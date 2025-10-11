Без микросхем с Востока: как российская плата меняет правила офисной техники
Российская компания "Катюша" сделала важный шаг в развитии отечественной электроники и производства печатной техники. Теперь она выпускает не только принтеры и МФУ, но и собственные электронные модули, изготовленные на базе российского текстолита. Это событие стало знаковым для отрасли, ведь впервые была запущена серийная линия по производству плат с применением полностью отечественных материалов.
Электроника на российском текстолите
Первым устройством, в котором применили новую плату, стал считыватель бесконтактных карт СК424. Его задача — обеспечивать безопасное управление печатью и контролировать доступ к устройствам. Считыватель позволяет пользователю пройти аутентификацию перед началом печати, что особенно важно в организациях с повышенными требованиями к защите информации.
Разработчики "Катюши" подчёркивают, что при создании модуля использованы и другие отечественные компоненты — например, антенна и элементы схемы. Это означает постепенный переход компании от импортных решений к собственным, локализованным на территории России.
"В 2027 году "Катюша" планирует перевести электронные модули в своих устройствах на российский текстолит и увеличить долю отечественной ЭКБ", — заявил генеральный директор компании Максим Виноградов.
По его словам, в количественном выражении речь идёт примерно о миллионе квадратных дециметров текстолита, что эквивалентно четырёмстам тысячам плат ежегодно.
Как работает считыватель СК424
СК424 создавался как модуль, совместимый с системой управления печатью "Смарт Принт" — это фирменное ПО "Катюши". Программа распределяет задания, следит за безопасностью и ведёт учёт использования принтеров. Благодаря интеграции с модулем, можно точно знать, кто, что и когда печатает, а также блокировать несанкционированный доступ.
Модуль может устанавливаться как на этапе производства, так и в уже существующую технику заказчика. Такое решение упрощает внедрение системы без необходимости менять весь парк устройств.
Производство и локализация
Производственная цепочка выстроена полностью внутри страны. Завод по выпуску печатных плат работает в Ленинградской области, а финальная сборка принтеров и МФУ проходит в Зеленограде — одном из центров российской микроэлектроники. Это позволило снизить зависимость от импортных компонентов и логистических рисков, которые ранее мешали развитию отрасли.
Сама идея создания отечественной базы для печати и электроники появилась ещё несколько лет назад. В апреле 2024 года компания заявила о начале массового выпуска принтеров на собственных платах, что стало основой для нынешнего успеха.
Сравнение: отечественные и импортные решения
|Критерий
|Отечественная плата "Катюша"
|Импортная плата
|Материал
|Российский текстолит
|Китайский или корейский текстолит
|Совместимость
|Полная с ПО "Смарт Принт"
|Требует адаптации
|Поддержка и сервис
|Локальные центры обслуживания
|Долгая логистика
|Стоимость производства
|Ниже на 10-15 %
|Выше из-за поставок
|Доступность компонентов
|Полностью локализована
|Зависит от импорта
Как видно, отечественное решение выигрывает в автономности и удобстве интеграции, при этом не уступает по функциональности.
Как перейти на отечественные модули: пошагово
-
Провести аудит оборудования и определить модели, поддерживающие интеграцию с СК424.
-
Установить модуль — на производстве или на месте эксплуатации.
-
Настроить взаимодействие с системой "Смарт Принт" и задать права доступа.
-
Проверить корректность работы считывателя и сети печати.
-
Обучить персонал правилам аутентификации и безопасности.
Этот процесс не требует долгой остановки работы и может быть выполнен в течение одного дня.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Использовать несертифицированные модули или ПО сторонних производителей.
Последствие: Потеря гарантии и риск утечки данных.
Альтернатива: Использовать сертифицированные решения "Катюши" с российским текстолитом и системой "Смарт Принт".
-
Ошибка: Отказ от модернизации парка принтеров.
Последствие: Зависимость от импортных деталей и длительные простои.
Альтернатива: Постепенная замена электроники на отечественные модули без полной замены устройств.
-
Ошибка: Игнорировать настройку безопасности.
Последствие: Неавторизованная печать и рост расходов на расходные материалы.
Альтернатива: Настроить контроль печати через СК424 и персональные карты доступа.
А что если… полностью перейти на отечественную базу?
Полный переход на российские материалы и компоненты сделает производство устойчивым и независимым от внешних поставщиков. Это также создаст новые рабочие места в смежных отраслях: от разработки печатных плат до сборки конечных устройств. В перспективе отечественные модули могут применяться не только в принтерах, но и в других видах офисного оборудования, а также в системах безопасности.
Плюсы и минусы отечественного текстолита
|Плюсы
|Минусы
|Устойчивость к санкциям и перебоям поставок
|Ограниченные объёмы выпуска на старте
|Снижение себестоимости оборудования
|Требуется доработка технологических линий
|Улучшение сервиса и скорости ремонта
|Нужна сертификация новых материалов
|Возможность развития внутреннего рынка
|Более узкий выбор по толщине и плотности
FAQ
Как выбрать подходящий модуль для своего принтера?
Следует ориентироваться на модели, совместимые с ПО "Смарт Принт" и поддерживающие интерфейс считывателя СК424.
Сколько стоит установка считывателя?
Стоимость зависит от объёма партии и сложности интеграции. В среднем — от 5 до 15 тысяч рублей за устройство.
Что лучше: импортные или отечественные платы?
Отечественные решения выигрывают в сервисе, доступности и защите данных, при этом не уступают по функциональности и надёжности.
Мифы и правда
-
Миф: Российские платы уступают по качеству зарубежным.
Правда: Современные линии позволяют производить платы класса High Density Interconnect (HDI), применяемые и в импортной технике.
-
Миф: Локализация повышает стоимость устройств.
Правда: Наоборот, использование российских материалов снижает зависимость от валютных колебаний и сокращает издержки.
-
Миф: Система аутентификации усложняет работу.
Правда: Она ускоряет процесс и исключает печать лишних документов.
Исторический контекст
-
2021 год — создание НИОКР по разработке печатных плат "Катюши".
-
2023 год — выпуск первых тестовых образцов принтеров на собственных платах.
-
2024 год — запуск серийного производства и сертификация модулей.
-
2025 год — выпуск СК424 на отечественном текстолите и включение его в реестр Минпромторга.
-
2027 год (план) — полная локализация всей линейки электронных модулей.
Три факта о проекте "Катюша"
-
Компания не только производит технику, но и разрабатывает ПО — редкость для российских брендов печатных устройств.
-
Производственная площадка в Зеленограде построена с учётом принципов "умного завода".
-
В проекте участвуют российские поставщики материалов, включая разработчиков текстолита и микроантенн.
