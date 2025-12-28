Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дед Мороз
Дед Мороз
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:42

У Деда Мороза есть дача на Северном полюсе: где он отдыхает после русских холодов

Дед Мороз открыл резиденцию в городе Роквилл под Вашингтоном — РИАН

Новогодний волшебник из Великого Устюга на этот раз встречает праздник за океаном — и везёт с собой не только подарки, но и узнаваемую атмосферу русского Нового года. Об этом сообщает РИА Новости: Дед Мороз рассказал, что прибыл в США в свою резиденцию и привёз из России самовары, пряники, баранки и ёлку, чтобы угостить детей и взрослых тем, чего, по его словам, в Америке не найти.

Русские угощения и "багаж" из Великого Устюга

Дед Мороз пояснил, что обычно живёт в Великом Устюге, а на Северном полюсе у него есть дача, где он отдыхает после российских холодов. В США он отправился именно оттуда, сделав по дороге остановку в родном городе. В резиденцию волшебник решил привезти вещи, которые у многих ассоциируются с зимними праздниками в России: самовары, сладости и традиционную выпечку.

"По пути с Северного полюса я заехал в Великий Устюг и взял там самовары, пряники, баранки, конфеты и елку", — сказал агентству Дед Мороз.

Он уточнил, что хотел побаловать детей русскими угощениями, поскольку в США такой еды нет. Таким образом, визит стал не только праздничным событием, но и своеобразной демонстрацией того, как Новый год отмечают в России.

Где находится резиденция и как добирался волшебник

Резиденция Деда Мороза, где он принимает детей и взрослых, открылась в крупнейшем пригороде Вашингтона — городе Роквилл. Там волшебник планирует встречаться с гостями, рассказывать о традициях и проводить праздничные мероприятия. По его словам, эта площадка будет работать до начала января.

Дед Мороз рассказал, что в США добирался по снегу на оленях. Упряжку он оставил отдыхать на Оленьей улице неподалёку от резиденции. Также он отметил, что на границах его никто не останавливал и "все пропускали без проблем", подчеркнув, что поездка прошла без затруднений.

Планы в Америке и желание встретиться с Сантой

Во время нынешнего визита Дед Мороз хотел бы познакомиться с Санта-Клаусом. По его словам, пока они не виделись, но он намерен навестить "коллегу" и ищет тех, кто знает его адрес. Эта деталь придаёт поездке символический оттенок — как встреча двух новогодних культур и двух праздничных образов.

Кроме того, Дед Мороз отметил, что хотел бы рассказать детям и взрослым в США, как хорошо в России, какая красивая там зима и как люди отмечают праздники. Он пожелал всем счастья и здоровья в Новом году, а также чтобы родные и друзья всегда были рядом. Резиденция в Роквилле, по замыслу, станет местом, где можно почувствовать русскую новогоднюю атмосферу вдали от дома.

