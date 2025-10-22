Уроков уже не хватает: почему Москва больше похожа на Лондон, чем на столицу России

Когда митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) оказался в Москве на научной конференции, его больше всего поразило не мероприятие, а городские вывески. По его словам, Москва буквально утопает в англицизмах.

"Ехал и читал самые заметные буквы и слова города — вывески и витрины. То, что чаще всего читают наши дети: "Шаурма и донер, вейп и шоп, сэйл и кэшбэк, каршеринг и кикшеринг, сэлфи, синема парк, саммит, фреш, хотдог". Послушал бойкую беседу компании молодых ребят около автобусной остановки, мощно пропитанную матерными и труднопереводимыми словами", — написал митрополит в своем Telegram-канале.

"Беречь язык так же, как землю"

Митрополит отметил, что именно молодёжь должна осознанно относиться к языку, ведь он — отражение национального самосознания.

"Пока наши воины на Донбассе своей кровью оплачивают возможность сохранения там русского языка — здесь, в сердце России, надо не дронами и снарядами, а уроками и примерами отстаивать главную ценность народа — русскую литературную речь", — подчеркнул Кульберг.

Не первый тревожный сигнал

Обсуждение сохранения русского языка и культуры звучит не впервые. Эту тему поднимают не только священнослужители, но и деятели искусства. Так, актер Оскар Кучера ранее говорил, что русскую культуру невозможно уничтожить, как бы ни пытались ее искоренить. Он призывал молодежь чаще обращаться к произведениям классиков — именно они помогают сохранить национальную идентичность.