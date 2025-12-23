Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:13

Русский язык "пополнили" почти на тысячу слов: вы удивитесь, что теперь считается нормой

В словарь РАН включили слова "эмодзи", "релокант" и "пюрешка" — Академос

Русский язык продолжает фиксировать изменения, которые ещё недавно казались разговорными или узкопрофессиональными. В орфографический словарь попали слова, давно используемые в быту и цифровой среде, а также термины, отражающие новые реалии. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Академос" Института русского языка имени Виноградова РАН.

Новые слова в академическом словаре

За текущий год в орфографический словарь было внесено 921 новое слово, из них 264 — только за последнее обновление. Как следует из данных "Академоса", в перечень вошли как привычные для повседневной речи формы, так и менее очевидные лексемы.

Среди слов, получивших нормативное закрепление, оказались "пюрешка", "эмодзи", "капча" и "релокант". Наряду с ними в словаре появились более редкие или книжные варианты, такие как "развиртуализация" и "драконоборец", которые ранее не имели официального орфографического статуса.

Язык современности и технологий

Отдельную группу составляют слова, отражающие актуальные социальные и технологические процессы. В словарь включены "беспилотие", "сапборд" и "промпт-инженер" — термины, которые активно используются в СМИ, профессиональной среде и повседневной коммуникации.

Уточнение спорных написаний

Помимо новых слов, специалисты уточнили орфографию ряда выражений, которые ранее вызывали разночтения. В обновлённой версии словаря закреплены формы "авиагавань", "замкомандира", "плацкарт" и "раннеутренний".

