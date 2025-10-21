Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Кокошник возвращается: Челябинск готовит модный перезапуск русского символа

Фестиваль кокошника впервые пройдет в Челябинске 26 октября — приглашают мастериц со всей России

Как часто вы видите кокошник не на сцене, а в обычной жизни? Уже 26 октября Челябинск попробует вдохнуть новую жизнь в старинный русский символ — здесь пройдет первый Всероссийский фестиваль кокошника.

От форума к фестивалю

Фестиваль станет частью V Всероссийского открытого женского форума "Стальное кружево Урала", который соберёт в конгресс-холле "Таганай" женщин со всей России. Об этом сообщила председатель оргкомитета форума, Ирина Текслер, супруга губернатора Челябинской области, в своём Telegram-канале.

"Приглашаем всех мастериц и рукоделец Южного Урала и всей России представить свои уникальные изделия и поделиться секретами мастерства. Если вы поддерживаете русский стиль и хотите внести вклад в развитие нашей культурной самобытности, отправляйте заявки и предложения", — написала Текслер.

История, стиль и вдохновение

Амбассадором фестиваля стала дизайнер Марина Вилисова, основатель бренда ЭТНОfresh. Гостей ждёт не просто выставка, а настоящее путешествие во времени — от традиционных кокошников до современных интерпретаций. Участники узнают, как вписать этот символ русской культуры в повседневный стиль.

Заявки на участие можно отправлять через личные сообщения группы форума или на официальном сайте. Вход и участие — бесплатные.

