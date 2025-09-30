Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:59

Лоза разводит руками: почему Кадышевой и Булановой нечему радоваться

Юрий Лоза посочувствовал Кадышевой и Булановой из-за популярности в TikTok

Популярность в мире шоу-бизнеса часто приходит неожиданно и не всегда оказывается долговечной. Особенно любопытно наблюдать за тем, как артисты, много лет выступающие с одним и тем же репертуаром, вдруг оказываются в центре внимания молодежной аудитории. История с Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой как раз из таких. Их песни, казалось бы, прочно закрепились в прошлом, но теперь вновь звучат на вечеринках и в социальных сетях. На этот феномен откликнулся Юрий Лоза, который признался, что видит в ситуации не радость, а повод для сожаления.

"Я могу только посочувствовать. Хорошо, они сейчас попоют, попляшут, соберут денег, но потом и Тане, и Наде придется подстраиваться под тренды молодежи, чтобы их дальше захотели слушать и смотреть", — сказал певец Юрий Лоза.

По мнению артиста, успех, который пришёл к Булановой и Кадышевой, носит временный характер. И если они захотят задержаться в трендах, придётся постоянно учитывать вкусы зумеров, что само по себе непросто.

Успех среди молодежи: неожиданный поворот

Ни Кадышева, ни Буланова не делали ставку на TikTok или новые форматы продвижения. Их аудитория складывалась годами, и главным образом это были слушатели старшего поколения. Но алгоритмы соцсетей и культурные "возвраты" к 90-м и 2000-м внезапно сделали их актуальными. Видеоролики с нарезками выступлений, каверы и ремиксы на старые хиты вызвали новый всплеск интереса.

Для зумеров подобный ретро-контент становится способом самовыражения: они одновременно иронизируют над эстетикой прошлых лет и открывают для себя артистов, которых раньше могли даже не знать.

Сравнение: артисты и их аудитории

Артист Основная аудитория в прошлом Новая аудитория Канал популярности
Надежда Кадышева Любители народной музыки, старшее поколение Зумеры, пользователи TikTok Ремиксы и короткие видео
Татьяна Буланова Слушатели поп-музыки 90-х и 2000-х Молодежь 18-25 лет Соцсети, ретро-вечеринки
Юрий Лоза Слушатели авторской песни и шансон В основном прежняя публика Классические концерты и радио

Советы шаг за шагом: как артисту работать с трендами

  1. Следить за актуальными площадками: TikTok, Shorts.

  2. Поддерживать интерес к старым песням через современные аранжировки.

  3. Использовать коллаборации с молодыми исполнителями.

  4. Создавать контент для соцсетей не только концертный, но и закулисный.

  5. Участвовать в фестивалях и вечеринках, ориентированных на молодежь.

Такие шаги помогают артистам оставаться на слуху без потери собственной идентичности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать соцсети.
    → Последствие: артист остаётся в стороне от трендов.
    → Альтернатива: работа с SMM-специалистами и продвижение клипов на платформах.

  • Ошибка: слишком резкая смена образа ради молодежи.
    → Последствие: потеря старой аудитории и неестественный имидж.
    → Альтернатива: мягкая адаптация через ремиксы и совместные проекты.

  • Ошибка: ставка только на старые хиты.
    → Последствие: быстрое "перегорание" интереса.
    → Альтернатива: запись новых песен в привычном стиле, но с актуальным звучанием.

А что если…

А что если популярность Кадышевой и Булановой действительно сохранится надолго? В таком случае они могут повторить путь западных звезд, для которых второе дыхание в карьере наступало благодаря молодежи. Пример — группа ABBA, вернувшаяся спустя десятилетия. Возможно, и российские артистки найдут новый формат, где традиционный репертуар будет соседствовать с современной подачей.

FAQ

Как артистам удаётся "возвращаться" через соцсети?
Благодаря алгоритмам TikTok и трендам на ретро-звучание старые песни получают новые просмотры и популярность.

Сколько стоит продвижение в соцсетях для исполнителя?
Зависит от масштаба: от нескольких сотен долларов за простые кампании до десятков тысяч за полноценную стратегию.

Что лучше для артиста: новые песни или ремиксы старых?
Лучше сочетание — свежие треки показывают актуальность, а ремиксы помогают удержать связь с молодёжной аудиторией.

Мифы и правда

  • Миф: популярность у зумеров гарантирует долгую карьеру.
    Правда: без обновления контента и активности в медиа интерес быстро угасает.

  • Миф: артист должен полностью менять стиль.
    Правда: достаточно адаптироваться и найти баланс между старым и новым.

  • Миф: соцсети вытесняют концерты.
    Правда: концерты становятся ещё важнее, потому что молодые фанаты хотят видеть исполнителя вживую.

Три интересных факта

  1. Хиты 90-х и 2000-х регулярно возвращаются в чарты благодаря сериалам и рекламе.

  2. В Азии феномен ретро-популярности ещё ярче: там подростки массово слушают исполнителей, чьи карьеры начались 40 лет назад.

  3. Многие звезды, включая Бритни Спирс и Мадонну, переживали волны повторного интереса благодаря ремиксам и совместным трекам.

Исторический контекст

  • 90-е: Татьяна Буланова становится символом романтической поп-музыки.

  • 2000-е: Кадышева закрепляет за собой статус "золотого голоса" народной сцены.

  • 2020-е: соцсети открывают этих артисток заново для нового поколения.

