Русский с акцентом на несправедливость: в школах требуют тест даже от тех, кто говорит без ошибок
В России обсуждают изменения в правилах сдачи экзамена по русскому языку для детей репатриантов — тех, кто переехал по программе переселения. Поводом стала история девочки из Казахстана, которой при поступлении в школу в Верхней Пышме пришлось сдавать тест для мигрантов.
Позиция законодателей
Глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил:
"Правоприменительная практика только начала нарабатываться. И, конечно, отдельные случаи, которые не носят массовый характер, являются сейчас поводом для анализа и для корректировки нормативно-правовой базы и необходимых разъяснений. Мы должны, сохраняя право детей репатриантов на образование, соответствующим образом организовать все необходимые процедуры".
По его словам, рабочая группа под руководством вице-спикера ГД Ирины Яровой договорилась подготовить предложения по корректировке нормативных актов. В том числе планируется добавить больше гибкости в систему оценки знаний детей. Анализ ситуации проведут также Минпросвещения и Рособрнадзор.
Возможные изменения
-
Дополнительные разъяснения и гибкие формулировки для исключительных случаев.
-
Корректировка отдельных заданий экзамена: бывали ситуации, когда дети, владеющие русским, не могли его сдать.
-
Законодательных поправок, по мнению Нилова, скорее всего не потребуется.
Почему экзамен сохранили
При этом парламентарий подчеркнул, что сам экзамен оказался необходимым:
"Ситуация была очень нездоровая, где-то даже критическая в отдельных школах, где дети иностранных граждан вообще не говорили на русском. Это не давало возможности учиться нашим детям. Поэтому был введён механизм тестирования, и мы видим результаты — многие действительно безобразно знают язык".
Что дальше
По словам Нилова, рабочая группа заседает регулярно, а тема признана "острой и чувствительной". Все проблемы, которые проявились этим летом, обещают учесть в ближайшее время.
