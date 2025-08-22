Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Траурные свечи
Траурные свечи
© commons.wikimedia.org by Vassil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:29

"Фантазёр" больше не выйдет на сцену: ушёл певец, чьи песни знала вся страна

Умер исполнитель хита "Фантазёр" Ярослав Евдокимов

Его называли "главным Фантазёром страны". Певец Ярослав Евдокимов, ставший известным благодаря одноимённому хиту, ушёл из жизни на 79-м году. Для миллионов слушателей он был голосом эпохи, а для семьи — любящим человеком, чьё творчество продолжало вдохновлять до последних дней.

Последние новости о кончине

О смерти артиста 22 августа сообщила его супруга Ирина Крапивницкая. Она сделала публикацию в официальном сообществе певца "ВКонтакте". Причину трагедии женщина раскрывать не стала, лишь отметила, что для близких это тяжёлое испытание.

"Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазёра! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели, за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты!", — заявила Ирина Крапивницкая.

Директор исполнителя в беседе с РИА Новости уточнил, что смерть наступила после продолжительной болезни.

Голос, знакомый каждому

Ярослав Евдокимов — заслуженный артист России, лауреат всесоюзных конкурсов и обладатель множества музыкальных премий. Его песни звучали по радио и телевидению в 1980-е и 1990-е годы. Настоящую популярность ему принёс хит "Фантазёр", который мгновенно стал визитной карточкой певца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Французский диджей Willy William даст сет в Москве на фестивале сегодня в 15:15

Музыка без границ: чем удивит Москву звезда с миллиардными просмотрами

Французский диджей Willy William выступит в Москве на фестивале "Портал 2030–2050". Хиты, рекорды и неожиданные коллаборации ждут гостей события.

Читать полностью » The Hollywood Reporter: Дафне Кин сыграет Артемиду в третьем сезоне сегодня в 14:07

Богиня охоты спускается с Олимпа: кто перевернёт сюжет нового сезона "Перси Джексона"

Третий сезон "Перси Джексона и Олимпийцев" готовит новые лица: Артемида и её спутница Зои войдут в сюжет, меняя баланс сил и добавляя драму.

Читать полностью » Николас Кейдж ведёт переговоры о роли в пятом сезоне сегодня в 13:58

Звезда большого кино меняет правила игры: Кейдж впервые всерьёз идёт в сериалы

Николас Кейдж может сыграть в новом сезоне "Настоящего детектива" от HBO. Какую роль ему предлагают и что ждет сериал дальше — читайте в тексте.

Читать полностью » Марго Робби возглавила рейтинг самых красивых актрис 2025 года по версии IMDb сегодня в 12:10

Самая красивая актриса 2025 года названа: результат удивил даже Голливуд

IMDb опубликовал рейтинг самых красивых актрис 2025 года: кто вошёл в топ-10, кто обошёл соперниц, и какая мировая звезда заняла первое место?

Читать полностью » В Таиланде у наследницы престола Баджракитиябхи диагностирована тяжёлая инфекция крови сегодня в 11:04

Принцесса на грани: наследие королевской династии Таиланда висит на волоске

Состояние тайской принцессы Баджракитиябхи вновь ухудшилось: врачи диагностировали инфекцию крови, а вопрос о престолонаследии остаётся открытым.

Читать полностью » Анастасия Волочкова поделилась деталями о замужестве дочери Ариадны и её новой семье сегодня в 10:58

Дочь Анастасии Волочковой удивила: вместо Сорбонны выбрала собственный путь к успеху

Дочь Анастасии Волочковой отказалась от мечты о Сорбонне и выбрала иной путь: преподавание языков и новая семья с мужем Никитой.

Читать полностью » Mash: у Филиппа Киркорова диагностирован диабет второго типа сегодня в 9:53

Болезнь, о которой артист молчал: что мешает Филиппу Киркорову вернуться к публике

Филипп Киркоров столкнулся с тяжёлым диагнозом. Врачи выявили у певца диабет второго типа, болезнь дала о себе знать после его апрельского инцидента на сцене.

Читать полностью » SHOT: Post Malone может дать концерт в России на сегодня в 8:49

"Газпром-Арена" затаила дыхание: кого ждут в ноябре тысячи фанатов

Post Malone готовится к первому визиту в Россию: в середине ноября рэпер даст концерт на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Топ-10 городов для поколения Z: молодёжные предпочтения по версии Time Out
Красота и здоровье

Лимонная вода может способствовать профилактике диабета и укреплению сосудов
Еда

Ткемали с зелёным луком подходит к мясу, рыбе и картофелю
Дом

Как правильно хранить и чистить гигиенические принадлежности, чтобы избежать бактерий
Питомцы

Как помочь собаке адаптироваться к городской жизни после дачи: советы ветеринаров
Спорт и фитнес

Тренеры рекомендуют выполнять 20-минутные тренировки с гантелями для силы и выносливости
Садоводство

Навес на даче своими руками: жители Ленобласти делают из тента и поликарбоната
Питомцы

Исследование показывает: злаки могут улучшить здоровье кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru