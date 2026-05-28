Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Катаракта
Катаракта
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Наука
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:31

Не просто замена хрусталика: врач рассказала о новом этапе в российской офтальмологии

Появление отечественной линзы для лечения катаракты стало заметным событием для российской офтальмохирургии, рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова. Как новое изобретение поможет страдающим катарактой людям, врач объяснила в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Lenta. ru сообщило, что в России начали производить уникальную отечественную линзу для лечения катаракты.

В профессиональной среде отмечают, что любые инновации в медицине требуют тщательного изучения и длительной апробации в клинических условиях.

В хирургии катаракты интраокулярная линза становится постоянной оптической системой глаза, заменяя помутневший хрусталик, говорит офтальмолог. По словам эксперта, ключевое значение имеют оптическая концепция, материал, стабильность положения линзы и точность предоперационных расчетов.

"Новая разработка относится к интраокулярным линзам с непрерывным фокусом. Это значит, что ее задача не просто дать пациенту хорошее зрение, а расширить функциональный диапазон зрения. Это может означать больше свободы в повседневной жизни: лучшее зрение вдаль, на среднем расстоянии, при работе с телефоном, компьютером, бытовыми предметами. Особенно это важно для людей, у которых катаракта сочетается с возрастным снижением способности видеть вблизи", — отметила профессор.

Врач подчеркнула необходимость профессиональной осторожности при оценке любых новинок. Формирование клинической репутации изделия происходит только на базе накопленных данных: остроты зрения, контрастной чувствительности, долгосрочного наблюдения за состоянием пациентов и точности попадания в целевую рефракцию. Развитие технологий позволяет улучшать диагностику заболеваний, что критически важно перед подбором любого оптического элемента.

Универсальных решений в офтальмологии не существует, и индивидуальный подход остается неизменным стандартом. Специалист указывает на необходимость комплексного обследования перед операцией, включающего оценку состояния сетчатки, макулы, роговицы, контроль внутриглазного давления и обязательный учет сопутствующих патологий, таких как глаукома и эндокринные нарушения.

"Полностью гарантированно предотвратить возрастную катаракту невозможно. Это естественный биологический процесс старения хрусталика, связанный с изменением его белковых структур и снижением прозрачности. Но можно снизить риск более раннего развития катаракты. Самые важные меры: защита глаз от ультрафиолетового излучения, отказ от курения, контроль сахарного диабета, аккуратное применение стероидных препаратов только по медицинским показаниям, защита глаз от травм и регулярные осмотры у врача", — пояснила офтальмолог.

Читайте также

Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Способности есть, таланта нет: где проходит тонкая грань вчера в 14:25

Психолог Светлана Колобова назвала NewsInfo категории оценки талантливого человека.

Читать полностью » Лето пока откладывается: синоптики рассказали о погоде в конце мая 25.05.2026 в 12:56

Метеоролог Татьяна Позднякова пояснила NewsInfo, стоит ли ждать в центре России в конце мая снег.

Читать полностью » Природный глушитель землетрясений: ученые раскрыли частоту пирамиды Хеопса, которая веками спасает её от разрушения 25.05.2026 в 8:56

Секрет невероятной долговечности древнейшего монумента скрыт не в магии, а в умелом управлении вибрациями и сложной внутренней геометрии известняковых блоков.

Читать полностью » Операция вдвое быстрее и без пауз: изобретение для экстремальных условий, которое спасает жизни за считанные минуты 23.05.2026 в 18:26

Инженеры разработали специализированное полотно для работы в экстремальных условиях, позволяющее медикам действовать без постоянных пауз на очистку инструмента.

Читать полностью » Окаменевший налет на зубах мертвеца: неожиданная улика, раскрывшая страшную изнанку монастырской медицины 23.05.2026 в 14:18

Зубной камень стал ключом к разгадке древних медицинских практик, позволяя ученым заглянуть в закрытые лечебные учреждения минувших веков.

Читать полностью » Лекарство от немощи по цене головки чеснока: открытие, сделавшее омоложение мышечной ткани доступным абсолютно каждому 23.05.2026 в 8:12

Ученые обнаружили уникальный механизм взаимодействия растительного соединения с ферментной системой организма, влияющий на физическую активность.

Читать полностью » Катаклизмы накроют Россию: чем грозят погодные удары нового типа 22.05.2026 в 14:52

Метеоролог Леонид Старков проанализировал NewsInfo, как быстрорастущие глобальные температурные показатели меняют привычный уклад жизни и создают новые угрозы для безопасности.

Читать полностью » Долгожданное облегчение для кошелька: как тридцать долларов заставят стоимость МРТ упасть вдвое 21.05.2026 в 12:39

Новая разработка американских инженеров позволяет создавать индивидуальные компоненты для диагностики прямо на месте всего за несколько минут.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Привычные алкотестеры уйдут в прошлое — новая опция авто вычислит нарушителя без слов
Красота и здоровье
Больничный лист могут укоротить: часто болеющих ждут новые правила
Авто и мото
Пешеходы вздохнут спокойно: потоки самокатов хотят развести по новой схеме
Еда
Безобидный перекус под телевизор вызовет сыпь во рту — врачи назвали опасную дозировку
Наука
Впервые в заповедниках США обнаружена супербактерия, которая полностью лишает дыхания
Авто и мото
Свежая жидкость в автомате перед продажей: почему этот щедрый жест владельца должен сильно пугать
Еда
Итальянцы приходят в ужас от советской привычки — эта химическая реакция безвозвратно губит выпечку
Наука
Под толщей Тихого океана начался аномальный разворот, который запутает приборы на орбите
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet