Смартфон без российских приложений можно вернуть: новое правило вступило в силу
Теперь покупатели в России смогут вернуть смартфон, если на нём нет предустановленного отечественного программного обеспечения. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.
Что изменилось
Согласно новым правилам, все гаджеты, продаваемые в стране, должны быть укомплектованы российским ПО. В их число входят приложения из RuStore и другие обязательные программы.
Что с техникой Apple
По словам эксперта, требование распространяется и на продукцию Apple. Однако Ковригин подчеркнул:
"Требования закона соблюсти легко — достаточно заранее оговорить этот недостаток при продаже. Многие маркетплейсы уже указывают это на карточках товаров. Так что истерика по поводу возможного исчезновения техники Apple необоснованная".
Иными словами, производители и продавцы смогут выполнить условия без особых сложностей.
