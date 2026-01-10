Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
США и Россия
США и Россия
© commons.wikimedia.org by BalkanPhotos is licensed under CC0
Главная / Экономика
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:03

Российская фанера укрепилась в США: экспорт вышел на максимум за два года

Поставки российской фанеры в США растут на 12% — РИА Новости

Поставки российской фанеры на американский рынок в 2025 году показали заметный рост, достигнув максимальных значений за последние два года. Несмотря на сохраняющиеся ограничения и сложную внешнеторговую конъюнктуру, российская продукция смогла укрепить позиции в одном из крупнейших мировых рынков древесины. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на расчёты РИА Новости, основанные на данных американской статистической службы.

Рост экспорта фанеры в США

Согласно опубликованным данным, в январе-октябре 2025 года объём поставок российской фанеры в Соединённые Штаты увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 61,1 миллиона долларов. Этот показатель стал максимальным с 2023 года, когда за десять месяцев американские компании закупили фанеру из России на 64,3 миллиона долларов.

Динамика свидетельствует о стабильном спросе на российскую фанеру со стороны американского рынка. Несмотря на колебания объёмов в предыдущие годы, в 2025 году поставки вновь приблизились к пиковым значениям, зафиксированным ранее.

Спрос на другие изделия из древесины

Помимо фанеры, интерес у американских покупателей сохраняется и к другим видам древесной продукции из России. В частности, поставки деревянных окон, рам и дверей за январь-октябрь 2025 года составили 1,28 миллиона долларов. Для сравнения, за аналогичный период годом ранее этот показатель находился на уровне 1,278 миллиона долларов.

Хотя объёмы таких поставок остаются относительно небольшими, стабильность спроса указывает на сохранение нишевых сегментов, в которых российские производители продолжают присутствовать на рынке США.

Место России среди поставщиков

По итогам десяти месяцев 2025 года Россия заняла 25-е место среди крупнейших поставщиков древесины, изделий из неё и древесного угля в Соединённые Штаты. Лидирующие позиции традиционно удерживают другие страны, обладающие масштабными экспортными возможностями.

Больше всего древесных материалов и изделий США закупили у Канады — на сумму 8,4 миллиарда долларов. Далее следуют Китай и Бразилия с объёмами по 1,2 миллиарда долларов. Третье место занял Вьетнам (1,1 миллиарда долларов), четвёртое — Чили (881,7 миллиона долларов), а пятёрку крупнейших поставщиков замкнула Индонезия с показателем 764,8 миллиона долларов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Около трети нефти в России остаётся низкосернистой — аналитик Шашкин 08.01.2026 в 15:03
Низкая сера — высокий спрос: как меняется структура российской нефтедобычи

Около трети нефти в России относится к наиболее чистым сортам. Эксперт рассказал, где её добывают и как будет меняться структура отрасли.

Читать полностью » Все пенсии и пособия вырастут в 2026 году — депутат Бессараб 08.01.2026 в 14:56
Деньги пересчитают всем: государство запускает полную индексацию доходов

В 2026 году все пенсии, пособия и ключевые зарплаты в России будут проиндексированы. Власти раскрыли детали и сроки повышений.

Читать полностью » Налог на доходы по вкладам принесет 567,62 млрд рублей в 2026 году — Минфин 08.01.2026 в 9:44
Каждый вкладчик — невольный меценат: как ваши проценты по депозиту пополняют государственную казну

Минфин прогнозирует рекордные поступления в бюджет в 2026 году за счет налога на доходы по банковским вкладам.

Читать полностью » Якутия и Приморье получат 280 млн рублей на инфраструктуру — РБК 08.01.2026 в 9:39
Деньги на ТОРы и не только: как средства из Москвы помогут территориям опережающего развития

Приморский край и Якутия получат более 280 млн рублей из федерального бюджета на развитие социальной, жилищной и промышленной инфраструктуры.

Читать полностью » Сбербанк и МВД фиксируют снижение хищений денег у граждан — Кузнецов 08.01.2026 в 9:31
Грабители онлайн-сейфов замедлили ход: почему 2025 год стал переломным для мошенников

В Сбербанке сообщили о снижении объёмов мошеннических хищений у россиян к концу 2025 года, отметив замедление негативного тренда.

Читать полностью » Программа газификации Херсонской области получила 28,3 млрд рублей — МинТЭК 08.01.2026 в 8:30
Газовая сеть с нуля: как будут строить магистрали и межпоселковые газопроводы в регионе

В Херсонской области до 2033 года планируют вложить более 28 млрд рублей во внебюджетную газификацию и модернизацию сетей.

Читать полностью » Закон о российской полке вступит в силу в 2026 году — Алиханов 08.01.2026 в 8:17
2026 год станет переломным для торговли: что скрывается за скучным названием закон о полке

Минпромторг рассчитывает, что закон о "российской полке" вступит в силу в 2026 году и изменит правила выкладки и рекомендаций товаров.

Читать полностью » Перевод самому себе на сумму свыше 200 тысяч рублей вызывает подозрение — Хаминский 08.01.2026 в 8:14
Виртуальная карта и банкомат — опасный дуэт: как снятие наличных стало рисковым для банка

Юрист объяснил, какие привычные переводы и даже технические действия теперь могут привести к блокировке счета из-за новых требований банков.

Читать полностью »

Новости
Мир
Доля экономики США в мировом ВВП падает до минимума с 1980 года — МВФ
ДФО
Землетрясение магнитудой 5,8 происходит у берегов Камчатки — ФИЦ ЕГС РАН
ЮФО
94% туристов повторно выбирают отдых в Крыму — глава комитета Тихончук
ЮФО
Аэропорты юга России работают по сокращённому графику — Росавиация
ЮФО
Два циклона формируют нестабильную погоду на Кубани — синоптик Леус
Красота и здоровье
Нарушения работы ЖКТ вызывают вздутие и газообразование — гастроэнтерологи
Наука
Учёные зафиксировали скрытые каналы таяния подо льдом Антарктиды — Science Advances
Туризм
Шум в отеле чаще идёт от лифтового холла и проходных зон — Travel Noire
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet