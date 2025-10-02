Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Аппарат Mira выполняет сближение
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:18

Всё своё — от винта до сигнала: "Экспресс-АМУ4" будет вещать на полмира

Россия завершает подготовку к запуску первого полностью импортозамещённого спутника "Экспресс-АМУ4"

Российская космическая отрасль готовится к важному событию — в ближайшее время должен завершиться выпуск и подготовка к старту первого полностью импортозамещенного спутника связи "Экспресс-АМУ4". Его запуск намечен на 2026 год, а введение в эксплуатацию ожидается весной 2027-го.

Что известно о новом спутнике

По словам главы ГП "Космическая связь" Алексея Волина, проект уже вышел на финишную прямую.

"По планам, пуск готового аппарата должен состояться до конца 2026 года. Соответственно, окончание работ где-то конец лета — начало осени следующего года", — сказал генеральный директор ГП КС Алексей Волин.

Создание "Экспресс-АМУ4" стало возможным благодаря завершению разработки ключевых компонентов. В частности, холдинг "Росэлектроника" в 2024 году представил актуаторы СВЧ-переключателей, которые передадут заказчику в полном объёме к середине 2025 года.

Спутник будет работать не только на российский рынок, но и обеспечит связь в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Европе.

Сравнение: российские спутники нового поколения

Спутник Год запуска Уровень импортозамещения Зона покрытия Основные задачи
Экспресс-АМУ3 2022 Частичный Россия, СНГ Цифровое ТВ, интернет
Экспресс-АМУ7 2024 Частичный Азия, Россия Широкополосный доступ
Экспресс-АМУ4 2026 (запуск) / 2027 (эксплуатация) Полный Африка, Латинская Америка, Европа, Ближний Восток Связь и вещание нового уровня

Советы шаг за шагом: как будет внедряться проект

  1. Завершение производства всех компонентов — середина 2025 года.

  2. Финальная сборка и тестирование аппарата — лето-осень 2026 года.

  3. Запуск "Экспресс-АМУ4" на орбиту — до конца 2026 года.

  4. Проверка всех систем и настройка оборудования на орбите.

  5. Ввод в эксплуатацию — март 2027 года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: зависимость от иностранных комплектующих.
    Последствие: риск санкций и срыва сроков.
    Альтернатива: полное импортозамещение с использованием технологий "Росэлектроники" и других отечественных производителей.

  • Ошибка: запуск без полного цикла испытаний.
    Последствие: поломки на орбите, невозможность ремонта.
    Альтернатива: расширенные стендовые тесты и многоэтапная проверка перед стартом.

  • Ошибка: ограничение зон обслуживания только Россией.
    Последствие: потеря международного рынка.
    Альтернатива: расширение покрытия на зарубежные регионы для получения валютной выручки.

А что если запуск задержится?

Возможен перенос сроков, как это уже происходило с другими аппаратами. Однако ключевые компоненты уже находятся в разработке, а график поставок подтвержден. Даже если старт сдвинется, основной результат — независимость от иностранных технологий — останется достигнутым.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Полное импортозамещение Высокая стоимость производства
Независимость от санкций Долгий цикл подготовки
Широкое международное покрытие Возможные задержки запуска
Рост компетенций российской электроники Ограниченный рынок спутниковых услуг внутри страны

FAQ

Когда запустят "Экспресс-АМУ4"?
До конца 2026 года, при успешном завершении всех этапов.

Когда начнется коммерческая работа спутника?
В марте 2027 года.

Какие регионы будут охвачены связью?
Африка, Латинская Америка, Европа, Ближний Восток и Россия.

Кто поставляет оборудование?
Полностью российские компании, включая холдинг "Росэлектроника".

Мифы и правда

  • Миф: спутник будет использовать иностранные технологии.
    Правда: это первый аппарат полностью на отечественных комплектующих.

  • Миф: проект нужен только для внутреннего рынка.
    Правда: зона покрытия охватывает несколько континентов.

  • Миф: запуск пройдет уже в 2025 году.
    Правда: готовность к старту намечена на конец 2026-го.

Три интересных факта

  1. "Экспресс-АМУ4" станет первым российским спутником, который изначально рассчитан на международные телекоммуникационные услуги.

  2. Это будет один из немногих аппаратов, где реализовано стопроцентное импортозамещение всех ключевых узлов.

  3. Разработка велась в условиях санкций, что стало стимулом для роста отечественной электроники.

Исторический контекст

  • 2010-е годы: Россия активно использует спутники серии "Экспресс", но большинство комплектующих импортные.

  • 2022: запуск "Экспресс-АМУ3", где уровень импортозамещения был частичным.

  • 2024: завершена разработка отечественных СВЧ-компонентов для новой техники.

  • 2026: планируемый запуск "Экспресс-АМУ4".

  • 2027: начало эксплуатации и предоставления международных услуг связи.

