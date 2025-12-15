Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:25

Переговоры уже идут: российские нефть и газ могут пойти в ещё одну страну

Шри-Ланка ведёт переговоры с Россией о нефти, СПГ и модернизации НПЗ — посол Гунасекера

Интерес к российским энергоресурсам продолжает расширяться за пределами традиционных рынков. Еще одно государство заявило о намерении наладить стабильные поставки нефти и газа из России, рассматривая их как основу для долгосрочного энергетического сотрудничества. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление дипломата.

Речь идет о Шри-Ланке, которая в последние годы ищет устойчивые решения для обеспечения своей энергетической безопасности. Переговоры пока находятся на ранней стадии, однако уже охватывают не только поставки сырья, но и вопросы инфраструктуры.

Переговоры о нефти и СПГ

Посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера заявила, что страна обсуждает с российской стороной возможность бесперебойных поставок нефти и сжиженного природного газа. По ее словам, процесс координируется на уровне государственной нефтяной корпорации Шри-Ланки, которая рассматривает разные форматы сотрудничества.

"Государственная нефтяная корпорация Шри-Ланки сейчас ведет эти переговоры и о СПГ, и о модернизации нефтеперерабатывающего завода, чтобы иметь возможность бесперебойно использовать российскую нефть", — подчеркнула дипломат.

Таким образом, обсуждение выходит за рамки разовых контрактов и затрагивает техническую готовность страны к приему и переработке российских энергоресурсов.

Инфраструктурный аспект сотрудничества

Отдельное внимание в переговорах уделяется модернизации нефтеперерабатывающего завода. Этот вопрос рассматривается как ключевое условие для стабильного использования российской нефти в долгосрочной перспективе.

Гунасекера отметила, что соответствующие предложения уже переданы российским партнерам. Они касаются как объемов возможных поставок, так и технических параметров будущего взаимодействия, однако конкретные условия пока остаются предметом обсуждения.

Статус договоренностей

На данный момент переговоры не завершены подписанием каких-либо соглашений. По словам посла, стороны продолжают консультации, оценивая экономические и технические детали возможного сотрудничества. Окончательные решения будут приниматься после согласования всех условий.

Таким образом, Шри-Ланка пока лишь обозначила интерес к закупкам нефти и СПГ в России. Тем не менее сам факт переговоров свидетельствует о стремлении страны диверсифицировать источники энергоресурсов и выстроить более устойчивую модель их импорта.

