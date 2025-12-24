Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
мебельный завод
мебельный завод
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Россия
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 19:09

Маркетплейсы меняют правила игры: мебельный бизнес оказался под двойным ударом

Выпуск мебели в России сохраняется на уровне 103 млн единиц — Шестаков

Уходящий год стал непростым испытанием для российской мебельной отрасли. Под давлением маркетплейсов, усиливающегося импорта и сохраняющегося присутствия западных производителей компании были вынуждены адаптироваться к новым реалиям рынка, смещая акцент в сторону более дешёвой продукции. Об основных тенденциях и проблемах сектора рассказал "МК" президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), генеральный директор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков.

Рост остановился, но обвала не произошло

По оценке эксперта, в 2025 году объём выпуска мебели в натуральном выражении сохранится примерно на уровне прошлого года — около 103 млн единиц. Аналитики ранее ожидали снижения, однако рынок поддержали сегменты b2b и b2g, связанные с корпоративными и государственными заказами. При этом розничный спрос в денежном выражении слегка вырос, но в физическом — сократился. Индекс промышленного производства в мебельной отрасли снизился примерно на 10%, что говорит о росте доли продукции экономкласса.

За девять месяцев 2025 года розничные продажи мебели остались на уровне прошлого года, однако в количественном выражении упали почти на 6%. В то же время активно развивалось коммерческое строительство, особенно в сегменте металлической мебели, что позволило рынку удержаться от спада.

Цены растут медленнее инфляции

Одной из ключевых особенностей года стало сдерживание цен. Так называемый "индекс табуретки", отражающий стоимость минимального набора мебели экономкласса для семьи из четырёх человек, вырос всего на 2,6% — до 251,9 тыс. рублей. Это значительно ниже общего уровня инфляции и свидетельствует о том, что производителям удалось удержать цены в наиболее чувствительном для потребителей сегменте.

Давление маркетплейсов и проблема нелегалов

Серьёзным вызовом для отрасли стало усиление роли маркетплейсов. По словам Шестакова, онлайн-площадки пользуются налоговыми и регуляторными лазейками, что создаёт неравные условия конкуренции. До половины продавцов мебели на маркетплейсах могут быть нелегальными производителями, которые экономят на сырье, фурнитуре и соблюдении стандартов безопасности.

Доля маркетплейсов в продажах мебели уже превысила 30% и в 2026 году может приблизиться к 40%, что эквивалентно 100-150 млрд рублей в год. При этом комиссии растут, условия оферт меняются в одностороннем порядке, а ответственность за повреждение товаров при доставке нередко перекладывается на производителей. В случае отсутствия регулирования рынок рискует потерять до 15% малых компаний.

Санкции и импортное давление

Дополнительные сложности в 2025 году создал очередной пакет санкций ЕС, ограничивший поставки европейской фурнитуры. Однако крупные российские предприятия были к этому готовы: часть брендов ушла ещё в 2022 году, а производители переориентировались на Китай и Турцию. Вместе с тем импорт мебели остаётся на уровне около 1 млрд долларов в год, причём до 15% приходится на недружественные страны. Италия и Германия по-прежнему входят в число лидеров поставок после Китая и Белоруссии.

По прогнозу АМДПР, в 2026 году импорт может вырасти ещё на 5-10%, что приблизит рынок к доковидным показателям. В этих условиях ассоциация выступает за введение повышенных пошлин на мебель из недружественных стран для защиты отечественных производителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Краевые выплаты учителям на Кубани вырастают до 15 тыс рублей — Кондратьев сегодня в 17:42
Каждый четвёртый рубль бюджета — в образование: почему Кубань делает ставку на школы

В Краснодарском крае увеличат краевые выплаты учителям и воспитателям: решение принято на итоговом совещании губернатора и подкреплено рекордными результатами школьников на ЕГЭ и олимпиадах.

Читать полностью » Краснодарский край занимает третье место в туррейтинге России — РУДН-туризм сегодня в 17:31
Кубань закрепилась в туристической тройке: Краснодарский край обошёл большинство регионов

Краснодарский край занял третье место в "Индексе туристической привлекательности регионов России" по итогам 2025 года, подтвердив статус одного из самых популярных направлений для отдыха и инвестиций.

Читать полностью » Сильный снег и мокрый снег накроют Крым — МЧС Крыма сегодня в 17:14
Зима без компромиссов: Крым накроют осадки, гололёд и порывистый ветер

Снег, метель и штормовой ветер ожидаются в Крыму в конце недели: МЧС предупреждает о гололеде, сильных осадках и рекомендует отказаться от поездок без необходимости.

Читать полностью » Филёвскую линию метро в Москве планируют продлить и уже проектируют — РИА Новости сегодня в 16:58
Филёвскую линию метро готовят к продлению: Собянин раскрыл планы по “следующей волне” расширения

Московское метро ждет масштабное продление Филевской линии! Узнайте, как это повлияет на транспорт и развитие Можайского района.

Читать полностью » Яйца в Крыму за год подешевели на 27% — Банк России сегодня в 16:57
Инфляция в Крыму резко сбавила ход: какие товары сыграли решающую роль

Цены в Крыму в ноябре почти не изменились: какие товары подешевели, что продолжает дорожать и почему инфляция в регионе замедляется.

Читать полностью » Власти Москвы намерены построить две станции метро на Ярославском шоссе — Собянин сегодня в 16:52
Метро идёт туда, где его не ждали так скоро: Ярославское шоссе готовят к резкому обновлению

Сергей Собянин объявил о планах построить две станции метро на Ярославском шоссе для улучшения транспортной доступности района.

Читать полностью » Районные больницы Крыма получают новых специалистов — глава Крыма Аксёнов сегодня в 16:50
Миллион за работу в селе: как Крым закрывает кадровую дыру в медицине

В Крыму продолжают привлекать врачей и фельдшеров с помощью программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер": кто получил выплаты, какие специальности наиболее востребованы и какие меры поддержки доступны медикам.

Читать полностью » Собянин заявил, что Москва приблизилась к концепции 15-минутного города — РИА Новости сегодня в 16:37
Работа и магазины переезжают ближе к дому: Москва почти дошла до модели 15 минут

Москва стремительно изменяет привычки горожан: 15-минутный город и два миллиона новых рабочих мест. Узнайте, как это повлияет на вашу жизнь.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Низкие обороты вредны для двигателя в городе — автоэксперт
Питомцы
65% владельцев собак используют лакомства как поощрение — Global Pets
Происшествия
Медведь утащил ученика из школьного кабинета на севере Индии — The Star
Общество
Синдром отложенной жизни заставляет ждать идеальный момент — психолог Пузырев
Мир
В Китае с 1 января ужесточили наказание за секстинг в личных чатах — власти КНР
Красота и здоровье
Отсутствие вещей на выход мешает быстрому образу — Купцова
Общество
Немкин назвал второй пакет мер против мошенников стратегией цифровой безопасности
Садоводство
Лунный календарь помогает организовать работу в саду, а не предсказывает урожай — ТУТ НОВОСТИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet