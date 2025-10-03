Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:18

Сборка в Китае, чипы с Тайваня, но ОС — наша: как устроен "российский" телефон

Эксперт МФТИ: создать полностью российский смартфон невозможно

Разговоры о создании "настоящего российского смартфона" периодически возникают в медиа и среди чиновников. Однако специалисты утверждают: это вряд ли возможно. Даже крупнейшие мировые бренды не производят устройства полностью в пределах одной страны.

Об этом в интервью kp. ru рассказал заведующий лабораторией функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ Андрей Зенкевич.

"Это нереально. Причем не только для нас. Вы думаете айфон делается в Америке? Ничего подобного. Вся сборка — это до недавнего времени огромные фабрики в Китае, а теперь уже в Индии. А комплектующие для айфонов делаются по всему миру. Процессоры — Тайвань, камеры — Япония", — подчеркнул Зенкевич.

Почему невозможно собрать "чисто российский" смартфон

Главная причина в том, что современная электроника — результат глобального разделения труда. Чипы производятся в Тайване и Южной Корее, дисплеи — в Южной Азии, камеры — в Японии, а сборочные мощности сосредоточены в Китае и Индии.

Даже если бы в России наладили выпуск некоторых компонентов, ключевая часть прибыли в этой индустрии формируется на этапе разработки и патентования технологий, а не на производственной линии.

Попытки создать отечественные модели

Тем не менее, российские компании ищут пути к технологическому суверенитету. В мае 2025 года "Ред софт" и "ТП Лабс" представили смартфон AQPhone M11 на базе собственной мобильной ОС "Ред ОС М". Устройство позиционируется как безопасное решение для госструктур и бизнеса, при этом оно совместимо с Android- и Linux-приложениями.

Характеристики AQPhone M11

  • Экран: 6,67 дюйма, IPS, 2400x1080 px

  • Процессор: MediaTek Helio P35

  • ОЗУ: 4 ГБ

  • Память: 64 ГБ + поддержка microSD до 1 ТБ

  • ОС: "Ред ОС М"

  • Основной акцент: безопасность и совместимость с приложениями

Сравнение "глобального" и "российского" подхода

Параметр Глобальные бренды (Apple, Samsung) AQPhone M11
Производство Международные цепочки поставок Китайская сборка с локальной ОС
ОС iOS, Android Ред ОС М (с поддержкой Android/Linux)
Процессоры Apple A-серии, Qualcomm, Samsung Exynos MediaTek Helio P35
Целевая аудитория Массовый рынок Государственный и корпоративный сегмент
Прибыль От дизайна и патентов От нишевого позиционирования

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что суверенный смартфон можно сделать "с нуля".
    Последствие: разочарование пользователей и низкий спрос.
    Альтернатива: развивать собственные ОС и сервисы поверх готового "железа".

  • Ошибка: сосредоточиться только на сборке.
    Последствие: низкая маржинальность и зависимость от импортных компонентов.
    Альтернатива: инвестиции в разработку ПО и ИИ-сервисов.

  • Ошибка: копировать модели глобальных брендов.
    Последствие: отставание от технологических лидеров.
    Альтернатива: выбирать нишевую специализацию — безопасность, защита данных.

А что если…

А что если Россия сделает ставку не на "собственный айфон", а на цифровую экосистему? Тогда смартфон станет лишь одной из частей более широкой системы: защищённых облаков, отечественного ПО, госуслуг в мобильном формате. Такой подход позволит повысить уровень цифровой независимости без необходимости конкурировать напрямую с Apple или Samsung.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Локальные ОС повышают уровень безопасности Аппаратная зависимость от зарубежных производителей
Возможность кастомизации под госструктуры Отставание по производительности
Поддержка Android- и Linux-приложений Слабая экосистема приложений
Контроль за данными пользователей Сложности с масштабированием на массовый рынок

FAQ

Можно ли в России создать полностью отечественный смартфон?
Нет, так же как это невозможно для США, Японии или Европы. Производство слишком глобализировано.

Зачем тогда разрабатывать собственные модели?
Чтобы повысить уровень цифровой безопасности и снизить зависимость от иностранных сервисов.

Что делает AQPhone M11 особенным?
Его главное преимущество — операционная система "Ред ОС М", позволяющая запускать Android- и Linux-приложения при повышенном уровне защиты.

Мифы и правда

  • Миф: айфоны собираются в США.
    Правда: производство сосредоточено в Китае и Индии, а комплектующие поступают со всего мира.

  • Миф: сборка смартфона — это главная часть бизнеса.
    Правда: прибыль формируется на этапе разработки и создания технологий.

  • Миф: Россия отстаёт только из-за отсутствия заводов.
    Правда: проблема глубже — в отсутствии глобальной экосистемы и патентных наработок.

Три интересных факта

  1. На создание одного современного смартфона работают десятки стран — от Тайваня до Мексики.

  2. Apple зарабатывает больше на продаже сервисов и экосистемы, чем на сборке устройств.

  3. "Ред ОС" — это развитие отечественной ОС для госструктур, адаптированной теперь и под смартфоны.

Исторический контекст

  • 2007: запуск первого iPhone — революция на рынке.

  • 2010-е: глобальные цепочки поставок становятся нормой.

  • 2020: рост интереса к цифровому суверенитету во многих странах.

  • 2024: Россия улучшает локальные сервисы и ОС.

  • 2025: запуск AQPhone M11 с "Ред ОС М" как шага к защищённым смартфонам.

