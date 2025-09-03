"Выползли на сцену": Соседов высмеял "вечных" артистов

Российская эстрада всегда держалась на именах, которые десятилетиями не покидали сцену. Но сегодня звучат голоса о том, что публика устала от одних и тех же артистов, чьи песни крутятся по кругу, а появление на экранах уже не вызывает былого восторга. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал мнение, что часть известных исполнителей продолжает занимать место, которое давно должно было бы освободиться для новых лиц .

"Насытилось поколение"

Эксперт отметил, что зрители уже не реагируют на артистов, которые в 1990–2000-х годах считались символами отечественной эстрады.

"Мы все знаем их имена: это Басков, Лазарев, Киркоров. Вон, Агутин откуда-то выполз. В общем, эти ребята давно не вписываются в рамки нынешнего шоу-бизнеса, ими насытились. Хватит", — заявил музыкальный критик Сергей Соседов .

По его мнению, публика больше не воспринимает их как лидеров сцены. Люди устали от привычных образов и манеры исполнения, которая не меняется годами.

Возвращение Леонтьева

Особое недоумение у критика вызвало появление Валерия Леонтьева. Артист, долгие годы проживавший в США, вновь вышел на российскую сцену.

"Меня изумил приезд в Россию Валерия Леонтьева", — отметил музыкальный критик Сергей Соседов .

Эксперт предположил, что возвращение связано исключительно с финансовыми мотивами, ведь концерты в России для певца остаются надёжным способом заработка.

Артисты, которые не уходят

Соседов ранее уже поднимал тему ухода старшего поколения со сцены. Он считал, что настал момент, когда таким мэтрам, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев и Лев Лещенко, пора уступить место молодым.

"На некоторых из продолжающих выступать сегодня певцов невозможно смотреть", — сказал музыкальный критик Сергей Соседов .

По его словам, зрители ждут свежих лиц, новых песен и идей. Однако многие "старожилы" продолжают активно гастролировать, снимаются в шоу и занимают центральные позиции на больших концертах.