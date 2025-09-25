Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
подготовка к экзамену
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:43

Русский с акцентом на несправедливость: в школах требуют тест даже от тех, кто говорит без ошибок

В России готовят предложения по изменению правил проверки русского языка у переселенцев

В России обсуждают изменения в правилах сдачи экзамена по русскому языку для детей репатриантов — тех, кто переехал по программе переселения. Поводом стала история девочки из Казахстана, которой при поступлении в школу в Верхней Пышме пришлось сдавать тест для мигрантов.

Позиция законодателей

Глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил:

"Правоприменительная практика только начала нарабатываться. И, конечно, отдельные случаи, которые не носят массовый характер, являются сейчас поводом для анализа и для корректировки нормативно-правовой базы и необходимых разъяснений. Мы должны, сохраняя право детей репатриантов на образование, соответствующим образом организовать все необходимые процедуры".

По его словам, рабочая группа под руководством вице-спикера ГД Ирины Яровой договорилась подготовить предложения по корректировке нормативных актов. В том числе планируется добавить больше гибкости в систему оценки знаний детей. Анализ ситуации проведут также Минпросвещения и Рособрнадзор.

Возможные изменения

  • Дополнительные разъяснения и гибкие формулировки для исключительных случаев.

  • Корректировка отдельных заданий экзамена: бывали ситуации, когда дети, владеющие русским, не могли его сдать.

  • Законодательных поправок, по мнению Нилова, скорее всего не потребуется.

Почему экзамен сохранили

При этом парламентарий подчеркнул, что сам экзамен оказался необходимым:

"Ситуация была очень нездоровая, где-то даже критическая в отдельных школах, где дети иностранных граждан вообще не говорили на русском. Это не давало возможности учиться нашим детям. Поэтому был введён механизм тестирования, и мы видим результаты — многие действительно безобразно знают язык".

Что дальше

По словам Нилова, рабочая группа заседает регулярно, а тема признана "острой и чувствительной". Все проблемы, которые проявились этим летом, обещают учесть в ближайшее время.

