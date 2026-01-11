Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Модель на подиуме стиль 80х
Модель на подиуме стиль 80х
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:13

Иностранцы ушли — рынок не рухнул: российская мода неожиданно пошла в рост

Отечественные марки заняли ниши ушедших брендов — министр Алиханов

Уход зарубежных брендов с российского рынка одежды и обуви стал не ударом по отрасли, а стимулом для её трансформации и роста. Освободившиеся ниши заняли отечественные производители, которые за короткий срок смогли нарастить выпуск и адаптироваться к запросам массового потребителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минпромторга России.

Рост российских марок после ухода иностранцев

По словам министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, за последние годы на рынке заметно увеличилось количество российских брендов одежды и обуви. Компании не только заместили ушедшие иностранные марки, но и усилили собственные производственные мощности, выстроив более устойчивые бизнес-модели.

"Уход иностранных брендов стал для российского fashion-рынка не крахом, а точкой роста. За последние годы заметно увеличилось число отечественных марок одежды и обуви, которые заняли освободившиеся ниши, усилили производство и научились работать с массовым потребителем", — сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Конкуренция и качество продукции

Глава Минпромторга отметил, что на внутреннем рынке российские бренды уже способны конкурировать с зарубежными компаниями в доступном и среднем ценовых сегментах. Речь идёт не только о цене, но и о качестве продукции, а также о более точном учёте локальных предпочтений покупателей.

При этом отечественные предприятия стремятся оставаться в русле глобальных трендов. В производстве всё активнее применяются инновационные разработки, включая современные нетканые материалы, синтетические ткани и мембраны, востребованные в текущих экономических и климатических условиях.

Полный цикл и сырьевые проекты

Отдельное внимание министерство уделяет формированию полной цепочки добавленной стоимости в лёгкой промышленности. В проработке находятся проекты по выпуску полусинтетических и синтетических нитей, в том числе лиоцелла. Эти направления рассматриваются как стратегические для снижения зависимости от импорта сырья.

Антон Алиханов подчеркнул, что Минпромторг намерен поддерживать такие инициативы, включая помощь в продвижении продукции на внешние рынки. По его словам, развитие сырьевой базы является ключевым условием устойчивости отрасли.

Государственная поддержка брендов

Министр также напомнил о действующих мерах господдержки для российских компаний. Бизнесу доступны финансовые, консультационные и маркетинговые инструменты, однако объём помощи зависит от масштаба и зрелости предприятия. Среди ключевых инициатив он назвал программы "Сделано в России", экспортные механизмы Российского экспортного центра, конкурс "Знай наших" и проекты Корпорации МСП, направленные на продвижение отечественных брендов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Переводы за услуги на карту налоговая учитывает как доход — Юрий Мирзоев вчера в 6:12
Поступления от одной компании становятся сигналом: ФНС ищет незадекларированный доход

Переводы на карту — не нарушение, но регулярные поступления могут заинтересовать ФНС. Юрист объяснил, какие операции похожи на доход.

Читать полностью » Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году составит 27 117 рублей — Каплан Панеш вчера в 6:12
Пенсионный ориентир уже прописан в бюджете: средняя пенсия в 2026 году превысит 27 тысяч

Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Какие расчёты уже заложены в бюджет Соцфонда.

Читать полностью » Лариса Долина отказывается покидать квартиру: судебные приставы приступают к делу 09.01.2026 в 15:36
Судебные приставы могут вступить в дело: почему Лариса Долина не передала квартиру вовремя

Представители Полины Лурье обратились к судебным приставам для выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, не состоялся акт приема-передачи.

Читать полностью » Ужесточены штрафы за навязывание товаров и услуг — пресс-служба Госдумы 09.01.2026 в 15:36
Покупатели больше не молчат: штрафы за навязывание товаров и услуг вырастут в несколько раз

С 9 января в России увеличены штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг. Новые меры защищают права потребителей от недобросовестных продавцов.

Читать полностью » МВД РФ назвало возрастные группы курьеров в мошеннических схемах 09.01.2026 в 15:36
Курьеры в преступных схемах: не те, кем они кажутся — кто на самом деле скрывается за этими ролями

МВД РФ выделило три возрастные группы, которые чаще всего становятся курьерами в мошеннических схемах. Как избежать участия в преступлении?

Читать полностью » Владимир и Татьяна стали самыми популярными именами у пенсионеров — Соцфонд 09.01.2026 в 13:56
По этим именам сегодня легко узнать пенсионера: данные Соцфонда удивили

Соцфонд опубликовал рейтинг самых распространённых имён среди пенсионеров — данные показали, какие имена оказались вне времени, а какие вышли из моды.

Читать полностью » Интерес к сладким винам в России снижается — руководитель Роскачества Протасов 09.01.2026 в 12:37
Минус градусы, минус сахар: как меняются винные привычки в России

Россияне всё чаще выбирают лёгкие вина с меньшим содержанием алкоголя и сахара. Роскачество зафиксировало ключевые изменения на рынке.

Читать полностью » Начинать формировать пенсионные накопления стоит буквально с первой зарплаты — президент НАПФ Беляков 09.01.2026 в 9:28
Пенсия начинается не в старости: один ранний шаг меняет финансовое будущее

Эксперт объяснил, почему начинать копить на пенсию стоит с первой зарплаты и какие привычки важнее уровня дохода.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристы из России активнее бронируют летние туры в Стамбул — координатор Санджар
Экономика
Банки обяжут снижать ставки по действующим кредитам — депутат Слуцкий
Дом
Перегрузка стиральной машины ускоряет износ подшипников — DeLonghi
Спорт и фитнес
Планка укрепила мышцы кора и стабилизировала позвоночник — Йельский университет
Экономика
Производители сократили варианты конфигураций ноутбуков из-за памяти — аналитики
Авто и мото
Премиальные автомобили подорожают в России до 25% — эксперт Баранов
Питомцы
Попугаев нельзя снимать со вспышкой — зоологи
Экономика
Экспорт удобрений из России в США вырос на 44 процента — РИА Новости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet