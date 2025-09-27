Кибербуря до 2030-го: ИИ научится взламывать, а Рунет — обороняться

В подмосковном Нахабино стартовал Российский интернет-форум (РИФ-2025) — одно из главных мероприятий для отечественной цифровой индустрии. Форум проходит с 24 по 26 сентября в комплексе "Москоу Кантри Клаб" и собирает на одной площадке представителей государства, бизнеса, инвесторов, медиа и IT-сообщества.

Организаторы подчёркивают, что РИФ традиционно остаётся ключевой площадкой для обсуждения будущего российского интернета, технологических трендов и взаимодействия всех участников отрасли.

Первый день форума: ключевые темы

24 сентября внимание участников было сосредоточено на стратегических сессиях. Обсуждались вопросы нового регулирования интернет-рынка, перспектив мобильных технологий, а также киберугроз до 2030 года.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) представила данные: в 2024 году экономика Рунета достигла 24 трлн рублей, показав рост на 40%. Лидером остаётся электронная коммерция, на которую приходится 91% рынка. Прогноз на 2025 год — рост до 29,5-30,5 трлн рублей.

Прямая речь участников

"Важно сейчас понимать, что "информационные технологии" уже не самое точное выражение. Потому что информационные технологии — это то, что происходит по ту сторону экрана, как было на заре интернета. Тогда технологии давали вам прежде всего информацию. Сейчас же люди с помощью цифровых сервисов получают уже совершенно реальные продукты и услуги", — отметил директор по маркетингу сервисов компании "Яндекс" Андрей Себрант.

"Существует множество исследований, показывающих, что в странах, где кредит доверия между людьми высокий, экономика развивается совершенно по-другому. При высоком уровне доверия и новые технологии, сервисы, тоже гораздо легче внедряются в жизнь. Самый дорогой ресурс человека — это время, и в интернете пользователи платят именно им. Поэтому, когда люди активно пользуются нашими сервисами, — это значит, что они нам доверяют", — рассказал старший вице-президент по инвестициям и развитию бизнеса VK Александр Айвазов.

Взгляд на будущее

Эксперты, в том числе Ирина Зиновкина из Positive Technologies, предупредили, что к 2030 году кибератаки превратятся в инструмент стратегического влияния, а искусственный интеллект будет использоваться не только в развитии сервисов, но и в создании фишинга и поиске уязвимостей.

Таким образом, ИТ-отрасли предстоит выстраивать не только инновационную, но и защитную инфраструктуру.

Сравнение: экономика Рунета 2024 vs прогноз 2025

Год Объем экономики Рунета Рост Доля e-commerce 2024 24 трлн руб. +40% 91% 2025 (прогноз) 29,5-30,5 трлн руб. +23-27% >90%

Советы шаг за шагом: как компаниям подготовиться к трендам

Инвестировать в цифровую безопасность — угроза кибератак будет расти. Работать над доверием пользователей: прозрачность сервисов становится конкурентным преимуществом. Развивать мобильные платформы, так как именно они будут определять будущее потребительского поведения. Использовать ИИ не только в маркетинге, но и в защите данных. Активно участвовать в отраслевых форумах для обмена опытом и построения партнёрств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать вопросы доверия аудитории.

Последствие: потеря пользователей даже при наличии технологических преимуществ.

Альтернатива: внедрять механизмы обратной связи и усиливать сервисную поддержку.

Ошибка: экономить на кибербезопасности.

Последствие: утечки данных, падение репутации и штрафы.

Альтернатива: интеграция решений от специализированных компаний (например, Positive Technologies, Kaspersky).

А что если…

А что если прогнозы о кибератаках как стратегическом оружии сбудутся? Это изменит не только бизнес-среду, но и международные отношения. Цифровые технологии будут играть роль наравне с энергетикой и военной сферой, а государствам придётся выстраивать киберсоюзы и новые формы взаимодействия.

Плюсы и минусы РИФ

Плюсы Минусы Сбор ключевых игроков отрасли на одной площадке Большая концентрация событий за короткое время Доступ к прогнозам и исследованиям Не всегда глубокая проработка тем Возможность для нетворкинга Ограниченная аудитория (в основном бизнес и госструктуры) Прямая коммуникация с инвесторами Высокая конкуренция за внимание участников

FAQ

Сколько длится РИФ-2025?

Три дня: с 24 по 26 сентября.

Какая тема стала ключевой в первый день?

Регулирование рынка, будущее мобильных технологий и киберугрозы до 2030 года.

Что показала статистика РАЭК?

Экономика Рунета в 2024 году выросла до 24 трлн рублей, прогноз на 2025 год — почти 30 трлн.

Мифы и правда

Миф: цифровая экономика растёт только за счёт рекламы.

Правда: лидером остаётся e-commerce, обеспечивающий более 90% оборота.

Миф: ИИ в будущем будет применяться только для улучшения сервисов.

Правда: искусственный интеллект станет также инструментом атак.

Три интересных факта

РИФ проводится с конца 1990-х и стал площадкой, где зарождались ключевые интернет-проекты России. В 2024 году рост экономики Рунета составил рекордные 40% за год. Формат форума сочетает деловые дискуссии и фестивальную программу для участников.

