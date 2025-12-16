Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян
© commons.wikimedia.org by YantsImages is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:23

РПЛ на зимней паузе: лидеры таблицы и их "рыночная цена" удивляют всех

Алексей Батраков и Эдуард Сперцян стали самыми дорогими футболистами РПЛ — Transfermarkt

Сразу два полузащитника — московского "Локомотива" Алексей Батраков и Эдуард Сперцян из "Краснодара" — возглавили рейтинг самых дорогих футболистов Российской премьер-лиги. Об этом сообщает Transfermarkt. Их стоимость оценена в €25 млн, при этом цена Батракова выросла на €2 млн по сравнению с предыдущими месяцами.

Лидеры по стоимости игроков

На третьей позиции оказался полузащитник петербургского "Зенита" Луис Энрике, чья оценка снизилась на €1 млн и теперь составляет €24 млн. Четвёртую строчку занимает игрок московского ЦСКА Матвей Кисляк с ценой €20 млн. Такие изменения в стоимости футболистов отражают динамику их игровой формы и востребованности на трансферном рынке, отмечается в рейтинге.

С точки зрения финансовых показателей, рейтинг Transfermarkt учитывает не только текущую игру спортсменов, но и их потенциал для будущих трансферов. В РПЛ подобные оценки помогают клубам формировать стратегию закупок и планировать бюджет на зимнюю и летнюю трансферные кампании.

Турнирная ситуация в РПЛ

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу после 18 сыгранных туров. Лидером таблицы стал "Краснодар", набравший 40 очков после победы над ЦСКА в 18-м туре. На втором месте расположился "Зенит", отстающий от лидера всего на один балл. "Локомотив" замыкает тройку лидеров с 37 очками, а ЦСКА располагается на четвёртой позиции с 36 очками.

"Балтика" удерживает пятую строчку с 35 очками, а "Спартак", который осенью сменил главного тренера Деяна Станковича, находится на шестой позиции с 29 очками. Расстановка сил в турнирной таблице отражает не только текущую форму команд, но и эффективность работы клубных менеджеров и тренеров в подготовке игроков к сезонам высокой интенсивности.

Влияние стоимости игроков на клубы

Высокая рыночная стоимость футболистов позволяет клубам рассчитывать на значительный финансовый эффект при возможных трансферах. Оценка Transfermarkt служит ориентиром для инвесторов и руководства команд, помогая определять приоритетные позиции для усиления состава.

При этом цена футболиста не всегда напрямую отражает его спортивные достижения в текущем сезоне. В некоторых случаях она учитывает потенциал игрока и его привлекательность для зарубежных клубов. Такие факторы делают трансферный рынок РПЛ интересным для аналитиков, спортивных журналистов и болельщиков.

