало известно, какие гонорары получили создатели песни. По словам продюсера Сергея Дворцова, авторы — композитор Игорь Крутой и поэт Игорь Николаев — получили за этот хит не менее двух миллионов рублей каждый.

"По 2 миллиона рублей каждый [из авторов] точно получил. Это хит хитовый", — заявил продюсер Сергей Дворцов.

Эта сумма может показаться скромной по меркам сегодняшнего шоу-бизнеса, но в середине 90-х годов такие доходы считались впечатляющими.

Как создавался хит

Композиция вошла в альбом Михаила Шуфутинского "Гуляй, душа!", выпущенный в 1994 году. Авторы признавались, что текст появился из личных переживаний: в основе лежала история расставания с любимой. Дата — третье сентября — была выбрана случайно: просто она удачно ложилась на ритм и рифмовалась.

Интересно, что сам Шуфутинский поначалу не ожидал, что песня станет настолько популярной. Однако уже через несколько лет композиция прочно закрепилась в народной памяти.

Песня-мем и культурный феномен

С развитием интернета "Третье сентября" вышло за рамки обычного шлягера. Соцсети превратили её в символ дня, когда пользователи массово публикуют картинки, ролики и шутки, связанные с текстом и образом Шуфутинского.

Певец относится к этому с юмором и даже с гордостью. В одном из интервью Михаил Шуфутинский признался, что воспринимает 3 сентября как народный праздник. Артист собирает концерты именно в этот день, и каждый раз залы оказываются полными.

