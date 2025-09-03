Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сергей Соседов
Сергей Соседов
© flickr.com by Alexander Plushev is licensed under Attribution 2.0 Generic
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:41

"Выползли на сцену": Соседов высмеял "вечных" артистов

Сергей Соседов заявил, что зрители насытились артистами 1990–2000-х годов

Российская эстрада всегда держалась на именах, которые десятилетиями не покидали сцену. Но сегодня звучат голоса о том, что публика устала от одних и тех же артистов, чьи песни крутятся по кругу, а появление на экранах уже не вызывает былого восторга. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал мнение, что часть известных исполнителей продолжает занимать место, которое давно должно было бы освободиться для новых лиц .

"Насытилось поколение"

Эксперт отметил, что зрители уже не реагируют на артистов, которые в 1990–2000-х годах считались символами отечественной эстрады.

"Мы все знаем их имена: это Басков, Лазарев, Киркоров. Вон, Агутин откуда-то выполз. В общем, эти ребята давно не вписываются в рамки нынешнего шоу-бизнеса, ими насытились. Хватит", — заявил музыкальный критик Сергей Соседов .

По его мнению, публика больше не воспринимает их как лидеров сцены. Люди устали от привычных образов и манеры исполнения, которая не меняется годами.

Возвращение Леонтьева

Особое недоумение у критика вызвало появление Валерия Леонтьева. Артист, долгие годы проживавший в США, вновь вышел на российскую сцену.

"Меня изумил приезд в Россию Валерия Леонтьева", — отметил музыкальный критик Сергей Соседов .

Эксперт предположил, что возвращение связано исключительно с финансовыми мотивами, ведь концерты в России для певца остаются надёжным способом заработка.

Артисты, которые не уходят

Соседов ранее уже поднимал тему ухода старшего поколения со сцены. Он считал, что настал момент, когда таким мэтрам, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев и Лев Лещенко, пора уступить место молодым.

"На некоторых из продолжающих выступать сегодня певцов невозможно смотреть", — сказал музыкальный критик Сергей Соседов .

По его словам, зрители ждут свежих лиц, новых песен и идей. Однако многие "старожилы" продолжают активно гастролировать, снимаются в шоу и занимают центральные позиции на больших концертах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пушкинский музей представил считавшееся утраченным полотно Гверчино сегодня в 1:59

Пушкинский музей представил шедевр, который исчез почти на сто лет

В Пушкинском музее вновь представили картину, которую почти век считали утерянной. Уникальный шедевр вернулся к публике после долгого пути.

Читать полностью » Элизабет Хёрли отметила 60-летие в кругу семьи и друзей сегодня в 0:48

Элизабет Херли после 60-летия удивила признанием: "Я впервые по-настоящему счастлива"

Элизабет Хёрли в 60 лет чувствует себя счастливой, окружённой любовью и новыми проектами. Как актриса и бизнесвумен находит вдохновение в каждой мелочи?

Читать полностью » Киркоров назвал Люсю Чеботину будущей Примадонной России вчера в 23:58

Взгляд в будущее: кого Филипп Киркоров видит на троне российской эстрады

Филипп Киркоров сделал громкое заявление о будущей звезде сцены. Его слова о Люсе Чеботиной стали поводом для жарких дискуссий.

Читать полностью » Тейлор Свифт и Трэвис Келси проведут свадьбу в узком кругу — Page Six вчера в 22:55

Свадьба без блеска и папарацци: Тейлор Свифт и Трэвис Келси готовят неожиданный формат

Тейлор Свифт и Трэвис Келси готовят свадьбу, но формат праздника удивит поклонников. Чем обернется одно из самых ожидаемых событий года?

Читать полностью » Джуди Рейес вернётся в роль Карлы Эспиносы в перезапуске сериала вчера в 21:58

"Клиника" оживает снова: кого зрители увидят спустя 20 лет

Джуди Рейес возвращается в перезапуск "Клиники" вместе с коллегами по оригиналу, а зрителей ждёт новая история о дружбе и медицине.

Читать полностью » Младший сын Алена Делона потребовал признать недействительным завещание 2022 года вчера в 20:56

Завещание Алена Делона грозит расколоть семью: младший сын идёт ва-банк

Младший сын Алена Делона требует пересмотра завещания отца. Почему наследство актёра стало причиной громкого судебного конфликта во Франции?

Читать полностью » Стивен Кинг представит собственную версию сказки вчера в 19:32

Детская сказка глазами короля ужасов: странный эксперимент Стивена Кинга

Стивен Кинг представит новую версию "Гензеля и Гретель". Автор обещает сохранить мрачный тон оригинала, но добавить неожиданные штрихи.

Читать полностью » Меган Маркл призналась в любви к британской радиостанции вчера в 18:27

Герцогиня призналась в слабости: британцы не ожидали услышать это от Меган Маркл

Меган Маркл в своем шоу раскрыла неожиданные музыкальные предпочтения, и признание герцогини вызвало улыбку не только у гостей, но и у зрителей.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Восстала из мертвых: древняя Silene stenophylla раскрывает секреты долголетия растений
Еда

Домашний торт Карамельная девочка готовят с карамельным кремом и шоколадной глазурью
Дом

Эфирные масла для дома: правила выбора и применения
Красота и здоровье

В России с октября начнется подчищающая иммунизация против краснухи
Садоводство

Натуральный гербицид из кухни: уксус, соль и мыло против сорняков
Садоводство

Осенняя обработка теплицы: агрономы назвали ключевые этапы подготовки к зиме
Еда

Рецепт ватрушек с повидлом: используйте дрожжевое тесто
Туризм

Подготовка к поездке на Камчатку: что важно знать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet