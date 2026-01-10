Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Перевозка нефти
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:34

Не спад, а подъём: поставки российских нефтепродуктов обновили максимум

Экспорт нефтепродуктов из России вырос — глава РФПИ Дмитриев

Рост экспорта российских нефтепродуктов стал предметом публичной дискуссии на фоне противоречивых оценок ситуации на мировом рынке. Несмотря на распространённые утверждения о снижении поставок, официальные данные и статистика говорят об обратном, что, по мнению представителей власти, важно учитывать при формировании экономической политики. Об этом сообщает РИА Новости.

Позиция РФПИ и оценка данных

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на существенный рост экспорта нефтепродуктов из России. Он подчеркнул, что искажение фактической картины способно приводить к ошибочным управленческим решениям.

"Факты имеют значение: экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос. Ложные воинственные нарративы негативно влияют на принятие решений", — написал Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о динамике поставок в конце года.

Максимум за несколько месяцев

Речь идёт о данных, согласно которым экспорт российских нефтепродуктов в декабре достиг максимального уровня за четыре месяца. Эта статистика, приведённая в материале Bloomberg, стала поводом для комментария со стороны главы РФПИ и подтверждением того, что поставки сохраняют устойчивость.

По мнению Дмитриева, подобные цифры опровергают распространённые тезисы о резком сокращении экспорта. Он акцентировал внимание на том, что именно объективные показатели, а не интерпретации, должны лежать в основе анализа текущей ситуации.

Влияние информационного фона

Отдельно спецпредставитель президента отметил роль информационного контекста. По его словам, ложные или искажённые нарративы, особенно в условиях геополитической напряжённости, способны негативно отражаться на процессе принятия решений как в бизнесе, так и на государственном уровне.

В этом контексте он призвал опираться на проверенные данные и официальную статистику. Такая позиция, как следует из его заявления, рассматривается как необходимое условие для выработки взвешенных экономических и инвестиционных решений.

