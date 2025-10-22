Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Городская улица
Городская улица
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:58

Уроков уже не хватает: почему Москва больше похожа на Лондон, чем на столицу России

Митрополит Екатеринбургский Евгений назвал вывески Москвы примером утраты языковой культуры

Когда митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) оказался в Москве на научной конференции, его больше всего поразило не мероприятие, а городские вывески. По его словам, Москва буквально утопает в англицизмах.

"Ехал и читал самые заметные буквы и слова города — вывески и витрины. То, что чаще всего читают наши дети: "Шаурма и донер, вейп и шоп, сэйл и кэшбэк, каршеринг и кикшеринг, сэлфи, синема парк, саммит, фреш, хотдог". Послушал бойкую беседу компании молодых ребят около автобусной остановки, мощно пропитанную матерными и труднопереводимыми словами", — написал митрополит в своем Telegram-канале.

"Беречь язык так же, как землю"

Митрополит отметил, что именно молодёжь должна осознанно относиться к языку, ведь он — отражение национального самосознания.

"Пока наши воины на Донбассе своей кровью оплачивают возможность сохранения там русского языка — здесь, в сердце России, надо не дронами и снарядами, а уроками и примерами отстаивать главную ценность народа — русскую литературную речь", — подчеркнул Кульберг.

Не первый тревожный сигнал

Обсуждение сохранения русского языка и культуры звучит не впервые. Эту тему поднимают не только священнослужители, но и деятели искусства. Так, актер Оскар Кучера ранее говорил, что русскую культуру невозможно уничтожить, как бы ни пытались ее искоренить. Он призывал молодежь чаще обращаться к произведениям классиков — именно они помогают сохранить национальную идентичность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Челябинск занял первое место по доступности вторичного жилья — Сбербанк и Домклик вчера в 21:18
Квадрат по цене шкафа: Челябинск признан столицей доступного жилья

Челябинск возглавил рейтинг регионов с самыми доступными квартирами на вторичном рынке. Почему цены остаются низкими и как изменился рынок по стране?

Читать полностью » Стоимость проезда в Челябинске и пригородах вырастет с 1 ноября на 6–7 рублей вчера в 20:27
Проезд дорожает, но не всё так плохо: что изменится с 1 ноября и как сэкономить

С 1 ноября проезд в Челябинской агломерации подорожает на 6–7 рублей. Почему власти пошли на это и какие новшества ждут пассажиров — читайте в материале.

Читать полностью » Спрос на обучение китайскому языку в Челябинской области вырос в 3,2 раза — Авито Услуги вчера в 19:17
Китайский язык взлетел в 3 раза: что происходит на Урале с учебниками и репетиторами

В Челябинской области резко вырос интерес к изучению языков. Китайский стал лидером по спросу, обогнав даже английский. Почему жители выбирают Восток?

Читать полностью » Планы ограничить продажу алкоголя в Свердловской области не поддержаны — заявление Копытова вчера в 18:17
Алкоголь спасли от раннего отбоя: что произошло с "сухим" законом в Свердловской области

Сокращать время продажи алкоголя в Свердловской области не будут. Михаил Копытов объяснил, почему «сухие законы» не работают и что важно на самом деле.

Читать полностью » В Екатеринбург поступила заражённая партия мандаринов весом 18,6 тонны — Россельхознадзор вчера в 17:17
Фрукты приехали, а за ними — вредители: что нашли в мандаринах из Ирана

В Екатеринбург привезли 18,6 тонны заражённых мандаринов из Ирана. Проверка выявила опасных вредителей, несмотря на сертификат безопасности.

Читать полностью » Прожиточный минимум в России в 2026 году вырастет до 18 939 рублей — проект бюджета вчера в 16:18
Больше цифр — не значит больше денег: кому поможет новый прожиточный минимум на Урале

Прожиточный минимум в 2026 году вырастет почти на 7%. Мы рассчитали, сколько денег потребуется жителям Свердловской области, чтобы оставаться «на плаву».

Читать полностью » В Свердловской области готовят закон о запрете продажи энергетиков у школ и больниц вчера в 15:29
Энергетики отрезают от молодёжи: к каким местам скоро не подойти с банкой в руке

Свердловская область готовится ограничить продажу энергетиков. Узнайте, где именно их могут запретить и кто представит законопроект правительству.

Читать полностью » В Тюмени накопилось свыше 12 тысяч непроданных квартир вчера в 3:36
12 тысяч квартир без хозяев: что происходит на рынке новостроек Тюмени

В Тюмени скопилось свыше 12 тысяч непроданных квартир. Эксперты предупреждают: затоваривание рынка может привести к дефициту новых комплексов в будущем.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Виктор Шадрин рассказал, как избавиться от кротов на участке за 2–3 дня
Еда
Свиное сердце содержит больше калия, чем бананы — кулинарные эксперты
Красота и здоровье
В TikTok набирает популярность тренд с патчами от прыщей против укусов комаров
Красота и здоровье
Стилист Лада Забранска: французский образ не любит совершенства и симметрии
Питомцы
Кошка из Великобритании набрала два килограмма за месяц, пока хозяйка была в отъезде
Технологии
Valve представила "Персональный календарь" Steam для отслеживания выходов игр
Спорт и фитнес
Тренер Ирина Ротач: избавиться от абдоминального жира можно только при комплексном подходе
Туризм
В России запустили страхование задержек и отмен чартерных перелётов для путешественников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet