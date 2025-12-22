Задержали, проверили, разрешили идти дальше: инцидент с российским судном в Швеции получил неожиданный финал

Инцидент с российским судном у берегов Швеции получил развитие после проверки со стороны местных властей. Вопрос о возможном нарушении санкционного режима был снят, и кораблю разрешили продолжить путь. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Проверка у берегов Хёганеса

Российский контейнеровоз "Адлер" встал на якорь у побережья города Хёганес из-за проблем с двигателем. 21 декабря на борт судна поднялись шведские правоохранители, чтобы провести досмотр. Проверка была связана с подозрениями в возможном нарушении санкций.

Как уточняет SVT, внимание властей вызвал сам факт захода судна в территориальные воды Швеции. По данным телеканала, компания-владелец контейнеровоза якобы фигурирует в санкционных списках США и Евросоюза, что и стало основанием для проверки.

Решение прокуратуры

После изучения обстоятельств прокуратура Швеции приняла решение не начинать предварительное расследование. В ведомстве не нашли достаточных оснований для возбуждения дела о нарушении санкционного законодательства.

"Прокуратура приняла решение не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского грузового судна "Адлер", вставшего на якорь у берегов Хёганеса в ночь на воскресенье", — говорится в сообщении SVT.

Судну разрешили продолжить путь

Представитель шведской таможни Мартин Хёглунд, слова которого приводит телеканал, подтвердил, что после завершения проверки судну разрешено покинуть территориальные воды страны. Ограничений на дальнейшее движение введено не было.

SVT со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic также сообщил, что вечером 21 декабря контейнеровоз "Адлер" уже начал движение в северо-западном направлении. Российское посольство в Стокгольме ранее заявляло, что находится в контакте с капитаном судна и шведскими властями и отслеживает ситуацию.