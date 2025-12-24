Маркетплейсы меняют правила игры: мебельный бизнес оказался под двойным ударом

Уходящий год стал непростым испытанием для российской мебельной отрасли. Под давлением маркетплейсов, усиливающегося импорта и сохраняющегося присутствия западных производителей компании были вынуждены адаптироваться к новым реалиям рынка, смещая акцент в сторону более дешёвой продукции. Об основных тенденциях и проблемах сектора рассказал "МК" президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), генеральный директор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков.

Рост остановился, но обвала не произошло

По оценке эксперта, в 2025 году объём выпуска мебели в натуральном выражении сохранится примерно на уровне прошлого года — около 103 млн единиц. Аналитики ранее ожидали снижения, однако рынок поддержали сегменты b2b и b2g, связанные с корпоративными и государственными заказами. При этом розничный спрос в денежном выражении слегка вырос, но в физическом — сократился. Индекс промышленного производства в мебельной отрасли снизился примерно на 10%, что говорит о росте доли продукции экономкласса.

За девять месяцев 2025 года розничные продажи мебели остались на уровне прошлого года, однако в количественном выражении упали почти на 6%. В то же время активно развивалось коммерческое строительство, особенно в сегменте металлической мебели, что позволило рынку удержаться от спада.

Цены растут медленнее инфляции

Одной из ключевых особенностей года стало сдерживание цен. Так называемый "индекс табуретки", отражающий стоимость минимального набора мебели экономкласса для семьи из четырёх человек, вырос всего на 2,6% — до 251,9 тыс. рублей. Это значительно ниже общего уровня инфляции и свидетельствует о том, что производителям удалось удержать цены в наиболее чувствительном для потребителей сегменте.

Давление маркетплейсов и проблема нелегалов

Серьёзным вызовом для отрасли стало усиление роли маркетплейсов. По словам Шестакова, онлайн-площадки пользуются налоговыми и регуляторными лазейками, что создаёт неравные условия конкуренции. До половины продавцов мебели на маркетплейсах могут быть нелегальными производителями, которые экономят на сырье, фурнитуре и соблюдении стандартов безопасности.

Доля маркетплейсов в продажах мебели уже превысила 30% и в 2026 году может приблизиться к 40%, что эквивалентно 100-150 млрд рублей в год. При этом комиссии растут, условия оферт меняются в одностороннем порядке, а ответственность за повреждение товаров при доставке нередко перекладывается на производителей. В случае отсутствия регулирования рынок рискует потерять до 15% малых компаний.

Санкции и импортное давление

Дополнительные сложности в 2025 году создал очередной пакет санкций ЕС, ограничивший поставки европейской фурнитуры. Однако крупные российские предприятия были к этому готовы: часть брендов ушла ещё в 2022 году, а производители переориентировались на Китай и Турцию. Вместе с тем импорт мебели остаётся на уровне около 1 млрд долларов в год, причём до 15% приходится на недружественные страны. Италия и Германия по-прежнему входят в число лидеров поставок после Китая и Белоруссии.

По прогнозу АМДПР, в 2026 году импорт может вырасти ещё на 5-10%, что приблизит рынок к доковидным показателям. В этих условиях ассоциация выступает за введение повышенных пошлин на мебель из недружественных стран для защиты отечественных производителей.