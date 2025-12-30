Почти 46% вакансий в 2025 году достались одному сектору: рынок труда резко сместил фокус

Российский рынок труда в 2025 году продолжил смещаться в сторону массового найма, где ключевую роль играет розница и сервисные отрасли. Статистика вакансий показывает, что работодатели в первую очередь ищут сотрудников для торговли, а также активно размещают предложения для начинающих специалистов. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные сервиса "Работа.ру" за январь-сентябрь.

Торговля остаётся главным работодателем

Самой востребованной сферой среди работодателей в 2025 году оказалась торговля. Согласно данным сервиса, на эту отрасль с января по сентябрь приходилось 45,5% всех размещённых вакансий. Это означает, что почти каждое второе объявление о работе за указанный период касалось продавцов, кассиров, специалистов торговых залов и других профессий, связанных с розницей.

В "Работа.ру" отмечают, что торговля остаётся лидером по доле вакансий не первый год.

"Сфера торговли не первый год лидирует по доле вакансий в общем количестве", — приводят "Известия" данные сервиса.

Рост показателя по сравнению с предыдущим годом составил 16,2%, что подчёркивает устойчивость спроса на работников в этом сегменте.

Высокий спрос на начинающих сотрудников

Второе место по востребованности заняли вакансии для соискателей без опыта работы. Их доля составила 20,2% от общего числа предложений.

Подобные вакансии востребованы в сферах, где важнее оперативность и готовность работать по стандартам компании, чем узкая квалификация.

Транспорт и логистика закрепились в тройке лидеров

Третью строчку рейтинга заняла сфера транспорта и логистики. За январь-сентябрь 2025 года на неё приходилось 11,3% вакансий.