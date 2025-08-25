Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Люди в кинотеатре
Люди в кинотеатре
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:48

Победитель, которого никто не ждал: какой фильм увёл главный приз кинофестиваля "Короче"

Фильм Игоря Марченко "Счастлив, когда ты нет" получил главный приз фестиваля "Короче" в Калининграде

Громкие премьеры, острые дискуссии и неожиданные победы — именно таким запомнится зрителям XIII фестиваль "Короче", который уже много лет считается одной из важнейших площадок для дебютного и короткометражного кино в России. В этом году центр внимания оказался в Калининграде, где собрались режиссёры, актёры и продюсеры, чтобы показать свежие работы и определить, кто станет новым голосом отечественного кинематографа.

Триумф дебюта

Главный приз конкурса дебютного кино достался фильму "Счастлив, когда ты нет". Режиссёр Игорь Марченко представил работу, которая, по словам членов жюри, "смело и честно говорит о вещах, от которых обычно отворачиваются". Победа стала настоящим прорывом для начинающего автора, ведь именно конкурс дебютов считается самым напряжённым и непредсказуемым на фестивале.

"Главный приз фестиваля — картина "Счастлив, когда ты нет", режиссёр Игорь Марченко", — объявил продюсер Игорь Толстунов, входивший в состав жюри.

Лучшее короткое кино и специальные награды

Не осталась без внимания и программа короткого метра. Лучшим короткометражным фильмом жюри признало работу Жанны Бекмамбетовой "Сын". Картина затронула тему семейных отношений, показав её с неожиданного ракурса, что и впечатлило экспертов.

Кроме того, специальные призы получили актёры, чья игра стала настоящим открытием фестиваля. Денис Хохрин был отмечен за роль в фильме "Мальчик-птица", а Дарья Михайлова получила награду за работу в картине "Взрослый сын".

Конкуренция и выбор жюри

В программу дебютного кино поступило почти 50 заявок из разных регионов России, однако в финальном шорт-листе оказалось лишь шесть картин. Это сделало выбор жюри особенно непростым. В состав экспертной комиссии вошли режиссёр Александр Прошкин, драматург Илья Тилькин и продюсер Сабина Еремеева — фигуры, хорошо известные в российском кино.

В отдельной программе короткометражных фильмов зрителям представили 27 работ. Многие из них поднимали темы, отражающие сегодняшние социальные и культурные реалии, — от семейных конфликтов до вопросов личной идентичности.

Значение фестиваля

"Короче" за годы существования успел превратиться в площадку, где молодые режиссёры делают первые шаги, а зрители открывают для себя новые имена. Участие в нём нередко становится отправной точкой для дальнейшей карьеры. Неслучайно победа в конкурсе дебютов считается не только признанием заслуг, но и своеобразным авансом на будущее.

