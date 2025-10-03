Сборка в Китае, чипы с Тайваня, но ОС — наша: как устроен "российский" телефон
Разговоры о создании "настоящего российского смартфона" периодически возникают в медиа и среди чиновников. Однако специалисты утверждают: это вряд ли возможно. Даже крупнейшие мировые бренды не производят устройства полностью в пределах одной страны.
Об этом в интервью kp. ru рассказал заведующий лабораторией функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ Андрей Зенкевич.
"Это нереально. Причем не только для нас. Вы думаете айфон делается в Америке? Ничего подобного. Вся сборка — это до недавнего времени огромные фабрики в Китае, а теперь уже в Индии. А комплектующие для айфонов делаются по всему миру. Процессоры — Тайвань, камеры — Япония", — подчеркнул Зенкевич.
Почему невозможно собрать "чисто российский" смартфон
Главная причина в том, что современная электроника — результат глобального разделения труда. Чипы производятся в Тайване и Южной Корее, дисплеи — в Южной Азии, камеры — в Японии, а сборочные мощности сосредоточены в Китае и Индии.
Даже если бы в России наладили выпуск некоторых компонентов, ключевая часть прибыли в этой индустрии формируется на этапе разработки и патентования технологий, а не на производственной линии.
Попытки создать отечественные модели
Тем не менее, российские компании ищут пути к технологическому суверенитету. В мае 2025 года "Ред софт" и "ТП Лабс" представили смартфон AQPhone M11 на базе собственной мобильной ОС "Ред ОС М". Устройство позиционируется как безопасное решение для госструктур и бизнеса, при этом оно совместимо с Android- и Linux-приложениями.
Характеристики AQPhone M11
-
Экран: 6,67 дюйма, IPS, 2400x1080 px
-
Процессор: MediaTek Helio P35
-
ОЗУ: 4 ГБ
-
Память: 64 ГБ + поддержка microSD до 1 ТБ
-
ОС: "Ред ОС М"
-
Основной акцент: безопасность и совместимость с приложениями
Сравнение "глобального" и "российского" подхода
|Параметр
|Глобальные бренды (Apple, Samsung)
|AQPhone M11
|Производство
|Международные цепочки поставок
|Китайская сборка с локальной ОС
|ОС
|iOS, Android
|Ред ОС М (с поддержкой Android/Linux)
|Процессоры
|Apple A-серии, Qualcomm, Samsung Exynos
|MediaTek Helio P35
|Целевая аудитория
|Массовый рынок
|Государственный и корпоративный сегмент
|Прибыль
|От дизайна и патентов
|От нишевого позиционирования
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что суверенный смартфон можно сделать "с нуля".
Последствие: разочарование пользователей и низкий спрос.
Альтернатива: развивать собственные ОС и сервисы поверх готового "железа".
-
Ошибка: сосредоточиться только на сборке.
Последствие: низкая маржинальность и зависимость от импортных компонентов.
Альтернатива: инвестиции в разработку ПО и ИИ-сервисов.
-
Ошибка: копировать модели глобальных брендов.
Последствие: отставание от технологических лидеров.
Альтернатива: выбирать нишевую специализацию — безопасность, защита данных.
А что если…
А что если Россия сделает ставку не на "собственный айфон", а на цифровую экосистему? Тогда смартфон станет лишь одной из частей более широкой системы: защищённых облаков, отечественного ПО, госуслуг в мобильном формате. Такой подход позволит повысить уровень цифровой независимости без необходимости конкурировать напрямую с Apple или Samsung.
Плюсы и минусы подхода
|Плюсы
|Минусы
|Локальные ОС повышают уровень безопасности
|Аппаратная зависимость от зарубежных производителей
|Возможность кастомизации под госструктуры
|Отставание по производительности
|Поддержка Android- и Linux-приложений
|Слабая экосистема приложений
|Контроль за данными пользователей
|Сложности с масштабированием на массовый рынок
FAQ
Можно ли в России создать полностью отечественный смартфон?
Нет, так же как это невозможно для США, Японии или Европы. Производство слишком глобализировано.
Зачем тогда разрабатывать собственные модели?
Чтобы повысить уровень цифровой безопасности и снизить зависимость от иностранных сервисов.
Что делает AQPhone M11 особенным?
Его главное преимущество — операционная система "Ред ОС М", позволяющая запускать Android- и Linux-приложения при повышенном уровне защиты.
Мифы и правда
-
Миф: айфоны собираются в США.
Правда: производство сосредоточено в Китае и Индии, а комплектующие поступают со всего мира.
-
Миф: сборка смартфона — это главная часть бизнеса.
Правда: прибыль формируется на этапе разработки и создания технологий.
-
Миф: Россия отстаёт только из-за отсутствия заводов.
Правда: проблема глубже — в отсутствии глобальной экосистемы и патентных наработок.
Три интересных факта
-
На создание одного современного смартфона работают десятки стран — от Тайваня до Мексики.
-
Apple зарабатывает больше на продаже сервисов и экосистемы, чем на сборке устройств.
-
"Ред ОС" — это развитие отечественной ОС для госструктур, адаптированной теперь и под смартфоны.
Исторический контекст
-
2007: запуск первого iPhone — революция на рынке.
-
2010-е: глобальные цепочки поставок становятся нормой.
-
2020: рост интереса к цифровому суверенитету во многих странах.
-
2024: Россия улучшает локальные сервисы и ОС.
-
2025: запуск AQPhone M11 с "Ред ОС М" как шага к защищённым смартфонам.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru