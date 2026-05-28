Не просто замена хрусталика: врач рассказала о новом этапе в российской офтальмологии

Появление отечественной линзы для лечения катаракты стало заметным событием для российской офтальмохирургии, рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова. Как новое изобретение поможет страдающим катарактой людям, врач объяснила в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Lenta. ru сообщило, что в России начали производить уникальную отечественную линзу для лечения катаракты.

В профессиональной среде отмечают, что любые инновации в медицине требуют тщательного изучения и длительной апробации в клинических условиях.

В хирургии катаракты интраокулярная линза становится постоянной оптической системой глаза, заменяя помутневший хрусталик, говорит офтальмолог. По словам эксперта, ключевое значение имеют оптическая концепция, материал, стабильность положения линзы и точность предоперационных расчетов.

"Новая разработка относится к интраокулярным линзам с непрерывным фокусом. Это значит, что ее задача не просто дать пациенту хорошее зрение, а расширить функциональный диапазон зрения. Это может означать больше свободы в повседневной жизни: лучшее зрение вдаль, на среднем расстоянии, при работе с телефоном, компьютером, бытовыми предметами. Особенно это важно для людей, у которых катаракта сочетается с возрастным снижением способности видеть вблизи", — отметила профессор.

Врач подчеркнула необходимость профессиональной осторожности при оценке любых новинок. Формирование клинической репутации изделия происходит только на базе накопленных данных: остроты зрения, контрастной чувствительности, долгосрочного наблюдения за состоянием пациентов и точности попадания в целевую рефракцию. Развитие технологий позволяет улучшать диагностику заболеваний, что критически важно перед подбором любого оптического элемента.

Универсальных решений в офтальмологии не существует, и индивидуальный подход остается неизменным стандартом. Специалист указывает на необходимость комплексного обследования перед операцией, включающего оценку состояния сетчатки, макулы, роговицы, контроль внутриглазного давления и обязательный учет сопутствующих патологий, таких как глаукома и эндокринные нарушения.

"Полностью гарантированно предотвратить возрастную катаракту невозможно. Это естественный биологический процесс старения хрусталика, связанный с изменением его белковых структур и снижением прозрачности. Но можно снизить риск более раннего развития катаракты. Самые важные меры: защита глаз от ультрафиолетового излучения, отказ от курения, контроль сахарного диабета, аккуратное применение стероидных препаратов только по медицинским показаниям, защита глаз от травм и регулярные осмотры у врача", — пояснила офтальмолог.

