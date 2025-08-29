Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Станислав Садальский
© kinopoisk.ru by Unknown author is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:11

Садальский разнёс Баскова и усомнился в славе Валерии

Николай Басков привык к славе и овациям, но не все коллеги по цеху видят в его творчестве ту самую "народную любовь". Актер и заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в разговоре с Еленой Хангой для её YouTube-канала высказался о певце крайне жестко и, похоже, без всякой оглядки на условности.

По его словам, творчество Баскова давно не имеет того блеска, что приписывают ему СМИ и продюсеры.

"Драная попса — это драная попса. Это попрошайки: тот же самый Басков. Он сытый, и все время просит. Он очень сильно надоедает", — сказал артист.

Критика "золотого голоса России"

Садальский уверен, что Басков — больше медиаперсонаж, чем востребованный артист. Аудитория, по его мнению, давно утратила к нему интерес: концерты не собирают полные залы, а слава подпитывается за счет телепроектов и скандалов.

"Это неправда! Он [Басков] не собирает зрителей, это миф. У него нет сольных концертов, на него не идут", — подчеркнул актер.

"Валерия — символ России?"

Под критику Садальского попала и певица Валерия. Артист выразил сомнение в её востребованности, несмотря на громкие заявления её мужа и продюсера Иосифа Пригожина.

"Также как и на другую певицу, о которой постоянно говорит Иосиф Пригожин: "Валерия — это символ России". Определенной части, но она тоже не собирает. Если в зал кто-то и придет — три сестры и дядя Ваня", — язвительно заметил Садальский.

