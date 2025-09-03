Иностранец о Дне знаний: в Европе так не празднуют

Живущий в нашей стране тревел-блогер из Нидерландов Махил Снейп впервые отвёл своих детей в российскую школу и рассказал, как выглядит 1 сентября глазами иностранца. Своими впечатлениями он поделился в блоге "Голландец в России" на "Дзене".

"Почему это называется линейка?"

Первым делом блогера удивил сам термин:

"Откуда слово "линейка" здесь? Оттого, что в школе используют линейку? Или оттого, что детям надо какое-то время стоять в линейку во время праздника? Бедные дети — целых 45 минут надо было стоять и слушать речи, которые для них не особо интересны".

Культурная программа

По словам Снейпа, торжественная часть не ограничивалась речами:

школьники подготовили танцевальные номера,

девочка исполнила песню,

первоклассники и выпускники читали стихи.

Традиции, которые понравились

Особенно блогеру пришлась по душе традиция дарить учителям цветы:

"Это очень хорошо, что уже заранее можем благодарить учителей за то, что они делают эту важную и, мне кажется, нелегкую работу".

Кроме того, ему понравилась сама идея делать из 1 сентября праздник:

"Таким образом показываешь, что учиться важно каждому, и что в школе тоже может быть весело, а не только серьёзно".

Взгляд со стороны

Снейп признался, что День знаний стал для него культурным открытием. В Европе подобные мероприятия обычно проходят скромнее, тогда как в России 1 сентября превращается в настоящий праздник — и для учеников, и для родителей.