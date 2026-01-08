Забудьте про нейтральный поиск: скоро маркетплейсы будут навязывать вам российские аналоги

Российские маркетплейсы готовятся изменить принципы выдачи товаров в поиске и рекомендациях: приоритет будет отдан отечественной продукции. Речь идет не о прямом запрете иностранных брендов, а о корректировке алгоритмов, которые будут чаще предлагать покупателям российские аналоги. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на позицию Министерства промышленности и торговли.

Что предполагает законопроект о "российской полке"

Глава Минпромторга Антон Алиханов напомнил, что в настоящее время на маркетплейсах отсутствуют ограничения на формирование товарной "полки". Пользователь при поиске видит предложения без приоритета по стране происхождения, а рекомендации формируются алгоритмами площадок. Новый законопроект предполагает изменение именно этого подхода.

По словам министра, акцент государственной политики сейчас делается на поддержку отечественных производителей. В этой логике маркетплейсы должны будут адаптировать свои рекомендательные системы так, чтобы российские товары получали преимущество в выдаче. Речь идет прежде всего о ситуациях, когда покупатель не указывает конкретный бренд.

Как изменятся рекомендации для покупателей

Антон Алиханов пояснил, что при выборе продукции иностранного бренда пользователю будут дополнительно предлагаться российские аналоги. Такой механизм, по замыслу разработчиков инициативы, позволит покупателю видеть альтернативы и сравнивать предложения. При этом иностранные товары не исчезнут из ассортимента и останутся доступными для покупки.

"При запросе покупателем информации о товаре без конкретного бренда, маркетплейс должен будет обеспечить первоочередную рекомендацию предложения российского товара", — подчеркнул глава Минпромторга Антон Алиханов.

Эта норма считается ключевой в законопроекте и напрямую касается работы поисковых алгоритмов онлайн-площадок.

Цели инициативы и дальнейшие шаги

В Минпромторге подчеркивают, что законопроект о "российской полке" направлен на усиление позиций отечественных товаров в цифровой торговле. Рекомендательные механизмы маркетплейсов рассматриваются как важный инструмент влияния на потребительский выбор. Поэтому именно они становятся объектом регулирования.

Изменения, о которых напомнил Алиханов, пока находятся на уровне законодательной инициативы. Однако сам факт обсуждения и публичного разъяснения подходов указывает на то, что маркетплейсам уже сейчас следует готовиться к трансформации своих сервисов. В результате российские товары должны стать более заметными для покупателей в онлайн-среде.