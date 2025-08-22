"Фантазёр" больше не выйдет на сцену: ушёл певец, чьи песни знала вся страна

Его называли "главным Фантазёром страны". Певец Ярослав Евдокимов, ставший известным благодаря одноимённому хиту, ушёл из жизни на 79-м году. Для миллионов слушателей он был голосом эпохи, а для семьи — любящим человеком, чьё творчество продолжало вдохновлять до последних дней.

Последние новости о кончине

О смерти артиста 22 августа сообщила его супруга Ирина Крапивницкая. Она сделала публикацию в официальном сообществе певца "ВКонтакте". Причину трагедии женщина раскрывать не стала, лишь отметила, что для близких это тяжёлое испытание.

"Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазёра! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели, за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты!", — заявила Ирина Крапивницкая.

Директор исполнителя в беседе с РИА Новости уточнил, что смерть наступила после продолжительной болезни.

Голос, знакомый каждому

Ярослав Евдокимов — заслуженный артист России, лауреат всесоюзных конкурсов и обладатель множества музыкальных премий. Его песни звучали по радио и телевидению в 1980-е и 1990-е годы. Настоящую популярность ему принёс хит "Фантазёр", который мгновенно стал визитной карточкой певца.