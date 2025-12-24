Игрушки и сладости стали проблемой: ЕС нашёл неожиданный повод блокировать посылки из России

Новогодние отправления из России столкнулись с неожиданными препятствиями на европейской границе. Посылки с праздничными подарками всё чаще разворачивают обратно, объясняя это ограничениями на ввоз и крайне спорной трактовкой норм ЕС. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Посылки под запретом на границе ЕС

По информации SHOT, массовые отказы в пропуске новогодних посылок фиксируются на границе с Германией и Австрией. Европейские таможенные службы ссылаются на статьи 28 и 29 Договора о функционировании Европейского союза, которые позволяют отдельным странам вводить ограничения на импорт товаров.

Под действие этих норм, как утверждают отправители, попали обычные праздничные посылки из России. Таможенники квалифицируют их содержимое как "российские товары категории роскоши", несмотря на то, что речь идёт о стандартных подарках — ёлочных украшениях, игрушках и сувенирах.

Конкретные случаи и возвраты

SHOT приводит пример жительницы Москвы, которая отправила родственникам ёлочную игрушку в виде машинки. Посылка несколько недель находилась на территории Австрии, после чего была возвращена в Россию. На упаковке при этом появилась наклейка с формулировкой о запрете ввоза.

Подобные случаи, по данным канала, перестали быть единичными. Отправления задерживаются, длительное время находятся на складах, а затем либо возвращаются, либо окончательно блокируются.

Новые требования и дополнительные сборы

Помимо запретов, отправители столкнулись с ужесточением таможенных процедур. Теперь от граждан требуют документы на каждый товар в посылке. Даже обычные шоколадки или конфеты нельзя отправить без чека — в противном случае невозможно доказать, что продукция не подпадает под ограничения.

Дополнительным фактором стали обязательные сборы. С каждого отправления взимается плата от 18 евро и выше, причём в случае отказа в прохождении таможни деньги не возвращаются. При этом, как отмечает SHOT, сами запрещённые посылки европейские службы не присваивают и возвращают отправителям.