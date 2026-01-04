Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:25

Высокий урожай и жёсткая конкуренция: что ждёт экспорт российского зерна

Качество российского зерна высоко оценивается на мировом рынке — министр Лут

Российское зерно сохраняет прочные позиции на мировом рынке, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру и высокую конкуренцию со стороны других стран-производителей. Ключевым преимуществом остается именно качество продукции, которое признают зарубежные покупатели. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, слова которой приводит агентство РИА Новости.

По оценке ведомства, даже при сдержанном спросе Россия сохраняет значительный экспортный потенциал, а дальнейшая динамика будет во многом зависеть от ценовых факторов и ситуации на глобальном рынке.

Как оценивают российское зерно за рубежом

Министр подчеркнула, что российская зерновая продукция стабильно получает высокие оценки со стороны международных партнеров. Речь идет прежде всего о показателях качества, которые остаются конкурентным преимуществом страны.

"С точки зрения качества весь мир оценивает наше зерно очень высоко", — заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

По ее словам, именно качественные характеристики позволяют российскому зерну сохранять спрос даже в условиях, когда многие государства также вышли на хорошие урожаи и усилили экспортные предложения.

Экспортные прогнозы и рыночные риски

Минсельхоз прогнозирует экспорт зерновых культур в текущем сезоне на уровне 53-55 миллионов тонн. При этом, как отметила Лут, мировой спрос может оказаться слабее ожидаемого. Причина — благоприятные погодные условия и высокий урожай в ряде стран-покупателей, что снижает их потребность в импорте.

В этих условиях, по словам министра, решающим фактором становится цена. Качество российского зерна не вызывает сомнений, однако конкуренция на рынке усиливается именно в ценовом сегменте.

Квоты и государственное регулирование

Лут напомнила, что правительство РФ ранее установило квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза. Ограничение действует в объеме 20 миллионов тонн и распространяется на период с 15 февраля по 30 июня.

По ее словам, дальнейшие решения будут приниматься с учетом мировой динамики, баланса спроса и предложения, а также интересов внутреннего рынка.

Урожай и общий потенциал

Министр также сообщила, что в текущем году Россия ожидает получить 137 миллионов тонн зерна. Такой объем, по оценке Минсельхоза, позволяет говорить о сохранении высокого экспортного потенциала и возможности выполнить заявленные планы.

Лут подчеркнула, что при сохранении текущих показателей урожайности и логистических возможностей страна способна гибко реагировать на изменения внешнего спроса и конъюнктуры рынка.

