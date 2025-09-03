Смартфон без российских приложений можно вернуть: новое правило вступило в силу

Теперь покупатели в России смогут вернуть смартфон, если на нём нет предустановленного отечественного программного обеспечения. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.

Что изменилось

Согласно новым правилам, все гаджеты, продаваемые в стране, должны быть укомплектованы российским ПО. В их число входят приложения из RuStore и другие обязательные программы.

Что с техникой Apple

По словам эксперта, требование распространяется и на продукцию Apple. Однако Ковригин подчеркнул:

"Требования закона соблюсти легко — достаточно заранее оговорить этот недостаток при продаже. Многие маркетплейсы уже указывают это на карточках товаров. Так что истерика по поводу возможного исчезновения техники Apple необоснованная".

Иными словами, производители и продавцы смогут выполнить условия без особых сложностей.