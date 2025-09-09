Что скрывает простой рецепт с колбасой — шокирующая правда о вкусе, который нельзя упустить

Представьте: простой рецепт, который сочетает овощи, колбасу и ароматную заправку. Он получается сытным, вкусным и готовится за считанные минуты. Особенно хорош с копчёной колбасой — настоящая "изюминка"! А теперь давайте разберёмся, как приготовить салат "Обжорка" с колбасой шаг за шагом.

Ингредиенты

Копчёная колбаса (или варёная) — 130 г

Морковь — 150 г

Репчатый лук (средняя луковица) — 1 шт.

Маринованные огурцы (или солёные) — 100 г

Растительное масло (без запаха) — 3 ст. л.

Майонез — 1 ст. л. (или по вкусу)

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Возьмите колбасу, огурцы маринованные или солёные. Масло без запаха, майонез можно сделать дома — рецепты есть в других статьях. Помойте её щёткой, очистите, обсушите и натрите на крупной тёрке или для корейской моркови.

Очистите, помойте и порежьте тонкими перьями. Разогрейте на сковороде 1 ст. л. масла, обжарьте лук до золотистости и мягкости на среднем огне. Остудите. (Советы по выбору сковороды и масла — в ссылках ниже.)

Добавьте на сковороду оставшееся масло, выложите морковь и жарьте 5 минут, помешивая. Остудите. Колбасу — соломкой, огурцы — брусочками.

В миске смешайте обжаренные овощи, колбасу и огурцы. Посолите по вкусу. Для пикантности добавьте тёртый чеснок. Заправьте майонезом и перемешайте. Салат "Обжорка" с колбасой и огурцами готов.

Этот салат — идеальный баланс простоты и вкуса. Попробуйте, и он станет вашим фаворитом.