Николай II, Ленин и Сталин на одном экране — Кончаловский запускает грандиозный проект

История о революционной России вновь окажется в центре внимания зрителей — этой осенью стартует премьера масштабного проекта Андрея Кончаловского. Новый сериал "Хроники русской революции" охватит почти два десятилетия — от первой революции 1905 года до смерти Владимира Ленина в 1924-м. Создатели обещают показать не только ключевые события, но и внутренний мир людей, оказавшихся втянутыми в водоворот перемен.

Звёздный актёрский состав

В центре сюжета — судьба молодого офицера охранного отделения, которого сыграл Юра Борисов. Его глазами зрители увидят, как меняется страна, какие решения принимают власть и революционеры, и как всё это отражается на простых людях.

Особое внимание привлекла роль Николая II, которую исполнил Никита Ефремов. Для актёра это серьёзный вызов: образ последнего императора всегда требует особой глубины и точности. Евгений Ткачук сыграл Ленина, а Тимофей Окроев — молодого Иосифа Сталина. Центральный женский образ достался Юлии Высоцкой, она предстала в роли революционерки Ариадны.

Историческая основа

Сценарий написан на основе архивных материалов и подлинных документов. Именно это, по словам Кончаловского, позволяет передать атмосферу времени и приблизить зрителя к реальности тех лет. Режиссёр подчеркнул, что ему важно не создавать музейные фигуры, а показать живых людей — со слабостями, сомнениями, надеждами и ошибками.

"Этот фильм — попытка что-то понять про Россию, про тех, кто двигал революцию, про тех, кого она смела", — сказал режиссёр Андрей Кончаловский.

Первая работа Кончаловского в сериальном формате

Проект станет дебютом мэтра в жанре сериала. Всего зрителей ждут 16 серий, премьера которых состоится в октябре 2025 года.