Море рядом, а рыбы не хватает: странные дефициты жизни в Турции

Челночные сумки из клетчатого полиэтилена давно ушли в прошлое, а вместе с ними — и эпоха массовых закупок турецкого текстиля для перепродажи в России. Сегодня ситуация развернулась в противоположную сторону: россияне, живущие в Турции, всё чаще везут товары из России, а не наоборот. Об этом рассказывает KP.RU, анализируя повседневный опыт соотечественников, обосновавшихся за границей.

Продукты, которых не хватает

Главный дефицит для россиян в Турции — привычные продукты. В обычных магазинах невозможно найти сметану, творог, сгущённое молоко, нерафинированное подсолнечное масло, чёрный хлеб, квас и изделия из свинины. Даже в крупных городах вроде Стамбула или Антальи такие товары продаются лишь в отдельных лавках с завышенными ценами, а в Анкаре подобный магазин всего один.

Поэтому продукты питания становятся основной частью багажа из России. Их везут не ради экономии, а из-за отсутствия привычных вкусов и альтернатив на месте.

Рыба, варенье и мёд

Несмотря на выход к четырём морям, турецкая кухня, как отмечается в материале, использует рыбу крайне однообразно — в основном в жареном виде. Это объясняет популярность российских рыбных консервов, копчёной скумбрии, сельди и вяленой рыбы среди экспатов.

Отдельная история — варенье. В Турции его готовят из самых неожиданных ингредиентов, включая острый перец, но отсутствуют привычные ягоды вроде чёрной смородины или крыжовника. К тому же местные рецепты предполагают большое количество сахара, из-за чего вкус фруктов почти теряется. Аналогичная ситуация и с мёдом: по сравнению с алтайским или башкирским турецкий кажется менее насыщенным.

Чай, лекарства и косметика

Даже чёрный чай в Турции отличается от привычного. Местный чай из провинции Ризе требует специальных чайников, а "качак"-чай, завариваемый обычным кипятком, в культурной среде считается сомнительным. Это ещё одна причина, по которой чай везут из России.

Кроме продуктов, россияне запасаются лекарствами, которых нет в турецких аптеках, включая активированный уголь и средства для ЖКТ. Также востребована российская натуральная косметика, которую считают более эффективной.

Текстиль и неожиданные ценности

Парадоксально, но российский текстиль сегодня обходится дешевле турецкого на 30-50%, при сопоставимом качестве. Поэтому в чемоданах оказываются постельное бельё и полотенца. Алкоголь же в Турции стоит в разы дороже, а настоящие изделия из янтаря местные жители ценят почти на вес золота.