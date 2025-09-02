Взгляд в будущее: кого Филипп Киркоров видит на троне российской эстрады

Филипп Киркоров снова дал повод для обсуждений в мире шоу-бизнеса. В недавнем интервью он высказался о своей коллеге Люсе Чеботиной и сделал заявление, которое уже вызвало бурю реакций среди поклонников и журналистов.

"Принцесса" или "королева"?

Киркоров в разговоре с журналистами отметил, что видит в Чеботиной настоящую королеву эстрады. Он подчеркнул, что именно она, по его мнению, в будущем может занять особое место в российской музыкальной индустрии.

"Для меня — королева. Уж в королевах я разбираюсь. Сначала королева, а потом — Примадонна", — заявил певец Филипп Киркоров.

Сама Чеботина отнеслась к словам коллеги скромно. Она подчеркнула, что пока не готова примерить на себя столь громкие титулы, назвав себя "принцессой", и добавила, что подобный комплимент со стороны Киркорова звучит как "интересный намек".

Традиция "Примадонны"

В российской культуре звание Примадонны давно закрепилось за Аллой Пугачёвой. На протяжении десятилетий она была главным символом отечественной эстрады, и её влияние сложно переоценить. Именно поэтому слова Киркорова о возможной преемнице прозвучали особенно ярко.