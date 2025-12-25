Дорожный рывок России удивил цифрами: 201 млрд рублей ускорили ремонт и стройку на 28 тыс. км

В 2025 году в России зафиксирован заметный рост объёмов дорожных работ: показатель строительства, реконструкции и ремонта увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на открытом заседании правкомиссии по региональному развитию. Итоговый результат года — 28 тыс. км приведённых в порядок и построенных дорог.

Рост связан не только с расширением программ, но и с перераспределением ресурсов в пользу ускоренного выполнения задач. По словам Хуснуллина, правительство в начале года утвердило шестилетний план дорожных работ, который объединил федеральные, региональные и муниципальные проекты, а также источники финансирования.

Темпы работ и финансирование

Вице-премьер уточнил, что в течение года было уложено около 213 млн кв. м асфальта, что отражает масштаб обновления дорожной сети. Отдельно он отметил, что такой объём стал возможен благодаря системному планированию и синхронизации работ на разных уровнях. С учётом этих подходов дорожные проекты стали более управляемыми и прогнозируемыми по срокам.

Дополнительным фактором стало опережающее финансирование. В 2025 году на эти цели направили 201 млрд рублей, что позволило ускорить отдельные участки работ.

"За год отремонтировано, реконструировано и построено 28 тыс. км дорог, что на 14% больше, чем год назад", — сказал вице-премьер РФ .

Состояние сети и ключевые проекты

Хуснуллин привёл показатели нормативного состояния дорог в разных сегментах. Доля федеральных трасс достигла 74%, дороги опорной сети — 75%, дорожная сеть крупнейших городских агломераций — 85%, региональные дороги — 56%.

Среди ключевых инфраструктурных событий года вице-премьер выделил открытие скоростного участка Дюртюли — Ачит протяжённостью 275 км. По его словам, теперь путь от Екатеринбурга до Москвы занимает 16 часов, а в 2026 году планируется продлить трассу М-12 ещё на 300 км вдоль Тюмени. Проект рассматривается как один из опорных для повышения связности регионов.

Безопасность дорожного движения

Отдельное внимание было уделено статистике ДТП. Несмотря на рост автомобилизации и увеличение интенсивности движения, власти фиксируют снижение смертности на дорогах. Хуснуллин подчеркнул, что с 2019 года количество машин выросло почти на 9%, а интенсивность дорожного движения увеличилась на 53%, однако число погибших продолжает сокращаться.

За 11 месяцев 2025 года погибло 12,6 тыс. человек, что на 3,8% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. По сравнению с 2019 годом число погибших сократилось на 24 тыс. человек, а число травмированных — примерно на 100 тыс. Вице-премьер отметил, что работа по снижению аварийности будет продолжена и остаётся одной из ключевых задач.