В России запускают свой Michelin: тайные гости проверят сотни отелей и ресторанов
В России появился проект, который уже называют "своим Michelin". Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) запустила масштабную программу инспекций отелей и ресторанов. Эксперты будут работать в формате "тайного гостя" и в течение полугода проверят около 700 объектов по всей стране.
Как будет работать система
Главная цель инициативы — дать независимую и объективную оценку гостиницам и ресторанам. Проверка охватит всё: от процесса бронирования до того, как персонал реагирует на нестандартные ситуации.
Особое внимание уделят:
-
качеству кухни и мастерству подачи блюд;
-
уровню сервиса;
-
атмосфере и интерьеру;
-
общей картине гостеприимства.
Для ресторанов предусмотрено 190 критериев оценки, для отелей — более 390.
"В отличие от традиционных ресторанных премий и рейтингов, где итоговый результат зависит от мнения группы экспертов или массового голосования, мы придерживаемся строгой методологии индивидуальной экспертной оценки, посещая заведение лично", — сообщила руководитель Ферего Галина Драгни.
Участие и сотрудничество с регионами
Ферего уже принимает заявки на участие, причём подают их не только владельцы заведений, но и региональные министерства туризма. Организация предлагает властям инициировать проверки в своих регионах, чтобы объективно оценить уровень гостеприимства.
С собственниками ресторанов и отелей заключается договор на услугу "тайный гость", но персонал о визите проверяющих предупреждён не будет. Таким образом удастся получить максимально честную картину.
Чем проект отличается от других рейтингов
|Параметр
|Ферего
|Michelin
|Народные рейтинги
|Метод
|Тайный гость
|Тайные визиты инспекторов
|Оценки пользователей
|Объекты
|Рестораны и отели
|В основном рестораны
|Всё подряд
|Кол-во критериев
|190 для ресторанов, 390 для отелей
|Не раскрываются
|Зависит от площадки
|Результат
|Отчёт + рекомендации + знак качества
|Звёзды Michelin
|Средний рейтинг
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: рассчитывать, что проверка будет формальной.
→ Последствие: низкая оценка и потеря репутации.
→ Альтернатива: реально улучшить сервис и обучить персонал.
-
Ошибка: готовить персонал специально "под проверку".
→ Последствие: завышенные ожидания клиентов после визита.
→ Альтернатива: внедрять стандарты обслуживания постоянно.
-
Ошибка: игнорировать рекомендации экспертов.
→ Последствие: отсутствие награды и потери гостей.
→ Альтернатива: использовать отчёт как руководство по улучшению.
А что если…
А что если российский аналог "Мишлена" станет влиятельным ориентиром для туристов? Это позволит создать национальный гайд с лучшими ресторанами и отелями, а также повысит стандарты сервиса во всех регионах.
Плюсы и минусы проекта
|Плюсы
|Минусы
|Независимая экспертная оценка
|Возможные расходы на участие
|Подробные отчёты и рекомендации
|Субъективность некоторых критериев
|Повышение стандартов сервиса
|Давление на персонал
|Престижный знак качества
|Конкуренция может усилиться
FAQ
Когда подведут итоги?
В феврале 2026 года в Общественной палате РФ.
Что получают лучшие объекты?
Знак качества "Федерация ревизоров рекомендует" и упоминание в гиде Revizors guide.
Могут ли участвовать новые заведения?
Да, проект открыт как для новичков, так и для известных отелей и ресторанов.
Мифы и правда
-
Миф: проект копирует Michelin один в один.
-
Правда: методология адаптирована под российский рынок, охватывает и рестораны, и отели.
-
Миф: персонал будет знать о проверке.
-
Правда: визиты тайных гостей проходят без предупреждения.
-
Миф: участие обязательно.
-
Правда: заведения подают заявки добровольно.
3 интересных факта
-
Впервые в России в единую систему включены сразу рестораны и отели.
-
Отчёт ревизоров содержит не только оценки, но и практические рекомендации.
-
Ферего сотрудничает с регионами, чтобы инспекции охватили всю страну, включая небольшие города.
Исторический контекст
До появления Ферего российские рестораны ориентировались в основном на международные рейтинги или пользовательские отзывы. В 2021 году в Москву и Санкт-Петербург пришёл Michelin, но его работа ограничивалась лишь ресторанами. Новый проект создаёт национальную систему оценки, способную охватить всю индустрию гостеприимства.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru