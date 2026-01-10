Российская фанера укрепилась в США: экспорт вышел на максимум за два года

Поставки российской фанеры на американский рынок в 2025 году показали заметный рост, достигнув максимальных значений за последние два года. Несмотря на сохраняющиеся ограничения и сложную внешнеторговую конъюнктуру, российская продукция смогла укрепить позиции в одном из крупнейших мировых рынков древесины. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на расчёты РИА Новости, основанные на данных американской статистической службы.

Рост экспорта фанеры в США

Согласно опубликованным данным, в январе-октябре 2025 года объём поставок российской фанеры в Соединённые Штаты увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 61,1 миллиона долларов. Этот показатель стал максимальным с 2023 года, когда за десять месяцев американские компании закупили фанеру из России на 64,3 миллиона долларов.

Динамика свидетельствует о стабильном спросе на российскую фанеру со стороны американского рынка. Несмотря на колебания объёмов в предыдущие годы, в 2025 году поставки вновь приблизились к пиковым значениям, зафиксированным ранее.

Спрос на другие изделия из древесины

Помимо фанеры, интерес у американских покупателей сохраняется и к другим видам древесной продукции из России. В частности, поставки деревянных окон, рам и дверей за январь-октябрь 2025 года составили 1,28 миллиона долларов. Для сравнения, за аналогичный период годом ранее этот показатель находился на уровне 1,278 миллиона долларов.

Хотя объёмы таких поставок остаются относительно небольшими, стабильность спроса указывает на сохранение нишевых сегментов, в которых российские производители продолжают присутствовать на рынке США.

Место России среди поставщиков

По итогам десяти месяцев 2025 года Россия заняла 25-е место среди крупнейших поставщиков древесины, изделий из неё и древесного угля в Соединённые Штаты. Лидирующие позиции традиционно удерживают другие страны, обладающие масштабными экспортными возможностями.

Больше всего древесных материалов и изделий США закупили у Канады — на сумму 8,4 миллиарда долларов. Далее следуют Китай и Бразилия с объёмами по 1,2 миллиарда долларов. Третье место занял Вьетнам (1,1 миллиарда долларов), четвёртое — Чили (881,7 миллиона долларов), а пятёрку крупнейших поставщиков замкнула Индонезия с показателем 764,8 миллиона долларов.