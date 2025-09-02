Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Великая Китайская стена
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:23

Босиком по дому и булочки с маком: привычки русских, которые шокируют иностранцев

Блогер: китаец Шэнли назвал "дикостью" хождение босиком дома в России

Путешественница Наталья в блоге "Одна в чужом городе" на платформе "Дзен" рассказала о беседе с жителем Гонконга по имени Шэнли, который десять лет прожил в Хабаровске. Он поделился наблюдениями о российских привычках, которые сначала показались ему странными или даже "дикостью".

Босиком дома

Первое, что удивило китайца, — привычка россиян разуваться и ходить по дому босиком или в тапочках.

"У нас в Китае спокойно заходят в квартиру в уличной обуви, могут пройтись по кухне или гостиной, а то и лечь на диван. Ходить босиком дома считается плохим тоном", — пояснил Шэнли.

Позже он понял, что для русских дом — это не просто жильё, а пространство уюта, которое стараются поддерживать чистым и тёплым.

Булочки с маком

Сильное удивление у него вызвала выпечка с маком. В Китае это строго запрещено:

"У китайцев с маком плохие ассоциации. Мы очень сильно пострадали от опиумных войн — тогда страна превратилась в один большой притон. Поэтому даже маковые зерна воспринимаются как опасные".

Подарки "не для дела"

Ещё один культурный шок связан с гостевыми традициями. В России в гости часто приходят с конфетами, тортиками или цветами. В Китае же принято приносить что-то полезное: бутылку масла, соевый соус, яйца или уксус.

Другие особенности

Шэнли также отметил:

  • россияне иногда используют одноразовые бахилы повторно,

  • любят пить чай с сахаром,

  • много разговаривают за столом,

  • ходят в ресторан скорее "красиво посидеть", чем просто поесть.

Итог

Для иностранца многое в России оказалось непривычным, но со временем он научился понимать, что за этими "дикостями" стоят культурные особенности: любовь к дому, к уюту и к особым ритуалам общения.

