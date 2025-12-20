Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Владислав Голдин
Владислав Голдин
© commons.wikimedia.org by MGoBlog is licensed under CC BY-SA 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:13

Россия возвращается в НБА: в одном сезоне на паркет вышли сразу два новых игрока

Владислав Голдин дебютировал в НБА в матче с Бостоном — РБК

В регулярном чемпионате НБА произошло редкое для российской школы событие: в лиге снова появляются новые игроки из России, и сразу двое — в одном сезоне. Об этом сообщает РБК. Центровой "Майами Хит" Владислав Голдин провёл дебютный матч в лиге в игре против "Бостон Селтикс", став одним из двух россиян, впервые вышедших на паркет НБА в нынешнем сезоне.

Дебют в матче с "Бостоном"

Голдин появился на площадке в концовке встречи и провёл 55 секунд. За это время 24-летний центровой успел отметиться одной результативной передачей. "Майами" в итоге уступил "Бостону" со счётом 116:129.

Самым результативным у "Хит" стал Келел Уэйр — 24 очка и 14 подборов. В составе "Селтикс" 33 очка набрал Деррик Уайт. Для Голдина эта игра стала первым официальным появлением в НБА после периода адаптации в системе клуба.

Контракт с "Хит" и статистика в Джи-Лиге

На драфте НБА Голдина не выбрали, однако позже он подписал с "Майами" двусторонний контракт. Такой формат предполагает участие игрока в матчах основной команды и выступления за фарм-клуб в Джи-Лиге. Именно там россиянин и получал игровую практику перед дебютом в чемпионате.

В Джи-Лиге НБА Голдин провёл семь матчей в составе фарм-клуба "Хит". В среднем он набирал 15,7 очка и делал 9,4 подбора. Эти показатели стали базой, на которой игрок добился вызова в основную команду.

Путь из Нальчика в НБА и редкий российский сезон

В минувшем сезоне центровой выступал за "Мичиган Вулверинз" в NCAA. Голдин — уроженец Нальчика, и в детстве занимался борьбой до 15 лет. После резкого увеличения роста он перешёл в баскетбол и продолжил развитие уже в этом виде спорта.

В России он играл за юниорский ЦСКА в течение трёх сезонов, а затем уехал в США. Голдин стал вторым россиянином, дебютировавшим в НБА в нынешнем сезоне: 19-летний Егор Демин является основным игроком "Бруклин Нетс". Последний раз двое россиян дебютировали в НБА в 2004 году — Виктор Хряпа и Павел Подкользин, а играли два россиянина в одном сезоне последний раз в 2015-м — Андрей Кириленко и Алексей Швед.

