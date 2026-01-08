Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:17

2026 год станет переломным для торговли: что скрывается за скучным названием закон о полке

Закон о российской полке вступит в силу в 2026 году — Алиханов

Власти рассчитывают, что уже в 2026 году в российской торговле начнут действовать новые правила, усиливающие присутствие отечественных товаров. Речь идет о законопроекте о так называемой "российской полке", который должен изменить принципы выкладки и продвижения непродовольственной продукции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минпромторга.

На какой стадии находится законопроект

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что закон о "российской полке" уже согласован со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В настоящее время документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия — обязательный этап перед внесением инициативы в правительство.

По словам министра, после завершения этой процедуры законопроект будет направлен в кабмин. В Минпромторге рассчитывают, что дальнейшее прохождение документа позволит ввести новые нормы в установленные сроки без затягивания процесса.

"Ожидаем, что инициатива вступит в силу в этом году", — сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

При этом речь идет именно о запуске механизма, который должен заработать в 2026 году.

Что предполагает "российская полка"

Законопроект устанавливает минимальную квоту на отечественные непродовольственные товары в розничной торговле. Его ключевая идея заключается в том, чтобы российская продукция была не просто представлена в магазинах, но занимала более заметные и выгодные позиции для покупателя.

Алиханов ранее подчеркивал, что российским товарам планируется обеспечить лучшие места на полках. Аналогичный принцип должен распространяться и на онлайн-торговлю: маркетплейсы будут обязаны в первую очередь рекомендовать отечественные товары при поиске продукции без указания конкретного бренда.

Цели и ожидаемый эффект

Главной задачей законопроекта в Минпромторге называют поддержку российских производителей и укрепление их позиций на внутреннем рынке. За счет приоритетного размещения и рекомендаций отечественные компании должны получить дополнительные конкурентные преимущества.

В ведомстве рассчитывают, что реализация закона позволит стимулировать спрос на российскую продукцию и повысить ее узнаваемость среди покупателей. При этом иностранные товары не будут запрещены, однако условия их присутствия в торговле станут менее приоритетными по сравнению с продукцией отечественного производства.

