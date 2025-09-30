Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Москва
Москва
© pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:15

В России запускают свой Michelin: тайные гости проверят сотни отелей и ресторанов

Итоги российского аналога Michelin подведут в феврале 2026 года в Общественной палате РФ

В России появился проект, который уже называют "своим Michelin". Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) запустила масштабную программу инспекций отелей и ресторанов. Эксперты будут работать в формате "тайного гостя" и в течение полугода проверят около 700 объектов по всей стране.

Как будет работать система

Главная цель инициативы — дать независимую и объективную оценку гостиницам и ресторанам. Проверка охватит всё: от процесса бронирования до того, как персонал реагирует на нестандартные ситуации.

Особое внимание уделят:

  • качеству кухни и мастерству подачи блюд;

  • уровню сервиса;

  • атмосфере и интерьеру;

  • общей картине гостеприимства.

Для ресторанов предусмотрено 190 критериев оценки, для отелей — более 390.

"В отличие от традиционных ресторанных премий и рейтингов, где итоговый результат зависит от мнения группы экспертов или массового голосования, мы придерживаемся строгой методологии индивидуальной экспертной оценки, посещая заведение лично", — сообщила руководитель Ферего Галина Драгни.

Участие и сотрудничество с регионами

Ферего уже принимает заявки на участие, причём подают их не только владельцы заведений, но и региональные министерства туризма. Организация предлагает властям инициировать проверки в своих регионах, чтобы объективно оценить уровень гостеприимства.

С собственниками ресторанов и отелей заключается договор на услугу "тайный гость", но персонал о визите проверяющих предупреждён не будет. Таким образом удастся получить максимально честную картину.

Чем проект отличается от других рейтингов

Параметр Ферего Michelin Народные рейтинги
Метод Тайный гость Тайные визиты инспекторов Оценки пользователей
Объекты Рестораны и отели В основном рестораны Всё подряд
Кол-во критериев 190 для ресторанов, 390 для отелей Не раскрываются Зависит от площадки
Результат Отчёт + рекомендации + знак качества Звёзды Michelin Средний рейтинг

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассчитывать, что проверка будет формальной.
    → Последствие: низкая оценка и потеря репутации.
    → Альтернатива: реально улучшить сервис и обучить персонал.

  • Ошибка: готовить персонал специально "под проверку".
    → Последствие: завышенные ожидания клиентов после визита.
    → Альтернатива: внедрять стандарты обслуживания постоянно.

  • Ошибка: игнорировать рекомендации экспертов.
    → Последствие: отсутствие награды и потери гостей.
    → Альтернатива: использовать отчёт как руководство по улучшению.

А что если…

А что если российский аналог "Мишлена" станет влиятельным ориентиром для туристов? Это позволит создать национальный гайд с лучшими ресторанами и отелями, а также повысит стандарты сервиса во всех регионах.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Независимая экспертная оценка Возможные расходы на участие
Подробные отчёты и рекомендации Субъективность некоторых критериев
Повышение стандартов сервиса Давление на персонал
Престижный знак качества Конкуренция может усилиться

FAQ

Когда подведут итоги?
В феврале 2026 года в Общественной палате РФ.

Что получают лучшие объекты?
Знак качества "Федерация ревизоров рекомендует" и упоминание в гиде Revizors guide.

Могут ли участвовать новые заведения?
Да, проект открыт как для новичков, так и для известных отелей и ресторанов.

Мифы и правда

  • Миф: проект копирует Michelin один в один.

  • Правда: методология адаптирована под российский рынок, охватывает и рестораны, и отели.

  • Миф: персонал будет знать о проверке.

  • Правда: визиты тайных гостей проходят без предупреждения.

  • Миф: участие обязательно.

  • Правда: заведения подают заявки добровольно.

3 интересных факта

  1. Впервые в России в единую систему включены сразу рестораны и отели.

  2. Отчёт ревизоров содержит не только оценки, но и практические рекомендации.

  3. Ферего сотрудничает с регионами, чтобы инспекции охватили всю страну, включая небольшие города.

Исторический контекст

До появления Ферего российские рестораны ориентировались в основном на международные рейтинги или пользовательские отзывы. В 2021 году в Москву и Санкт-Петербург пришёл Michelin, но его работа ограничивалась лишь ресторанами. Новый проект создаёт национальную систему оценки, способную охватить всю индустрию гостеприимства.

