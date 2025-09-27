Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
© commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:44

Кибербуря до 2030-го: ИИ научится взламывать, а Рунет — обороняться

Экономика Рунета достигла 24 трлн рублей в 2024 году, прогноз на 2025 — почти 30 трлн — РАЭК

В подмосковном Нахабино стартовал Российский интернет-форум (РИФ-2025) — одно из главных мероприятий для отечественной цифровой индустрии. Форум проходит с 24 по 26 сентября в комплексе "Москоу Кантри Клаб" и собирает на одной площадке представителей государства, бизнеса, инвесторов, медиа и IT-сообщества.

Организаторы подчёркивают, что РИФ традиционно остаётся ключевой площадкой для обсуждения будущего российского интернета, технологических трендов и взаимодействия всех участников отрасли.

Первый день форума: ключевые темы

24 сентября внимание участников было сосредоточено на стратегических сессиях. Обсуждались вопросы нового регулирования интернет-рынка, перспектив мобильных технологий, а также киберугроз до 2030 года.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) представила данные: в 2024 году экономика Рунета достигла 24 трлн рублей, показав рост на 40%. Лидером остаётся электронная коммерция, на которую приходится 91% рынка. Прогноз на 2025 год — рост до 29,5-30,5 трлн рублей.

Прямая речь участников

"Важно сейчас понимать, что "информационные технологии" уже не самое точное выражение. Потому что информационные технологии — это то, что происходит по ту сторону экрана, как было на заре интернета. Тогда технологии давали вам прежде всего информацию. Сейчас же люди с помощью цифровых сервисов получают уже совершенно реальные продукты и услуги", — отметил директор по маркетингу сервисов компании "Яндекс" Андрей Себрант.

"Существует множество исследований, показывающих, что в странах, где кредит доверия между людьми высокий, экономика развивается совершенно по-другому. При высоком уровне доверия и новые технологии, сервисы, тоже гораздо легче внедряются в жизнь. Самый дорогой ресурс человека — это время, и в интернете пользователи платят именно им. Поэтому, когда люди активно пользуются нашими сервисами, — это значит, что они нам доверяют", — рассказал старший вице-президент по инвестициям и развитию бизнеса VK Александр Айвазов.

Взгляд на будущее

Эксперты, в том числе Ирина Зиновкина из Positive Technologies, предупредили, что к 2030 году кибератаки превратятся в инструмент стратегического влияния, а искусственный интеллект будет использоваться не только в развитии сервисов, но и в создании фишинга и поиске уязвимостей.

Таким образом, ИТ-отрасли предстоит выстраивать не только инновационную, но и защитную инфраструктуру.

Сравнение: экономика Рунета 2024 vs прогноз 2025

Год Объем экономики Рунета Рост Доля e-commerce
2024 24 трлн руб. +40% 91%
2025 (прогноз) 29,5-30,5 трлн руб. +23-27% >90%

Советы шаг за шагом: как компаниям подготовиться к трендам

  1. Инвестировать в цифровую безопасность — угроза кибератак будет расти.

  2. Работать над доверием пользователей: прозрачность сервисов становится конкурентным преимуществом.

  3. Развивать мобильные платформы, так как именно они будут определять будущее потребительского поведения.

  4. Использовать ИИ не только в маркетинге, но и в защите данных.

  5. Активно участвовать в отраслевых форумах для обмена опытом и построения партнёрств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать вопросы доверия аудитории.

  • Последствие: потеря пользователей даже при наличии технологических преимуществ.

  • Альтернатива: внедрять механизмы обратной связи и усиливать сервисную поддержку.

  • Ошибка: экономить на кибербезопасности.

  • Последствие: утечки данных, падение репутации и штрафы.

  • Альтернатива: интеграция решений от специализированных компаний (например, Positive Technologies, Kaspersky).

А что если…

А что если прогнозы о кибератаках как стратегическом оружии сбудутся? Это изменит не только бизнес-среду, но и международные отношения. Цифровые технологии будут играть роль наравне с энергетикой и военной сферой, а государствам придётся выстраивать киберсоюзы и новые формы взаимодействия.

Плюсы и минусы РИФ

Плюсы Минусы
Сбор ключевых игроков отрасли на одной площадке Большая концентрация событий за короткое время
Доступ к прогнозам и исследованиям Не всегда глубокая проработка тем
Возможность для нетворкинга Ограниченная аудитория (в основном бизнес и госструктуры)
Прямая коммуникация с инвесторами Высокая конкуренция за внимание участников

FAQ

Сколько длится РИФ-2025?
Три дня: с 24 по 26 сентября.

Какая тема стала ключевой в первый день?
Регулирование рынка, будущее мобильных технологий и киберугрозы до 2030 года.

Что показала статистика РАЭК?
Экономика Рунета в 2024 году выросла до 24 трлн рублей, прогноз на 2025 год — почти 30 трлн.

Мифы и правда

  • Миф: цифровая экономика растёт только за счёт рекламы.

  • Правда: лидером остаётся e-commerce, обеспечивающий более 90% оборота.

  • Миф: ИИ в будущем будет применяться только для улучшения сервисов.

  • Правда: искусственный интеллект станет также инструментом атак.

Три интересных факта

  1. РИФ проводится с конца 1990-х и стал площадкой, где зарождались ключевые интернет-проекты России.

  2. В 2024 году рост экономики Рунета составил рекордные 40% за год.

  3. Формат форума сочетает деловые дискуссии и фестивальную программу для участников.

Исторический контекст

  • 1997 год: первые заседания форума как встречи энтузиастов Рунета.

  • 2000-е: трансформация в масштабную конференцию с участием государства и бизнеса.

  • 2010-е: рост значимости e-commerce и мобильных технологий.

  • 2020-е: акцент на ИИ и кибербезопасности.

  • 2025 год: РИФ становится площадкой для обсуждения доверия как ключевой ценности цифровой экономики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

iQOO Z10 Lite за 10,9 тыс. рублей возглавил рейтинг бюджетных смартфонов — Палач сегодня в 12:18

Не дороже сковородки, но тянет Call of Duty: эти бюджетные смартфоны стали хищниками

Доступные смартфоны всё чаще конкурируют с флагманами. Какие модели до 20 тыс. рублей достойны внимания в 2025 году?

Читать полностью » Пользователи Windows снова могут скачать новые версии RPCS3 сегодня в 3:12

Возвращение легенды: RPCS3 снова работает на Windows после саботажа

После трёх месяцев перерыва эмулятор PlayStation 3 RPCS3 снова выпускает сборки для Windows. Ошибка MSVC обошли силами сообщества, и обновления вернулись.

Читать полностью » Арбитраж Москвы утвердил временного управляющего для сегодня в 2:29

Ctrl+Alt+Delete по-русски: Microsoft запускает финальную процедуру в Москве

Суд ввёл наблюдение в «Майкрософт Рус». После ухода Microsoft из России и потери клиентов компания осталась без доходов и заявила о банкротстве.

Читать полностью » MIT, OpenAI и Sakana AI представили метод ASAL для поиска цифровой сегодня в 1:19

Когда жизнь находит себя: как ИИ начал охоту на цифровые организмы

Учёные из MIT, OpenAI и Sakana AI создали метод ASAL, позволяющий искать цифровые формы жизни автоматически. Это может изменить науку, технологии и философию.

Читать полностью » сегодня в 0:19

Чем пахнет дата-центр: "Авито" ищет воду, подрядчиков и 16 млрд на инфраструктуру

«Авито» рассматривает строительство собственного дата-центра мощностью до 20 МВт. Объект нужен для развития ИИ-сервисов, но решение пока окончательно не принято.

Читать полностью » Яндекс анонсировал новую версию AI Studio с поддержкой мультиагентов вчера в 23:29

ИИ за пару часов: как Яндекс превратил создание агентов в работу по шаблону

На конференции Neuro Scale 2025 Яндекс показал обновлённую AI Studio. Платформа позволяет собирать ИИ-агентов без программирования и подключать их к бизнес-сервисам.

Читать полностью » Эксперты сравнили слежку на iPhone и Android: местоположение, приложения, активность вчера в 22:55

iPhone против Android: чья слежка за пользователями опаснее

Узнайте, какие данные собирают iPhone и Android, и кто следит за вами активнее. Разбираем механизмы слежки и способы защитить личную информацию.

Читать полностью » Акции Alibaba выросли на 9,2% после анонса инвестиций в ИИ и релиза Qwen3-Max вчера в 21:19

От чипа до приложения: Alibaba строит свою вертикаль — и инвесторы это заметили

Акции Alibaba взлетели после объявления о расширении инвестиций в ИИ и релиза новой модели Qwen3-Max. Это вызвало рост всего китайского техсектора.

Читать полностью »

Новости
Дом

Скандинавский стиль в интерьере: основные особенности и материалы
Питомцы

Рыбий жир снижает риск заболеваний суставов у собак на 45%
Дом

Закон о перепланировке балкона: разъяснения по ЖК РФ и постановлениям Москвы
Питомцы

Куда деть кошку на время отъезда: полный гид по всем вариантам размещения
Дом

Умные дома в России и за рубежом: отличия, интеграция и стоимость систем
Красота и здоровье

В Иванове врачи скорой помощи спасли женщину с инфарктом и клинической смертью
Дом

Тренды в дизайне интерьера 2025 года: ключевые направления и материалы
Садоводство

Фитолампы помогают рассаде расти крепкой при коротком световом дне или пасмурной погоде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet