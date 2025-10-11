Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Производство микрочипов
© mos.ru by Евгений Самарин is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:11

Без микросхем с Востока: как российская плата меняет правила офисной техники

Компания "Катюша" запустила серийное производство электроники на российском текстолите

Российская компания "Катюша" сделала важный шаг в развитии отечественной электроники и производства печатной техники. Теперь она выпускает не только принтеры и МФУ, но и собственные электронные модули, изготовленные на базе российского текстолита. Это событие стало знаковым для отрасли, ведь впервые была запущена серийная линия по производству плат с применением полностью отечественных материалов.

Электроника на российском текстолите

Первым устройством, в котором применили новую плату, стал считыватель бесконтактных карт СК424. Его задача — обеспечивать безопасное управление печатью и контролировать доступ к устройствам. Считыватель позволяет пользователю пройти аутентификацию перед началом печати, что особенно важно в организациях с повышенными требованиями к защите информации.

Разработчики "Катюши" подчёркивают, что при создании модуля использованы и другие отечественные компоненты — например, антенна и элементы схемы. Это означает постепенный переход компании от импортных решений к собственным, локализованным на территории России.

"В 2027 году "Катюша" планирует перевести электронные модули в своих устройствах на российский текстолит и увеличить долю отечественной ЭКБ", — заявил генеральный директор компании Максим Виноградов.

По его словам, в количественном выражении речь идёт примерно о миллионе квадратных дециметров текстолита, что эквивалентно четырёмстам тысячам плат ежегодно.

Как работает считыватель СК424

СК424 создавался как модуль, совместимый с системой управления печатью "Смарт Принт" — это фирменное ПО "Катюши". Программа распределяет задания, следит за безопасностью и ведёт учёт использования принтеров. Благодаря интеграции с модулем, можно точно знать, кто, что и когда печатает, а также блокировать несанкционированный доступ.

Модуль может устанавливаться как на этапе производства, так и в уже существующую технику заказчика. Такое решение упрощает внедрение системы без необходимости менять весь парк устройств.

Производство и локализация

Производственная цепочка выстроена полностью внутри страны. Завод по выпуску печатных плат работает в Ленинградской области, а финальная сборка принтеров и МФУ проходит в Зеленограде — одном из центров российской микроэлектроники. Это позволило снизить зависимость от импортных компонентов и логистических рисков, которые ранее мешали развитию отрасли.

Сама идея создания отечественной базы для печати и электроники появилась ещё несколько лет назад. В апреле 2024 года компания заявила о начале массового выпуска принтеров на собственных платах, что стало основой для нынешнего успеха.

Сравнение: отечественные и импортные решения

Критерий Отечественная плата "Катюша" Импортная плата
Материал Российский текстолит Китайский или корейский текстолит
Совместимость Полная с ПО "Смарт Принт" Требует адаптации
Поддержка и сервис Локальные центры обслуживания Долгая логистика
Стоимость производства Ниже на 10-15 % Выше из-за поставок
Доступность компонентов Полностью локализована Зависит от импорта

Как видно, отечественное решение выигрывает в автономности и удобстве интеграции, при этом не уступает по функциональности.

Как перейти на отечественные модули: пошагово

  1. Провести аудит оборудования и определить модели, поддерживающие интеграцию с СК424.

  2. Установить модуль — на производстве или на месте эксплуатации.

  3. Настроить взаимодействие с системой "Смарт Принт" и задать права доступа.

  4. Проверить корректность работы считывателя и сети печати.

  5. Обучить персонал правилам аутентификации и безопасности.

Этот процесс не требует долгой остановки работы и может быть выполнен в течение одного дня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать несертифицированные модули или ПО сторонних производителей.
    Последствие: Потеря гарантии и риск утечки данных.
    Альтернатива: Использовать сертифицированные решения "Катюши" с российским текстолитом и системой "Смарт Принт".

  • Ошибка: Отказ от модернизации парка принтеров.
    Последствие: Зависимость от импортных деталей и длительные простои.
    Альтернатива: Постепенная замена электроники на отечественные модули без полной замены устройств.

  • Ошибка: Игнорировать настройку безопасности.
    Последствие: Неавторизованная печать и рост расходов на расходные материалы.
    Альтернатива: Настроить контроль печати через СК424 и персональные карты доступа.

А что если… полностью перейти на отечественную базу?

Полный переход на российские материалы и компоненты сделает производство устойчивым и независимым от внешних поставщиков. Это также создаст новые рабочие места в смежных отраслях: от разработки печатных плат до сборки конечных устройств. В перспективе отечественные модули могут применяться не только в принтерах, но и в других видах офисного оборудования, а также в системах безопасности.

Плюсы и минусы отечественного текстолита

Плюсы Минусы
Устойчивость к санкциям и перебоям поставок Ограниченные объёмы выпуска на старте
Снижение себестоимости оборудования Требуется доработка технологических линий
Улучшение сервиса и скорости ремонта Нужна сертификация новых материалов
Возможность развития внутреннего рынка Более узкий выбор по толщине и плотности

FAQ

Как выбрать подходящий модуль для своего принтера?
Следует ориентироваться на модели, совместимые с ПО "Смарт Принт" и поддерживающие интерфейс считывателя СК424.

Сколько стоит установка считывателя?
Стоимость зависит от объёма партии и сложности интеграции. В среднем — от 5 до 15 тысяч рублей за устройство.

Что лучше: импортные или отечественные платы?
Отечественные решения выигрывают в сервисе, доступности и защите данных, при этом не уступают по функциональности и надёжности.

Мифы и правда

  • Миф: Российские платы уступают по качеству зарубежным.
    Правда: Современные линии позволяют производить платы класса High Density Interconnect (HDI), применяемые и в импортной технике.

  • Миф: Локализация повышает стоимость устройств.
    Правда: Наоборот, использование российских материалов снижает зависимость от валютных колебаний и сокращает издержки.

  • Миф: Система аутентификации усложняет работу.
    Правда: Она ускоряет процесс и исключает печать лишних документов.

Исторический контекст

  1. 2021 год — создание НИОКР по разработке печатных плат "Катюши".

  2. 2023 год — выпуск первых тестовых образцов принтеров на собственных платах.

  3. 2024 год — запуск серийного производства и сертификация модулей.

  4. 2025 год — выпуск СК424 на отечественном текстолите и включение его в реестр Минпромторга.

  5. 2027 год (план) — полная локализация всей линейки электронных модулей.

Три факта о проекте "Катюша"

  1. Компания не только производит технику, но и разрабатывает ПО — редкость для российских брендов печатных устройств.

  2. Производственная площадка в Зеленограде построена с учётом принципов "умного завода".

  3. В проекте участвуют российские поставщики материалов, включая разработчиков текстолита и микроантенн.

