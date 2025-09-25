Русский с акцентом на несправедливость: в школах требуют тест даже от тех, кто говорит без ошибок

В России обсуждают изменения в правилах сдачи экзамена по русскому языку для детей репатриантов — тех, кто переехал по программе переселения. Поводом стала история девочки из Казахстана, которой при поступлении в школу в Верхней Пышме пришлось сдавать тест для мигрантов.

Позиция законодателей

Глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил:

"Правоприменительная практика только начала нарабатываться. И, конечно, отдельные случаи, которые не носят массовый характер, являются сейчас поводом для анализа и для корректировки нормативно-правовой базы и необходимых разъяснений. Мы должны, сохраняя право детей репатриантов на образование, соответствующим образом организовать все необходимые процедуры".

По его словам, рабочая группа под руководством вице-спикера ГД Ирины Яровой договорилась подготовить предложения по корректировке нормативных актов. В том числе планируется добавить больше гибкости в систему оценки знаний детей. Анализ ситуации проведут также Минпросвещения и Рособрнадзор.

Возможные изменения

Дополнительные разъяснения и гибкие формулировки для исключительных случаев.

Корректировка отдельных заданий экзамена: бывали ситуации, когда дети, владеющие русским, не могли его сдать.

Законодательных поправок, по мнению Нилова, скорее всего не потребуется.

Почему экзамен сохранили

При этом парламентарий подчеркнул, что сам экзамен оказался необходимым:

"Ситуация была очень нездоровая, где-то даже критическая в отдельных школах, где дети иностранных граждан вообще не говорили на русском. Это не давало возможности учиться нашим детям. Поэтому был введён механизм тестирования, и мы видим результаты — многие действительно безобразно знают язык".

Что дальше

По словам Нилова, рабочая группа заседает регулярно, а тема признана "острой и чувствительной". Все проблемы, которые проявились этим летом, обещают учесть в ближайшее время.