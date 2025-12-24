Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новогодний подарок
Новогодний подарок
© Freepik by pvproductions is licensed under Public domain
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:13

Игрушки и сладости стали проблемой: ЕС нашёл неожиданный повод блокировать посылки из России

Германия и Австрия отказываются пропускать подарочные посылки из России — SHOT

Новогодние отправления из России столкнулись с неожиданными препятствиями на европейской границе. Посылки с праздничными подарками всё чаще разворачивают обратно, объясняя это ограничениями на ввоз и крайне спорной трактовкой норм ЕС. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Посылки под запретом на границе ЕС

По информации SHOT, массовые отказы в пропуске новогодних посылок фиксируются на границе с Германией и Австрией. Европейские таможенные службы ссылаются на статьи 28 и 29 Договора о функционировании Европейского союза, которые позволяют отдельным странам вводить ограничения на импорт товаров.

Под действие этих норм, как утверждают отправители, попали обычные праздничные посылки из России. Таможенники квалифицируют их содержимое как "российские товары категории роскоши", несмотря на то, что речь идёт о стандартных подарках — ёлочных украшениях, игрушках и сувенирах.

Конкретные случаи и возвраты

SHOT приводит пример жительницы Москвы, которая отправила родственникам ёлочную игрушку в виде машинки. Посылка несколько недель находилась на территории Австрии, после чего была возвращена в Россию. На упаковке при этом появилась наклейка с формулировкой о запрете ввоза.

Подобные случаи, по данным канала, перестали быть единичными. Отправления задерживаются, длительное время находятся на складах, а затем либо возвращаются, либо окончательно блокируются.

Новые требования и дополнительные сборы

Помимо запретов, отправители столкнулись с ужесточением таможенных процедур. Теперь от граждан требуют документы на каждый товар в посылке. Даже обычные шоколадки или конфеты нельзя отправить без чека — в противном случае невозможно доказать, что продукция не подпадает под ограничения.

Дополнительным фактором стали обязательные сборы. С каждого отправления взимается плата от 18 евро и выше, причём в случае отказа в прохождении таможни деньги не возвращаются. При этом, как отмечает SHOT, сами запрещённые посылки европейские службы не присваивают и возвращают отправителям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Законодательное собрание Альберты приняло петицию о выходе из Канады — CBC вчера в 13:13
Канадскую провинцию ждёт проверка на единство — процесс уже начался

Власти Альберты одобрили петицию об отделении от Канады, запустив формальную процедуру возможного референдума.

Читать полностью » Финляндия подняла срок для ВМЖ до 6 лет с 8 января 2026 — МВД Финляндии вчера в 12:39
Финляндия поднимает планку для иностранцев: постоянный ВНЖ превращается в шестилетний марафон

Финляндия ужесточает правила получения постоянного ВНЖ с января 2026 года: срок проживания увеличивается до шести лет, а требования становятся жестче. Что ожидать?

Читать полностью » Первая коммерческая ракета Южной Кореи потерпела крушение через 30 секунд после старта — Рёнхап вчера в 7:31
Южная Корея хотела войти в клуб частного космоса — но старт оказался роковым

Первая коммерческая ракета Южной Кореи потерпела крушение через полминуты после старта, сорвав историческую миссию.

Читать полностью » Мадуро призвал Трампа прекратить фокусироваться на Венесуэле и заняться внутренними проблемами вчера в 5:08
Трамп должен решать проблемы в США: Мадуро ответил на постоянные обвинения Вашингтона

Николас Мадуро призвал Трампа сосредоточиться на внутренних проблемах США, а не на Венесуэле. В стране уверены в своей победе и готовы к диалогу

Читать полностью » Самолет Мексики потерпел крушение при посадке в Галвестоне – Минобороны вчера в 4:03
Техас потрясен крушением мексиканского самолета: все погибшие, в том числе ребенок, и причина трагедии остаются загадкой

В Техасе потерпел крушение самолет ВМС Мексики, выполнявший медицинский рейс. В результате трагедии погибли все 8 человек на борту.

Читать полностью » Рада формирует рабочую группу по выборам при военном положении — РИА Новости 22.12.2025 в 14:12
От разговоров к действиям: Верховная рада запускает механизм возможных выборов президента

В Верховной Раде начали формировать рабочую группу для обсуждения президентских выборов в условиях военного положения. Каковы перспективы легитимности выборов?

Читать полностью » Таиланд и Камбоджа назначили военные переговоры на 24 декабря — РИА Новости 22.12.2025 в 12:40
Прекращения огня не получилось, но появился шанс: Таиланд и Камбоджа назначили переговоры

Конфликт на тайско-камбоджийской границе продолжается уже две недели, несмотря на усилия АСЕАН. 22 военных погибли, 120 ранены - что будет дальше?

Читать полностью » Минюст США отказался скрывать имена влиятельных фигур в деле Эпштейна — ТАСС 22.12.2025 в 10:37
100 тысяч документов и ни одного "неприкасаемого": скандал вокруг дела Эпштейна обостряется

Министерство юстиции США объявило о планах публикации сотен тысяч документов по делу Эпштейна, отказавшись от скрытия информации ради защиты известных лиц. Узнайте, что скрывается за этим решением и какие последствия могут последовать.

Читать полностью »

Новости
Еда
Ржаной хлеб лучше всего подчеркивает вкус соленой сельди — повар
Технологии
В Windows 11 обнаружен скрытый драйвер для ускорения NVMe-накопителей — Club386
Россия
Снежный покров зафиксирован на 99% территории России — Тишковец
Происшествия
Погибшие при взрыве в Москве инспекторы ДПС знали друг друга с детства — Осторожно, новости
Садоводство
Груша Nova даёт крупные десертные плоды в холодном климате — House Digest
Общество
В ИК-1 Владимирской области ужесточили досмотр после перевода Блиновской – Mash
Общество
В приложении Яндекс Go появилась возможность покупки билетов на ЦППК – пресс-служба
Технологии
Начались летные испытания двигателя ВК-800 и винта АВ-901 на самолете Байкал – Минпромторг РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet