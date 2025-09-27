Кибербуря до 2030-го: ИИ научится взламывать, а Рунет — обороняться
В подмосковном Нахабино стартовал Российский интернет-форум (РИФ-2025) — одно из главных мероприятий для отечественной цифровой индустрии. Форум проходит с 24 по 26 сентября в комплексе "Москоу Кантри Клаб" и собирает на одной площадке представителей государства, бизнеса, инвесторов, медиа и IT-сообщества.
Организаторы подчёркивают, что РИФ традиционно остаётся ключевой площадкой для обсуждения будущего российского интернета, технологических трендов и взаимодействия всех участников отрасли.
Первый день форума: ключевые темы
24 сентября внимание участников было сосредоточено на стратегических сессиях. Обсуждались вопросы нового регулирования интернет-рынка, перспектив мобильных технологий, а также киберугроз до 2030 года.
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) представила данные: в 2024 году экономика Рунета достигла 24 трлн рублей, показав рост на 40%. Лидером остаётся электронная коммерция, на которую приходится 91% рынка. Прогноз на 2025 год — рост до 29,5-30,5 трлн рублей.
Прямая речь участников
"Важно сейчас понимать, что "информационные технологии" уже не самое точное выражение. Потому что информационные технологии — это то, что происходит по ту сторону экрана, как было на заре интернета. Тогда технологии давали вам прежде всего информацию. Сейчас же люди с помощью цифровых сервисов получают уже совершенно реальные продукты и услуги", — отметил директор по маркетингу сервисов компании "Яндекс" Андрей Себрант.
"Существует множество исследований, показывающих, что в странах, где кредит доверия между людьми высокий, экономика развивается совершенно по-другому. При высоком уровне доверия и новые технологии, сервисы, тоже гораздо легче внедряются в жизнь. Самый дорогой ресурс человека — это время, и в интернете пользователи платят именно им. Поэтому, когда люди активно пользуются нашими сервисами, — это значит, что они нам доверяют", — рассказал старший вице-президент по инвестициям и развитию бизнеса VK Александр Айвазов.
Взгляд на будущее
Эксперты, в том числе Ирина Зиновкина из Positive Technologies, предупредили, что к 2030 году кибератаки превратятся в инструмент стратегического влияния, а искусственный интеллект будет использоваться не только в развитии сервисов, но и в создании фишинга и поиске уязвимостей.
Таким образом, ИТ-отрасли предстоит выстраивать не только инновационную, но и защитную инфраструктуру.
Сравнение: экономика Рунета 2024 vs прогноз 2025
|Год
|Объем экономики Рунета
|Рост
|Доля e-commerce
|2024
|24 трлн руб.
|+40%
|91%
|2025 (прогноз)
|29,5-30,5 трлн руб.
|+23-27%
|>90%
Советы шаг за шагом: как компаниям подготовиться к трендам
-
Инвестировать в цифровую безопасность — угроза кибератак будет расти.
-
Работать над доверием пользователей: прозрачность сервисов становится конкурентным преимуществом.
-
Развивать мобильные платформы, так как именно они будут определять будущее потребительского поведения.
-
Использовать ИИ не только в маркетинге, но и в защите данных.
-
Активно участвовать в отраслевых форумах для обмена опытом и построения партнёрств.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать вопросы доверия аудитории.
-
Последствие: потеря пользователей даже при наличии технологических преимуществ.
-
Альтернатива: внедрять механизмы обратной связи и усиливать сервисную поддержку.
-
Ошибка: экономить на кибербезопасности.
-
Последствие: утечки данных, падение репутации и штрафы.
-
Альтернатива: интеграция решений от специализированных компаний (например, Positive Technologies, Kaspersky).
А что если…
А что если прогнозы о кибератаках как стратегическом оружии сбудутся? Это изменит не только бизнес-среду, но и международные отношения. Цифровые технологии будут играть роль наравне с энергетикой и военной сферой, а государствам придётся выстраивать киберсоюзы и новые формы взаимодействия.
Плюсы и минусы РИФ
|Плюсы
|Минусы
|Сбор ключевых игроков отрасли на одной площадке
|Большая концентрация событий за короткое время
|Доступ к прогнозам и исследованиям
|Не всегда глубокая проработка тем
|Возможность для нетворкинга
|Ограниченная аудитория (в основном бизнес и госструктуры)
|Прямая коммуникация с инвесторами
|Высокая конкуренция за внимание участников
FAQ
Сколько длится РИФ-2025?
Три дня: с 24 по 26 сентября.
Какая тема стала ключевой в первый день?
Регулирование рынка, будущее мобильных технологий и киберугрозы до 2030 года.
Что показала статистика РАЭК?
Экономика Рунета в 2024 году выросла до 24 трлн рублей, прогноз на 2025 год — почти 30 трлн.
Мифы и правда
-
Миф: цифровая экономика растёт только за счёт рекламы.
-
Правда: лидером остаётся e-commerce, обеспечивающий более 90% оборота.
-
Миф: ИИ в будущем будет применяться только для улучшения сервисов.
-
Правда: искусственный интеллект станет также инструментом атак.
Три интересных факта
-
РИФ проводится с конца 1990-х и стал площадкой, где зарождались ключевые интернет-проекты России.
-
В 2024 году рост экономики Рунета составил рекордные 40% за год.
-
Формат форума сочетает деловые дискуссии и фестивальную программу для участников.
Исторический контекст
-
1997 год: первые заседания форума как встречи энтузиастов Рунета.
-
2000-е: трансформация в масштабную конференцию с участием государства и бизнеса.
-
2010-е: рост значимости e-commerce и мобильных технологий.
-
2020-е: акцент на ИИ и кибербезопасности.
-
2025 год: РИФ становится площадкой для обсуждения доверия как ключевой ценности цифровой экономики.
