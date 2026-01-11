Иностранцы ушли — рынок не рухнул: российская мода неожиданно пошла в рост

Уход зарубежных брендов с российского рынка одежды и обуви стал не ударом по отрасли, а стимулом для её трансформации и роста. Освободившиеся ниши заняли отечественные производители, которые за короткий срок смогли нарастить выпуск и адаптироваться к запросам массового потребителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минпромторга России.

Рост российских марок после ухода иностранцев

По словам министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, за последние годы на рынке заметно увеличилось количество российских брендов одежды и обуви. Компании не только заместили ушедшие иностранные марки, но и усилили собственные производственные мощности, выстроив более устойчивые бизнес-модели.

"Уход иностранных брендов стал для российского fashion-рынка не крахом, а точкой роста. За последние годы заметно увеличилось число отечественных марок одежды и обуви, которые заняли освободившиеся ниши, усилили производство и научились работать с массовым потребителем", — сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Конкуренция и качество продукции

Глава Минпромторга отметил, что на внутреннем рынке российские бренды уже способны конкурировать с зарубежными компаниями в доступном и среднем ценовых сегментах. Речь идёт не только о цене, но и о качестве продукции, а также о более точном учёте локальных предпочтений покупателей.

При этом отечественные предприятия стремятся оставаться в русле глобальных трендов. В производстве всё активнее применяются инновационные разработки, включая современные нетканые материалы, синтетические ткани и мембраны, востребованные в текущих экономических и климатических условиях.

Полный цикл и сырьевые проекты

Отдельное внимание министерство уделяет формированию полной цепочки добавленной стоимости в лёгкой промышленности. В проработке находятся проекты по выпуску полусинтетических и синтетических нитей, в том числе лиоцелла. Эти направления рассматриваются как стратегические для снижения зависимости от импорта сырья.

Антон Алиханов подчеркнул, что Минпромторг намерен поддерживать такие инициативы, включая помощь в продвижении продукции на внешние рынки. По его словам, развитие сырьевой базы является ключевым условием устойчивости отрасли.

Государственная поддержка брендов

Министр также напомнил о действующих мерах господдержки для российских компаний. Бизнесу доступны финансовые, консультационные и маркетинговые инструменты, однако объём помощи зависит от масштаба и зрелости предприятия. Среди ключевых инициатив он назвал программы "Сделано в России", экспортные механизмы Российского экспортного центра, конкурс "Знай наших" и проекты Корпорации МСП, направленные на продвижение отечественных брендов.